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Заброшенная в Карельских лесах кирха "Лумиваара" построенная финнами в 1935 году

Заброшенная в Карельских лесах кирха "Лумиваара" построенная финнами в 1935 году

Автор:
20 февраля 2023 09:21
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   заброшка   интересно   карелия   кирха Лумиваара   фото   
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Сегодня мы перенесёмся в Карелию и расскажу про построенную финнами заброшенную лютеранскую кирху Лумиваара в Лахденпохском районе Карелии.

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Если ехать вдоль западного побережья Ладожского озера в сторону Приозерска и через десяток километров после поселка Куркиёки повернуть на лесную дорогу, проехав по ней Хухтерву, то перед глазами внезапно возникает старая мрачная заброшенная кирха.

Она была построена в 1935 г. по проекту архитектора Адольфа Илмари Лауниса из кирпича. В то время эта земля принадлежала Финляндии, а само название Лумиваара переводится как "Заснеженная гора".

Церковь была рассчитана на 736 прихожан, оснащена колокольней и органным залом. Сам орган должны были установить на втором этаже, но по слухам так и не успели в виду начавшейся через четыре года "Зимней войны" 1939-1940 гг.

После окончания Советско-финляндской войны по мирному договору финны были вынуждены уступить эту и другие территории Советскому Союзу, оставив кирху.

Тем не менее бывших местных жителей стали переселять обратно, когда в 1941 г. Финляндия выступила на стороне нацистской Германии и начала боевые действия против СССР.

Но в 1944 г. им пришлось снова их вывозить, т.к. Советский Союз выдавил финские войска из карелии, но в этот раз уже навсегда. Тогда здание было приспособлено под склад.

Какова была её дальнейшая судьба нам установить не удалось, но точно известно, что в 1980-х гг. она была заколочена и брошена, а в 1990-х гг. в ней начали делать реставрацию, но что-то пошло не по плану и работы остановились.

Для начала осмотрим здание вокруг.

Колокольня, в которой до сих пор сохранился колокол.

Видимо органные трубы. Мы совсем ничего не понимаем в органах, так что если ошиблись, то просим прощения.

Главный вход испещрён дырами от пуль, оставшихся после боёв Великой Отечественной Войны.

Над входом сохранилась дата постройки 1935 г., а над дверями ещё проглядывается старая фреска с двумя стоящими на коленях ангелами и крестом.

Пройдём внутрь.

Внутри довольно чисто, остались лавочки для прихожан.

А на стенах до сих пор проглядывают старые фрески и надписи на финском языке.

На стене прикреплена табличка с именами погибших в этих местах в двух войнах финнов.

Роспись алтаря сохранилась лучше всего, но на неё мы лучше посмотрим сверху.

Давайте поднимемся на второй этаж с балконом.

Где-то здесь видимо должны были установить орган.

Пройдём к балкону.

Вид на алтарь с хорошо сохранившейся фреской, на которой изображён Иисус Христос.

В углу справа от алтаря стоит старый крест, который раньше был установлен на колокольне.

Так она выглядела сразу после постройки кирхи.

А ещё раньше на втором этаже над входом был изображён ангел, испорченный вандалами.

А в напоминание о нём кто-то установил такую экспозицию в виде крыльев.

На стене выставлена небольшая историческая экспозиция на финском.

Давайте поднимемся в колокольню.

Где сохранился большой колокол, отлитый в 1934 году.

Говорят, что до 2004 г. их было два. но второй то ли упал сам, то ли кто-то обрушил.

И в итоге его просто стащили.

В оставшийся колокол каждый посетитель норовит с удовольствием стукнуть. Наверное жутко надоели этим местным жителям.

Под отреставрированной в 1990-х гг. и снова прохудившейся кровлей сходятся трубы дымоходов отопления. Сами печи когда-то стояли в зале для прихожан.

Вид на крышу.

А внизу рядом с храмом видно воинское захоронение финских солдат, фамилии которых были на памятной табличке у алтаря.

С 1990-х гг. на это захоронение приезжают и финны и ухаживают за кладбищем.

Жутковато, никогда не любил кладбища и всё что с ними связано.

Ну а чуть в сторонке в леске стоит такой заросший деревянный домик.

А на этом всё.

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Метки: в мире   заброшка   интересно   карелия   кирха Лумиваара   фото   
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Святослав 5 минут назад
А ведь это она попала в кадр в к/ф "Особенности национальной рыбалки" (когда негр выпрашивал рубль)...
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