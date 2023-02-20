Заброшенная в Карельских лесах кирха "Лумиваара" построенная финнами в 1935 году

После окончания Советско-финляндской войны по мирному договору финны были вынуждены уступить эту и другие территории Советскому Союзу, оставив кирху.

Тем не менее бывших местных жителей стали переселять обратно, когда в 1941 г. Финляндия выступила на стороне нацистской Германии и начала боевые действия против СССР.

Но в 1944 г. им пришлось снова их вывозить, т.к. Советский Союз выдавил финские войска из карелии, но в этот раз уже навсегда. Тогда здание было приспособлено под склад.

Какова была её дальнейшая судьба нам установить не удалось, но точно известно, что в 1980-х гг. она была заколочена и брошена, а в 1990-х гг. в ней начали делать реставрацию, но что-то пошло не по плану и работы остановились.