Деточкин и Робин Гуд в одном флаконе: советский вор с чистой душой

Люди поразительных талантов нередко используют их не совсем правильно. Хотя и преследуют при этом благие цели.
Так было и с Борисом Венгровером, которого часто называют прототипом киногероя Деточкина из картины «Берегись автомобиля». Во время «отработки» богатых квартир он демонстрировал недюжинный талант актера. Видимо, во многом благодаря ему Борис долгое время виртуозно уходил из рук милиции и от ответственности.
Мальчик Боря появился на свет в 1918 году в Иркутске. Как говорится, гены пальцем не раздавишь. И видимо судьба мальчика была предопределена, поскольку его отцом был довольно известный в криминальной среде авторитет. В середине 20-х его расстреляли за бандитизм. Отучившись, парень переехал в Москву, где началась его криминальная карьера. Между делом Борис Рувимович ухитрился обзавестись супругой, которая родила ему дочь. Но родители жены вскоре узнали, чем промышляет зять, и запретили ему на пушечный выстрел подходить к дочери и внучке.
Венгровер переехал на квартиру, принадлежавшую племяннице Дзержинского Ядвиге Гедройц и завел с женщиной роман. Одновременно оттачивая криминальные навыки.
Во время грабежей Борис нередко натыкался на хозяев квартир. Но ухитрялся обставить дело так, что спокойно уходил, не вызывая подозрений. Один раз придержал в подъезде дверь для входившего мужчины, вежливо приподняв шляпу. Только войдя домой и обнаружив в квартире разгром, тот вспомнил, что шляпа, а также пальто на вежливом незнакомце принадлежали ему самому.
В другой раз показал случайно вернувшемуся хозяину, который был военным офицером, фальшивое удостоверение сотрудника военной контрразведки и нагло заявил, что проводит негласную операцию. Усадил испуганного военного за стол, заставил сдать оружие и писать объяснительные касаемо взаимоотношений с коллегами, подозреваемыми в шпионской деятельности. Пока несчастный хозяин корпел над бумажками, липовый контрразведчик тихо улизнул, прихватив сбережения офицера.
Работал Борис очень аккуратно, всегда использовал перчатки и не оставлял следов. Но о настоящем виртуозе воровского мира уже знали лучшие МУРовцы, которые в конечном итоге и смогли поймать Венгровера. Сожительницу Ядвигу обвинили в пособничестве. Борис получил 10 лет, но из тюрьмы вышел по амнистии в 1953 году.
Зажил тихой жизнью, устроившись в школу учителем физкультуры. У него даже не проверили документы, поскольку мужчина представился племянником Дзержинского. Борис Рувимович обладал отличным организаторским талантом и начал спонсировать школьную футбольную команду на припрятанные еще до тюрьмы деньги. Он оплачивал детям абонементы в бассейн, объясняя администрации расходы перечислениями из спортивного общества. С домушничеством Борис, конечно, не завязал, просто стал максимально осторожным.
1968 год был ознаменован целой серией дерзких квартирных краж в столице. Бориса снова взяли, но только на 26 по счету краже. Да и то по глупости: во время очередного налета он решил побаловать себя бокалом шампанского, снял перчатку и оставил «пальчики» на бокале. Срок был небольшим, и, выйдя на свободу, уже пожилой домушник продолжил свою карьеру, не забывая и о помощи детям. Видимо, сказывалась тоска по дочери, с которой он не мог видеться. По поддельным документам Венгровер даже построил на свои средства спортивную площадку.
Но возраст давал о себе знать: Борис стал более рассеянным, забывчивым. И во время очередного дела его застала хозяйка квартиры. Женщина быстро сориентировалась и позвала на помощь. Венгроверу дали 10 лет, и последний срок стал для него последним в буквальном смысле. На свободу вор уже не вышел, скончавшись в колонии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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