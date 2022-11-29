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Бездомная собака стала городской достопримечательностью и получила отметку на гугл-карте

Бездомная собака стала городской достопримечательностью и получила отметку на гугл-карте

Автор:
29 ноября 2022 15:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: google maps   Добрые дела   бездомная собака   грузия   гугл карта   достопримечательность   животные   мимими   помощь животным   тбилиси   
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В Тбилиси на улице Амаглеба, 13 можно увидеть шарообразную собаку, живущую в импровизированной конуре из картонной коробки. Ее прикормила местная жительница во время локдауна, и теперь о собаке знает даже гугл-карта! Достаточно набрать кличку Watermelon dog ("Арбузная собака") — и по восторженным комментариям станет понятно, что людям очень нравится Арбузик.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: google maps   Добрые дела   бездомная собака   грузия   гугл карта   достопримечательность   животные   мимими   помощь животным   тбилиси   
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1  комментарий
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Татьяна Юсова 37 минут назад
Блохеры, сбежавшие из России в Грузию, ищут темы для своих блогов?
Собачки, кошечки... можно про грузинскую кухню ещё написать...
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