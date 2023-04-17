Томас Нил Крим: тихий ламбетский отравитель

Парень получил образование и занялся бизнесом в сфере лесозаготовки. Но вскоре понял, что это не его направление и решил попробовать себя в области медицины.

Правда, способ пробы пера он выбрал специфический. Его возлюбленная ещё со студенческой скамьи Флора Брукс забеременела. И вместо того, чтобы повести девушку к алтарю, Крим решил устранить проблему специфически – избавиться от плода. Собственными руками.

Естественно, процедура у дилетанта прошла с осложнениями. Флора заболела. Но родня невесты чуть ли не под дулом заставила Крима заключить брак. Правда, он долго не просуществовал: женщина вскоре покинула этот мир. Официальной причиной стала чахотка. Но вполне может быть, что супруг поспособствовал скорейшему уходу жены.

Единственная помеха на пути увлечённого недомедика исчезла. И Крим с головой погрузился в изучение акушерства. А потом вошёл во вкус и стал практиковать прерывание беременности. Вот только женщины, решившие довериться Томасу, не выживали.