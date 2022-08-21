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Огромный заброшенный подземный госпиталь

Огромный заброшенный подземный госпиталь

Автор:
21 августа 2022 09:00
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   заброшка   интересно   подземный госпиталь   удивительно   фото   
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Сегодня я расскажу про огромное заброшенное убежище в недрах горы, в котором как считается располагается защищённый стационар нетранспортабельных больных на случай войны или других чрезвычайных происшествий, природных и техногенных катастроф.

На протяжении 1950-х гг. по проекту Военморпроекта №30 Черноморского флота велось строительство этого объекта Гражданской Обороны, предназначавшегося для укрытия нетранспортабельных больных близлежащей больницы. Сооружение имело три входа и представляло собой по сути подземный госпиталь со системами фильтрации воздуха, дизель-генераторной электростанцией, палатами для размещения больных и даже собственной операционной.

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В 1970-х гг. в ЗСНБ прошла глубокая модернизация с заменой всего основного оборудования. Тогда в объекте были установлены новые модели гермодверей и дизель-генераторы, а также была полностью переделана система фильтро-вентиляции воздуха и добавлены система регенерации воздуха.

После распада СССР объект стал не востребован и его некоторое время сдавали в аренду, а впоследствии попросту забросили и он был разграблен мародёрами.

Давайте спустимся внутрь и посмотрим что от него осталось на сегодняшний день.

Два входа в объект представляют собой наклонные потерны с лестницами, ведущими с поверхности сопки, а третий вход прямой от основания сопки.

Мы спускаемся по лестнице.

Причём довольно глубоко.

Лестницы выходят к предтамбурам.

Где на входах в тамбуры установлены такие защитно-герметические двери 1970-х гг.

За которыми установлены ещё такие же двери.

Первым делом давайте осмотрим помещения жизнеобеспечения объекта.

Каждое из которых также было защищено гермодверью.

В торцах объекта располагались фильтро-вентиляционные установки и установки регенерации воздуха.

Расширительные камеры.

Потерна к выходу у подножия сопки.

Заглянем к "сердцу" объекта. Точнее к двум.

Здесь сохранились остатки дизель-генераторов.

Упавший бак аварийного запаса топлива.

Щитовая.

Перейдём к основному блоку для размещения людей.

В центре блока под потолком располагались баки аварийного запаса воды.

Если верить информации в интернете, в этих залах должны были размещаться нетранспортабельные больные.

Помещение регенеративной установки.

И снова гермодвери.

Вентиляционные.

И расширительные камеры.

Коридоры.

Залы.

И баки запаса воды.

Конечно же здесь также были предусмотрены санузлы для мужчин и женщин.

И снова вентиляционные.

Регенерация.

И щитовая.

А в этом помещении есть спуск вниз.

Там на подэтаже располагалась насосная.

Вероятно с артезианской скважиной.

Ну а мы покидаем объект через тамбуры ещё одного выхода.

И покидаем объект по ещё одной подземной лестнице.

А на этом всё.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   заброшка   интересно   подземный госпиталь   удивительно   фото   
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