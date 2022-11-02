Работа ветеринара полна сюрпризов

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Если вы любите животных, то ветеринар для вас - это работа мечты! Вы помогаете зверям, а они в ответ дарят вам свою благодарность, а также кучу забавных и трогательных повседневных моментов.
"Когда к нам привезли раненую коалу, я неожиданно заметила, что она кормящая. Потребовался целый день, но мы смогли найти и воссоединить ее с ребенком"
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Очередной ветеринарный осмотр. Еще один испуганный большой мальчик со своим животным-помощником
"Моего мальчика вчера кастрировали. Ветеринар сфотографировала его после того, как он проснулся, и отправила мне фото"
"Первый визит к ветеринару. Тони мурлыкал так громко, что ветеринару пришлось прикрыть ему нос, чтобы услышать его сердце"
Рон пришел в ветеринарную клинику с улицы. Через несколько недель он начал обходить пациентов и садился рядом с животным, отходящим после наркоза, чтобы поддержать
Эта очаровательная кошечка была доставлена к ветеринару для осмотра человеком, который подобрал ее с улицы
Моя сестра работает ветеринаром. Она взяла мою собаку с собой на работу. Когда я спросил ее, как у них дела, она прислала мне это
" Я работаю в ветклинике. От этого малыша отказалась хозяйка. Теперь я хозяйка этой милашки"
"Ветеринар очень хорошо знаком с моим боксером. Они знают, что он добродушный, поэтому решились надеть на него шапочку. Они прислали мне эту фотографию"
"Дилан - 11-месячный норвежский лесной кот. Наш ветеринарный техник возил его по офису, чтобы показать другим сотрудникам. Все фотографировали Дилана. Он был горд собой"
"Эта милая 10-месячная девочка пришла в клинику, потому что ее укусила змея. Она оставалась такой же радостной все время, хотя травма была для нее очень болезненной"
"Бенджен был груб с ветеринаром, поэтому нам предложилиспеленать его. Какое милое буррито"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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