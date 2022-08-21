Огромный заброшенный подземный госпиталь

Сегодня я расскажу про огромное заброшенное убежище в недрах горы, в котором как считается располагается защищённый стационар нетранспортабельных больных на случай войны или других чрезвычайных происшествий, природных и техногенных катастроф.
На протяжении 1950-х гг. по проекту Военморпроекта №30 Черноморского флота велось строительство этого объекта Гражданской Обороны, предназначавшегося для укрытия нетранспортабельных больных близлежащей больницы. Сооружение имело три входа и представляло собой по сути подземный госпиталь со системами фильтрации воздуха, дизель-генераторной электростанцией, палатами для размещения больных и даже собственной операционной.
В 1970-х гг. в ЗСНБ прошла глубокая модернизация с заменой всего основного оборудования. Тогда в объекте были установлены новые модели гермодверей и дизель-генераторы, а также была полностью переделана система фильтро-вентиляции воздуха и добавлены система регенерации воздуха.
После распада СССР объект стал не востребован и его некоторое время сдавали в аренду, а впоследствии попросту забросили и он был разграблен мародёрами.
Давайте спустимся внутрь и посмотрим что от него осталось на сегодняшний день.
Два входа в объект представляют собой наклонные потерны с лестницами, ведущими с поверхности сопки, а третий вход прямой от основания сопки.
Мы спускаемся по лестнице.
Причём довольно глубоко.
Лестницы выходят к предтамбурам.
Где на входах в тамбуры установлены такие защитно-герметические двери 1970-х гг.
За которыми установлены ещё такие же двери.
Первым делом давайте осмотрим помещения жизнеобеспечения объекта.
Каждое из которых также было защищено гермодверью.
В торцах объекта располагались фильтро-вентиляционные установки и установки регенерации воздуха.
Расширительные камеры.
Потерна к выходу у подножия сопки.
Заглянем к "сердцу" объекта. Точнее к двум.
Здесь сохранились остатки дизель-генераторов.
Упавший бак аварийного запаса топлива.
Щитовая.
Перейдём к основному блоку для размещения людей.
В центре блока под потолком располагались баки аварийного запаса воды.
Если верить информации в интернете, в этих залах должны были размещаться нетранспортабельные больные.
Помещение регенеративной установки.
И снова гермодвери.
Вентиляционные.
И расширительные камеры.
Коридоры.
Залы.
И баки запаса воды.
Конечно же здесь также были предусмотрены санузлы для мужчин и женщин.
И снова вентиляционные.
Регенерация.
И щитовая.
А в этом помещении есть спуск вниз.
Там на подэтаже располагалась насосная.
Вероятно с артезианской скважиной.
Ну а мы покидаем объект через тамбуры ещё одного выхода.
И покидаем объект по ещё одной подземной лестнице.
А на этом всё.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Зачем японцы указывают в резюме группу крови
- 17 любопытных кадров из аэропортов
- Старое заброшенное круглое убежище редкого проекта. 30 лет оно было под водой
- 9 мировых достопримечательностей, которые внутри ещё интереснее, чем снаружи
- Интересные места Земли на Гугл снимках