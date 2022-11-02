Работа ветеринара полна сюрпризов

Если вы любите животных, то ветеринар для вас - это работа мечты! Вы помогаете зверям, а они в ответ дарят вам свою благодарность, а также кучу забавных и трогательных повседневных моментов.

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"Когда к нам привезли раненую коалу, я неожиданно заметила, что она кормящая. Потребовался целый день, но мы смогли найти и воссоединить ее с ребенком" 0 Источник:

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Четвероногий помощник ветеринара дает больным пациентам понять, что все будет в порядке 0 Источник:

Этот лебедь обнимает ветеринара, который спас ему жизнь 0 Источник:

Очередной ветеринарный осмотр. Еще один испуганный большой мальчик со своим животным-помощником 0 Источник:

Этого работника ветеринарной клиники зовут Даг, и у него даже есть своя табличка 0 Источник:

Когда все уже ушли домой 0 Источник:

9-недельный мэйн-кунчики ждут очередного осмотра 0 Источник:

"Моего мальчика вчера кастрировали. Ветеринар сфотографировала его после того, как он проснулся, и отправила мне фото" 0 Источник:

Эта кошка не хочет на осмотр, поэтому делает вид, что ее тут нет 0 Источник:

"Моя подруга - ветеринар. Вот так она заснула после трудной ночной смены" 0 Источник:

"Первый визит к ветеринару. Тони мурлыкал так громко, что ветеринару пришлось прикрыть ему нос, чтобы услышать его сердце" 0 Источник:

Рон пришел в ветеринарную клинику с улицы. Через несколько недель он начал обходить пациентов и садился рядом с животным, отходящим после наркоза, чтобы поддержать 0 Источник:

Тонкая работа 0 Источник:

Эта очаровательная кошечка была доставлена к ветеринару для осмотра человеком, который подобрал ее с улицы 0 Источник:

Моя сестра работает ветеринаром. Она взяла мою собаку с собой на работу. Когда я спросил ее, как у них дела, она прислала мне это 0 Источник:

Милый пациент с сердечком на носу 0 Источник:

"Моя жена - ветеринар. Кажется, этой сове она не понравилась" 0 Источник:

"Вот, вчера отвела свою кошку к ветеринару" 0 Источник:

" Я работаю в ветклинике. От этого малыша отказалась хозяйка. Теперь я хозяйка этой милашки" 0 Источник:

У кота из ветклиники есть рубашка, и он никому не позволит ее снять 0 Источник:

"Ветеринар очень хорошо знаком с моим боксером. Они знают, что он добродушный, поэтому решились надеть на него шапочку. Они прислали мне эту фотографию" 0 Источник:

В ветеринарной клинике в Стамбуле 0 Источник:

"Дилан - 11-месячный норвежский лесной кот. Наш ветеринарный техник возил его по офису, чтобы показать другим сотрудникам. Все фотографировали Дилана. Он был горд собой" 0 Источник:

"Эта милая 10-месячная девочка пришла в клинику, потому что ее укусила змея. Она оставалась такой же радостной все время, хотя травма была для нее очень болезненной" 0 Источник:

Элегантный пациент 0 Источник:

Самый маленький пациент 0 Источник:

Во время рентгена ветеринары придерживают птицу за перья" 0 Источник:

"Одна из моих любимых частей работы ветеринарным врачом — пожимать лапы котятам" 0 Источник:

"Бенджен был груб с ветеринаром, поэтому нам предложилиспеленать его. Какое милое буррито" 0 Источник: