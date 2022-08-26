Заброшенная тюрьма-изолятор с камерами, вещами и артефактами тюремной жизни

В самом центре маленького древнерусского городка Старая Русса на северо-западе России, находится один из самых странных объектов "культурного" наследия.
За старым и высоким забором с остатками колючей проволоки и ржавых разбитых фонарей, возвышается силуэт жутковатого четырёхэтажного здания из красного кирпича в форме буквы Y с аляповатыми пристройками с разных сторон.
Недолго думая приоткрыл массивные ворота главного въезда на территорию и заглянул на заваленную снегом территорию двора.
Старое ветхое здание с ржавыми массивными металлическими решётками на окнах и впрямь оказалось настоящим тюремным замком, построенным аж в далёком 1883 году.
Окна и двери оказались наглухо заколочены от вандалов и прочих неблагонадежных элементов, но кто-то заботливо подставил лестницы и доски по которым можно попасть на второй этаж бывшего тюремного заведения.
В некоторых источниках попадается информация, что в тюрьме была канализация и водопровод, находились больница, церковь, прачечная, баня, морг, конюшня.
Тюрьма использовалась по своему прямому назначению и в советское время вплоть до 1965 года.
Старорусская тюрьма упоминается в мемуарах журналиста Ивана Ивановича Ефимова «Не сотвори себе кумира», арестованного в 1937 году по ложному доносу и осужденного на 8 лет лагерей.
Остаток ночи я провел в приемнике тюрьмы — специальной камере, куда привозят арестованных, только что взятых из дому. Пол был цементный, и я вышагивал по нему от стены к стене или из угла в угол. Иногда опускался на корточки, то и дело поглядывая на окно, решетки и переплеты которого все отчетливее проступали на фоне предрассветного неба....
И. И. Ефимов «Не сотвори себе кумира»
А уже с 1965 до 2011 года на территории тюремного замка в центре города располагался отдел полиции с изолятором временного содержания (ИВС) и перевалочным пунктом при этапировании осуждённых.
В 2011 году отдел полиции переехал в новое современное здание, а тюремному замку был присвоен статус памятника культурного наследия и он оказался заброшен совершенно заброшен.
Надо сказать, что изоляторы временного содержания это СИЗО или колонии, но всё-же учреждения тюремного типа. Они как правило, бывают организованы при отделах полиции.
Система безопасности там не настолько серьезная, как в СИЗО или колониях, там все равно есть и тамбурная система и массивные тяжелые запорные двери и несколько уровней охраны.
Кого же содержат в ИВС и как туда попадают? Изоляторы предназначены для временного содержания подозреваемых, отбывающих административный арест, обвиняемых для проведения следственных действий за пределами СИЗО или этапируемых осужденных к месту отбытия наказания.
Подтверждение этого я обнаружил в разбросанных листках рядом с камерам, где были указаны ФИО осужденных, статьи УК РФ и дата следования по этапу.
ИВС в Руссе было как раз таким заведением - здесь оказались и камеры предварительного задержания (КПЗ), камеры административного задержания (КАЗ) и камеры для проведения следственных действий и даже комнаты для свиданий. С почти не изменившейся обстановкой.
Камеры тюрьмы, а впоследствии и изолятора находились на первом этаже здания в двух "лучах". На остальных этажах судя по всему располагались административные помещения.
Камеры изолятора делились на мужские и женские. Также не смешивали в камерах подозреваемых с уже осужденными или отбывающими административный арест.
Камеры представляют собой маленькие комнатушки с деревянным полом и настилом на которых размещались матрасы. Сложно сказать сколько человек содержалось в такой камере.
Но в ИВС максимальный срок содержания по закону не превышает десяти дней - условия здесь довольно жесткие и не имеющие ничего общего с комфортом.
В каждом "луче" изолятора было по туалету и в камерах туалетов не было. Кроме камер и туалета было и подсобное помещение - кладовка.
Коридоры "лучей" ИВС отделялись от центрального поста решетками. Центральный пост также был отделён от улицы тамбуром с решетками. Ещё один выход шёл по направлению к главному входу через оружейную комнату. Это всё осталось почти не тронутым за прошедшие десять лет.
На дверях камер есть смотровые "глазки" и специальные закрывающиеся окна для передач и приема пищи.
К слову, из примерно такого изолятора в городе Истра в 2021 году совершили побег пятеро заключенных - один обвиняемый в заказном убийстве и четверо в кражах.
Обратите внимание, что камера для тех кто отбывал здесь "административку" немного отличается от других камер. Все-же контингент несколько разный.
В одной из камер на стене оказалась весьма любопытная и тематическая арестантская живопись. Можно даже предположить, что здесь содержались этапируемые осужденные - надписи говорят сами за себя.
Несколько лет назад в этом памятнике культурного наследия был пожар. Часть интерьеров обгорела и прокуратура проводила проверку по этому факту.
А ведь из этого ныне закрытого пенитенциарного учреждения можно было бы сделать своеобразный музей. Думается мне, что желающие посетить такое место нашлись бы. И памятник сохранился бы и финансирование появилось бы.
Удивляет во всёй этой истории только одно - почему при переезде органов МВД из комплекса зданий, не забрали и не уничтожили документацию, личные дела, приказы и прочее?
Но это риторический вопрос....
А вы бы пошли в такой музей "тюремного" искусства?
Источник:
АНТИФИШКИ
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