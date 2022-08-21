Огромный заброшенный подземный госпиталь

В 1970-х гг. в ЗСНБ прошла глубокая модернизация с заменой всего основного оборудования. Тогда в объекте были установлены новые модели гермодверей и дизель-генераторы, а также была полностью переделана система фильтро-вентиляции воздуха и добавлены система регенерации воздуха.

После распада СССР объект стал не востребован и его некоторое время сдавали в аренду, а впоследствии попросту забросили и он был разграблен мародёрами.