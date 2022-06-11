Деточкин и Робин Гуд в одном флаконе: советский вор с чистой душой

Мальчик Боря появился на свет в 1918 году в Иркутске. Как говорится, гены пальцем не раздавишь. И видимо судьба мальчика была предопределена, поскольку его отцом был довольно известный в криминальной среде авторитет. В середине 20-х его расстреляли за бандитизм. Отучившись, парень переехал в Москву, где началась его криминальная карьера. Между делом Борис Рувимович ухитрился обзавестись супругой, которая родила ему дочь. Но родители жены вскоре узнали, чем промышляет зять, и запретили ему на пушечный выстрел подходить к дочери и внучке.

Венгровер переехал на квартиру, принадлежавшую племяннице Дзержинского Ядвиге Гедройц и завел с женщиной роман. Одновременно оттачивая криминальные навыки.