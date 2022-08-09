Похитители закопали девушку, но она выжила благодаря песням

Гэри Крист считал себя гением преступного мира. Свою криминальную стезю он начал с кражи в нежном 9-летнем возрасте. В 14 угнал автомобиль и ухитрился сбежать из колонии.

К 23 годам Гэри понял, что размениваться на ерунду нет смысла. Если уж работать и рисковать, то только с тем, чтобы сорвать крупный куш. И он шаг за шагом разрабатывал преступление, которое показалось молодому наглецу идеальным: похищение дочки американского миллионера Барбары Мэкл.