"Линия Сталина": довоенное фортификационное сооружение

Но для начала очень вкратце и без лишних цифр окунёмся в историю этого укрепрайона.

Строительство первых укреплений в будущем обширной сети фортификационных сооружений Карельского Укреплённого Района (УР), создававшегося для защиты с севера г. Ленинград, началось ещё в 1928 г. в соответствии с приказом Революционного Военного Совета СССР № 90 от 19 марта того же года.

Возведение оборонительных сооружений велось в три этапа. Первый этап строительства основной линии обороны проходил с 1928 по 1932 гг., на втором этапе в 1936 г. началось создание сооружений передового рубежа обороны, которое продолжилось на третьем этапе строительства с 1938 по 1939 гг.

Основной рубеж представлял собой одиннадцать Батальонных Районов Обороны (БРО), каждый из которых включал в себя множество Долговременных Огневых Точек (ДОТ) разного класса, Артиллерийских ПолуКапониров (АПК/ОРПК), ЖелезоБетонных Огневых Точек (ЖБОТ) и даже пулемётных бронебашен от танков МС-1 и прочих фортификационных сооружений, раскиданных на огромной площади.

К началу зимы 1939 г. из пятнадцати отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов (ОПулАБ) был сформирован отдельный отряд Карельского УР-а, который принял активное участие в боевых действиях Советско-финляндской войны на Карельском перешейке в составе 19-го стрелкового корпуса 7-й армии.

В конце лета 1940 г. было создано управление 22-го УР-а, а спустя год началась Великая Отечественная Война и два ОПулАБ из состава 22-го УР-а были передислоцированы на Красногвардейский УР.

Но уже в 1941 г. в бой пришлось вступить уже самому 22-му УР-у, т.к. финские войска на стороне фашистской Германии начали наступление с выходом к старым границам. Тогда в начале сентября на передовую были направлены первые усиленные пулемётные роты ОПулАБ-ов, которые прикрывали отход советских войск и обеспечивали сдерживание наступления противника первые недели, пока УР занимали соединения 23-ей армии и довооружали его оборонительные сооружения.

Как итог, все наступления финнов на этом направлении терпели крах, а сам 22-й УР стал ядром обороны г. Ленинград на северном направлении, постоянно пополняясь новыми соединениями и вооружением, порой передавая свои части на другие направления, но тем не менее стабильно сдерживая противника вплоть до 1944 г.

К 1944 г. УР включал в себя около 850 ДОТ-ов и АПК (196 из них капитальных), кроме того был создан второй рубеж обороны из ещё более 200 фортификационных сооружений, было вырыто более 50 км противотанковых рвов, более 120 км противопехотных проволочных заграждений и 60 км электрозаграждений, с пол сотни минных полей, сотни артиллерийских орудий и миномётов, около тысячи пулемётов и более десятка тысяч человек личного состава.

С началом Выборгской наступательной операции 10 июня 1944 г. 22-й УР уже обеспечивал оборону всего Карельского перешейка от Ладожского озера до Сестрорецка и с его позиций как раз в той операции нанесла удар 21-я армия, а передовые части УР-а выдвинулись на взятие Кивеннапских высот.

В итоге линия фронта сдвинулась и с тех пор 22-й УР в боях не участвовал, а проводил модернизацию своих укреплений до окончания ВОВ.

В первой половине 1950-х гг. в УР-е была проведена модернизация, но уже в начале 1960-х гг. было принято решение о его консервации.

К распаду СССР дислоцировавшаяся на УР-е артиллерийско-пулемётная дивизия была сокращена и переформирована в 3807-ю базу хранения вооружения и техники, которая была расформирована в 1995 г., после чего все его сооружения были заброшены и разграблены мародёрами, пока в 2009 г. ну рубеже Сестрорецкого района обороны неравнодушными активистами не был создан Молодежный патриотический клуб "Сестрорецкий рубеж", организовавший из части укреплений одноимённый музей.

На этом с вводной частью закончим. Если мы где-то ошиблись в своей краткой сводке, то будем рады адекватным правкам.