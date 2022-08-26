Заброшенная тюрьма-изолятор с камерами, вещами и артефактами тюремной жизни

Система безопасности там не настолько серьезная, как в СИЗО или колониях, там все равно есть и тамбурная система и массивные тяжелые запорные двери и несколько уровней охраны.

Кого же содержат в ИВС и как туда попадают? Изоляторы предназначены для временного содержания подозреваемых, отбывающих административный арест, обвиняемых для проведения следственных действий за пределами СИЗО или этапируемых осужденных к месту отбытия наказания.