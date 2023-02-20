Заброшенная в Карельских лесах кирха "Лумиваара" построенная финнами в 1935 году

Сегодня мы перенесёмся в Карелию и расскажу про построенную финнами заброшенную лютеранскую кирху Лумиваара в Лахденпохском районе Карелии.
Если ехать вдоль западного побережья Ладожского озера в сторону Приозерска и через десяток километров после поселка Куркиёки повернуть на лесную дорогу, проехав по ней Хухтерву, то перед глазами внезапно возникает старая мрачная заброшенная кирха.
Она была построена в 1935 г. по проекту архитектора Адольфа Илмари Лауниса из кирпича. В то время эта земля принадлежала Финляндии, а само название Лумиваара переводится как "Заснеженная гора".
Церковь была рассчитана на 736 прихожан, оснащена колокольней и органным залом. Сам орган должны были установить на втором этаже, но по слухам так и не успели в виду начавшейся через четыре года "Зимней войны" 1939-1940 гг.
После окончания Советско-финляндской войны по мирному договору финны были вынуждены уступить эту и другие территории Советскому Союзу, оставив кирху.
Тем не менее бывших местных жителей стали переселять обратно, когда в 1941 г. Финляндия выступила на стороне нацистской Германии и начала боевые действия против СССР.
Но в 1944 г. им пришлось снова их вывозить, т.к. Советский Союз выдавил финские войска из карелии, но в этот раз уже навсегда. Тогда здание было приспособлено под склад.
Какова была её дальнейшая судьба нам установить не удалось, но точно известно, что в 1980-х гг. она была заколочена и брошена, а в 1990-х гг. в ней начали делать реставрацию, но что-то пошло не по плану и работы остановились.
Для начала осмотрим здание вокруг.
Колокольня, в которой до сих пор сохранился колокол.
Видимо органные трубы. Мы совсем ничего не понимаем в органах, так что если ошиблись, то просим прощения.
Главный вход испещрён дырами от пуль, оставшихся после боёв Великой Отечественной Войны.
Над входом сохранилась дата постройки 1935 г., а над дверями ещё проглядывается старая фреска с двумя стоящими на коленях ангелами и крестом.
Пройдём внутрь.
Внутри довольно чисто, остались лавочки для прихожан.
А на стенах до сих пор проглядывают старые фрески и надписи на финском языке.
На стене прикреплена табличка с именами погибших в этих местах в двух войнах финнов.
Роспись алтаря сохранилась лучше всего, но на неё мы лучше посмотрим сверху.
Давайте поднимемся на второй этаж с балконом.
Где-то здесь видимо должны были установить орган.
Пройдём к балкону.
Вид на алтарь с хорошо сохранившейся фреской, на которой изображён Иисус Христос.
В углу справа от алтаря стоит старый крест, который раньше был установлен на колокольне.
Так она выглядела сразу после постройки кирхи.
А ещё раньше на втором этаже над входом был изображён ангел, испорченный вандалами.
А в напоминание о нём кто-то установил такую экспозицию в виде крыльев.
На стене выставлена небольшая историческая экспозиция на финском.
Давайте поднимемся в колокольню.
Где сохранился большой колокол, отлитый в 1934 году.
Говорят, что до 2004 г. их было два. но второй то ли упал сам, то ли кто-то обрушил.
И в итоге его просто стащили.
В оставшийся колокол каждый посетитель норовит с удовольствием стукнуть. Наверное жутко надоели этим местным жителям.
Под отреставрированной в 1990-х гг. и снова прохудившейся кровлей сходятся трубы дымоходов отопления. Сами печи когда-то стояли в зале для прихожан.
Вид на крышу.
А внизу рядом с храмом видно воинское захоронение финских солдат, фамилии которых были на памятной табличке у алтаря.
С 1990-х гг. на это захоронение приезжают и финны и ухаживают за кладбищем.
Жутковато, никогда не любил кладбища и всё что с ними связано.
Ну а чуть в сторонке в леске стоит такой заросший деревянный домик.
А на этом всё.
Источник:
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