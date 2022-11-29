Бездомная собака стала городской достопримечательностью и получила отметку на гугл-карте

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В Тбилиси на улице Амаглеба, 13 можно увидеть шарообразную собаку, живущую в импровизированной конуре из картонной коробки. Ее прикормила местная жительница во время локдауна, и теперь о собаке знает даже гугл-карта! Достаточно набрать кличку Watermelon dog ("Арбузная собака") — и по восторженным комментариям станет понятно, что людям очень нравится Арбузик.
У очаровательного пса образовалось уже что-то вроде фан-клуба на Google Maps, все оценки - максимальные пять баллов, и много добрых слов ("сладкая булочка", "милая", "идеальная форма арбуза" и т. д.).
Голубая бирка на ухе Арбузной собаки означает, что хоть животное и бездомное, опасности оно не представляет.
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К собаке (кстати, это девочка) можно спокойно подходить, гладить, кормить. И многие — как местные жители, так и приезжие — так и поступают.
Люди приходят и приносят корм. Но уточняют, что собака старенькая и больная, поэтому корм ей нужен хороший
Фотографий Арбузной собаки и отзывов о ней в Сети становится всё больше. И это хорошо, значит, всё больше неравнодушных людей рядом с ней.
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Может быть, скоро у нее появится постоянное место, которое она сможет назвать своим домом?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: google maps Добрые дела бездомная собака грузия гугл карта достопримечательность животные мимими помощь животным тбилиси
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Собачки, кошечки... можно про грузинскую кухню ещё написать...