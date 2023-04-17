Томас Нил Крим: тихий ламбетский отравитель

Задача каждого медика – спасение жизни. Но некоторые врачи выбирают диаметрально противоположное направление и отнимают их. Цинично, жестоко, целенаправленно. И тихо.
Томас Нил Крим появился на свет в Шотландии (Глазго) в 1850 году. Родители воспитывали мальчика в обычной для викторианской эпохи манере. Поэтому неудивительно, что он как огня боялся любых болячек.
Парень получил образование и занялся бизнесом в сфере лесозаготовки. Но вскоре понял, что это не его направление и решил попробовать себя в области медицины.
Правда, способ пробы пера он выбрал специфический. Его возлюбленная ещё со студенческой скамьи Флора Брукс забеременела. И вместо того, чтобы повести девушку к алтарю, Крим решил устранить проблему специфически – избавиться от плода. Собственными руками.
Естественно, процедура у дилетанта прошла с осложнениями. Флора заболела. Но родня невесты чуть ли не под дулом заставила Крима заключить брак. Правда, он долго не просуществовал: женщина вскоре покинула этот мир. Официальной причиной стала чахотка. Но вполне может быть, что супруг поспособствовал скорейшему уходу жены.
Единственная помеха на пути увлечённого недомедика исчезла. И Крим с головой погрузился в изучение акушерства. А потом вошёл во вкус и стал практиковать прерывание беременности. Вот только женщины, решившие довериться Томасу, не выживали.
Полиция заинтересовалась высокой смертностью доктора. И тот быстро перебрался в Чикаго, где продолжил практиковать. В 1881 году погибла очередная пациентка. Ещё одна умерла, приняв лекарство от эпилепсии, которое оказалось стрихнином. Следующую он просто отравил. Доказательств причастности не было, но Крим попытался шантажировать фармацевта, продавшего погибшей препарат.
А следующая пациентка – Джулия Эбби Стотт оказалась ушлой дамочкой, из-за которой Доктор Яд угодил за решётку. Она пришла к Криму за отравой, чтобы отправить на тот свет постылого мужа. Но когда заказчицу арестовали, она обвинила во всём доктора, заявив, что понятия не имела, что вместо лекарства маньяк подсунул ей яд.
Доктор отправился в тюрьму в Иллинойсе и провёл в заключении целых 10 лет. Когда он вышел на свободу (а помогло доставшееся от отца наследство), то обосновался в тихом лондонском районе Ламбет, где процветал криминал. И продолжил развлекаться.
Осенью 1891 года он отравил молодую проститутку Эллен «Нелли» Донуор. После чего отправил анонимку в полицию, заявив, что знает имя убийцы, но откроет его только за солидное вознаграждение.
Следующая жертва Матильда Кловер сначала не рассматривалась как элемент серии. Молодая женщина страдала алкоголизмом, и полицейские решили, что пагубное пристрастие её и убило. Лу Харви, которую Томас попытался накормить отравой, что-то заподозрила и в последний момент выплюнула таблетки. Что спасло ей жизнь.
Весной 1892 года доктор предложил выпить парочке совсем юных жриц любви. Элис Марш и Эмма Шривелл скончались в жутких муках от стрихнина, а доктор преспокойно ушёл.
Но потом, надо полагать, слишком поверил в себя. А, может, сработал пресловутый принцип «каждый преступник хочет, чтобы его поймали». Он познакомился с прибывшим в Лондон нью-йоркским полицейским и зачем-то организовал тому экскурсию по местам славы «отравителя из Ламбета». Тот насторожился и подключил коллег из Скотланд-Ярда. Вскоре доктора арестовали, предъявили обвинения в убийстве Кловер и приговорили к повешению.
Палач, исполнявший приговор, утверждал, что по дороге на эшафот Томас произнёс фразу «Я Джек…» Намекая, что он и есть тот самый жестокий убийца проституток, прозванный Джеком-потрошителем. Пресса с радостью стала распространять эту версию. Однако она оказалась нежизнеспособна, поскольку в период, когда орудовал Джек, Томас находился в тюрьме.
Что двигало этим человеком, когда он совершал ужасные преступления? Возможно, у Крима были психические отклонения, и сама мысль о страданиях других приводила его в экстаз. Но при этом он был прагматичным и жадным до денег и не чурался шантажа. Своей цели – прославиться как медик он, в общем, достиг. Только страшным и извращённым способом.
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