Похитители закопали девушку, но она выжила благодаря песням

Выбор жертвы был не случайным. Они искали сильную духом. Ту, что сможет выстоять. Ею оказалась 20-летняя Барбара Джейн Мэкл.
Девушку насильно поместили в ящик и закопали в земле, пригрозив, что она останется там навечно, если родные откажутся заплатить выкуп.
Гэри Крист считал себя гением преступного мира. Свою криминальную стезю он начал с кражи в нежном 9-летнем возрасте. В 14 угнал автомобиль и ухитрился сбежать из колонии.
К 23 годам Гэри понял, что размениваться на ерунду нет смысла. Если уж работать и рисковать, то только с тем, чтобы сорвать крупный куш. И он шаг за шагом разрабатывал преступление, которое показалось молодому наглецу идеальным: похищение дочки американского миллионера Барбары Мэкл.
В декабре 1968 года девушка находилась в номере отеля вместе с матерью. Поздней ночью в дверь постучал Гэри, переодетый в форму полицейского, и заявил, что жених Барбары Стюард Вудворд попал в серьезную аварию. Вместе с Кристом была его подельница Рут Эйземанн-Шир, переодетая в парня.
Оказавшись в номере, они усыпили женщину хлороформом, а дочь заставили сесть в машину, угрожая пистолетом. Несчастную заставили лечь в специально оборудованный ящик: дно было устало стекловолокном, внутрь поступал через насос воздух, имелась лампочка, был предусмотрен запас воды, успокоительное и даже немного пищи.
Ящик парочка прикопала в траншее, убедившись, что жертва на сможет выбраться. А на участок родителей подбросили записку с требованием выкупа и фото Барб.
Флоридский застройщик Роберт без колебаний согласился отдать 500 тыс. долларов, ведь это ничто в сравнении с жизнью единственного ребенка. Первая попытка обмена оказалась неудачной из-за случайно проехавшей мимо полицейской машины. На второй преступники тоже не забрали деньги.
Но полицейские выяснили, кому принадлежал автомобиль, отслеженный на месте встречи. Под именем Джорджа Дикона скрывался беглый преступник Гэри Стивен Крист. Вычислили и его подельницу.
На третьей встрече преступники забрали сумку с деньгами. Но место, где находилась девушка, так и не сообщили. Она была под землей уже более 80 часов.
О таком страшном испытании Барбара впоследствии написала книгу. Больше трех дней она находилась в импровизированном гробу. И почти все это время кричала. Кричала, пока могла. Представляла себе Рождество, которое так любила. Как украшала ель вместе с родными. Распевала рождественские гимны.
Да, она старалась быть храброй и не терять духа. Но несколько раз впадала в отчаяние, представляя, что какой-нибудь строитель или фермер найдет ее останки спустя десятилетия. Тело промерзло почти что насквозь, онемело. А потом потух лучик надежды: фонарь вышел из строя.
А агенты ФБР тем временем прочесывали местность. И вскоре наткнулись на свежий земельный холм, из которого торчала труба для подачи воздуха. И извлекли ящик. Несчастная была слаба, истощена, но жива. Она обратилась к агенту, обнаружившему место ее погребения, сказав, что он самый прекрасный мужчина, которого она видела в жизни.
Что поразительно, благополучно жизнь сложилась не только у жертвы похищения (она вышла замуж, стала мамой 4 детей и написала книгу о своих злоключениях), но и у преступников. Рут после 4 лет заключения вернулась домой в Гондурас. А Крист после 10-летнего срока завязал с криминальным миром и получил профессию врача.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Бедное, совсем заработалось, не дают отдохнуть.