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Работа ветеринара полна сюрпризов

Работа ветеринара полна сюрпризов

Автор:
02 ноября 2022 13:31
Сообщество : Животные
Метки: Айболиты   братья меньшие   ветеринары   животные   жизнь ветеринарная   мило   помощь животным   трогательно   
1470
31
Если вы любите животных, то ветеринар для вас - это работа мечты! Вы помогаете зверям, а они в ответ дарят вам свою благодарность, а также кучу забавных и трогательных повседневных моментов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Айболиты   братья меньшие   ветеринары   животные   жизнь ветеринарная   мило   помощь животным   трогательно   
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2  комментария
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320
Бухаю по пятницам 19 минут назад
Гораздо прозаичнее работа сельского ветеринара. Овцы, свиньи, коровы..., но не менее важная и уважаемая работа
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3k
Григорий 59 минут назад
очень часто ветеринары приносят домой всякую заразу, а потому от живности стараются отказываться.
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