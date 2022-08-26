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Заброшенная тюрьма-изолятор с камерами, вещами и артефактами тюремной жизни

Заброшенная тюрьма-изолятор с камерами, вещами и артефактами тюремной жизни

Автор:
26 августа 2022 09:41
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Заброшенная тюрьма   в мире   заброшка   интересно   тюрьма   фото   
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В самом центре маленького древнерусского городка Старая Русса на северо-западе России, находится один из самых странных объектов "культурного" наследия.

За старым и высоким забором с остатками колючей проволоки и ржавых разбитых фонарей, возвышается силуэт жутковатого четырёхэтажного здания из красного кирпича в форме буквы Y с аляповатыми пристройками с разных сторон.

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Недолго думая приоткрыл массивные ворота главного въезда на территорию и заглянул на заваленную снегом территорию двора.

Старое ветхое здание с ржавыми массивными металлическими решётками на окнах и впрямь оказалось настоящим тюремным замком, построенным аж в далёком 1883 году.

Окна и двери оказались наглухо заколочены от вандалов и прочих неблагонадежных элементов, но кто-то заботливо подставил лестницы и доски по которым можно попасть на второй этаж бывшего тюремного заведения.

В некоторых источниках попадается информация, что в тюрьме была канализация и водопровод, находились больница, церковь, прачечная, баня, морг, конюшня.

Тюрьма использовалась по своему прямому назначению и в советское время вплоть до 1965 года.

Старорусская тюрьма упоминается в мемуарах журналиста Ивана Ивановича Ефимова «Не сотвори себе кумира», арестованного в 1937 году по ложному доносу и осужденного на 8 лет лагерей.

Остаток ночи я провел в приемнике тюрьмы — специальной камере, куда привозят арестованных, только что взятых из дому. Пол был цементный, и я вышагивал по нему от стены к стене или из угла в угол. Иногда опускался на корточки, то и дело поглядывая на окно, решетки и переплеты которого все отчетливее проступали на фоне предрассветного неба....

И. И. Ефимов «Не сотвори себе кумира»

А уже с 1965 до 2011 года на территории тюремного замка в центре города располагался отдел полиции с изолятором временного содержания (ИВС) и перевалочным пунктом при этапировании осуждённых.

В 2011 году отдел полиции переехал в новое современное здание, а тюремному замку был присвоен статус памятника культурного наследия и он оказался заброшен совершенно заброшен.

Надо сказать, что изоляторы временного содержания это СИЗО или колонии, но всё-же учреждения тюремного типа. Они как правило, бывают организованы при отделах полиции.

Система безопасности там не настолько серьезная, как в СИЗО или колониях, там все равно есть и тамбурная система и массивные тяжелые запорные двери и несколько уровней охраны.

Кого же содержат в ИВС и как туда попадают? Изоляторы предназначены для временного содержания подозреваемых, отбывающих административный арест, обвиняемых для проведения следственных действий за пределами СИЗО или этапируемых осужденных к месту отбытия наказания.

Подтверждение этого я обнаружил в разбросанных листках рядом с камерам, где были указаны ФИО осужденных, статьи УК РФ и дата следования по этапу.

ИВС в Руссе было как раз таким заведением - здесь оказались и камеры предварительного задержания (КПЗ), камеры административного задержания (КАЗ) и камеры для проведения следственных действий и даже комнаты для свиданий. С почти не изменившейся обстановкой.

Камеры тюрьмы, а впоследствии и изолятора находились на первом этаже здания в двух "лучах". На остальных этажах судя по всему располагались административные помещения.

Камеры изолятора делились на мужские и женские. Также не смешивали в камерах подозреваемых с уже осужденными или отбывающими административный арест.

Камеры представляют собой маленькие комнатушки с деревянным полом и настилом на которых размещались матрасы. Сложно сказать сколько человек содержалось в такой камере.

Но в ИВС максимальный срок содержания по закону не превышает десяти дней - условия здесь довольно жесткие и не имеющие ничего общего с комфортом.

В каждом "луче" изолятора было по туалету и в камерах туалетов не было. Кроме камер и туалета было и подсобное помещение - кладовка.

Коридоры "лучей" ИВС отделялись от центрального поста решетками. Центральный пост также был отделён от улицы тамбуром с решетками. Ещё один выход шёл по направлению к главному входу через оружейную комнату. Это всё осталось почти не тронутым за прошедшие десять лет.

На дверях камер есть смотровые "глазки" и специальные закрывающиеся окна для передач и приема пищи.

К слову, из примерно такого изолятора в городе Истра в 2021 году совершили побег пятеро заключенных - один обвиняемый в заказном убийстве и четверо в кражах.

Обратите внимание, что камера для тех кто отбывал здесь "административку" немного отличается от других камер. Все-же контингент несколько разный.

В одной из камер на стене оказалась весьма любопытная и тематическая арестантская живопись. Можно даже предположить, что здесь содержались этапируемые осужденные - надписи говорят сами за себя.

Несколько лет назад в этом памятнике культурного наследия был пожар. Часть интерьеров обгорела и прокуратура проводила проверку по этому факту.

А ведь из этого ныне закрытого пенитенциарного учреждения можно было бы сделать своеобразный музей. Думается мне, что желающие посетить такое место нашлись бы. И памятник сохранился бы и финансирование появилось бы.

Удивляет во всёй этой истории только одно - почему при переезде органов МВД из комплекса зданий, не забрали и не уничтожили документацию, личные дела, приказы и прочее?

Но это риторический вопрос....

А вы бы пошли в такой музей "тюремного" искусства?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Заброшенная тюрьма   в мире   заброшка   интересно   тюрьма   фото   
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31k
Snork Snorkoff Час назад
Не пошел.
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1k
Victor 7 минут назад
в Суздале есть небольшая старая тюрьма в Спасо-Евфимиевом монастыре, там сделан музей. не помню, чтоб там толпы народа ходило. делать из такого огромного здания музей в маленьком городке провальное занятие. в больших то городах даже краеведческие музеи, куда хоть как-то школьников на экскурсии водят, еле выживают.
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8k
Миха 22 минуты назад
Эх, съездить чтоли... от Питера 3.5 часа всего
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38
topersk 43 минуты назад
бывал в Старой Руссе, неплохой маленький провинциальный городок, две реки и много зелени. И там жил и работал Достоевский
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GoodNeon

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