Врачи напечатали черепахе новый панцирь на 3D-принтере

Казалось бы, во время лесного пожара черепахи не могут сильно пострадать - ведь у них такой крепкий и надежный панцирь. У одной из черепах, пострадавших во время пожаров в Бразилии, серьезно повредился панцирь. Самец нуждался в медицинской помощи - и люди помогли ему.

0 Самец черепахи по кличке Фредди пострадал во время лесного пожара в Бразилии. Больше всего досталось его панцирю. Они очень важны для жизнедеятельности черепах, поэтому ему требовалась медицинская помощь. Группа ветеринаров-спасателей Animal Avengers вызвалась помочь бедняге. Для этого они решили использовать 3D-принтер.

0 Источник: Сделав все необходимые замеры, группа врачей смоделировала новый панцирь для Фредди, и напечатала его с помощью 3D-принтера. Сначала получился белый панцирь, который идеально подошел черепахе по размеру. Затем команда решила сделать его максимально приближенным к реальности, и вручную покрасила - так, чтобы он был похож на настоящий панцирь.

0 Источник: Всего в процессе создания панциря участвовали четыре ветеринара, хирург и 3D-дизайнер. Теперь Фредди счастлив - он вовсю ползает с новым панцирем, и очень благодарен своим спасителям!

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