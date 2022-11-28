Врачи напечатали черепахе новый панцирь на 3D-принтере

1152
6
1
Казалось бы, во время лесного пожара черепахи не могут сильно пострадать - ведь у них такой крепкий и надежный панцирь. У одной из черепах, пострадавших во время пожаров в Бразилии, серьезно повредился панцирь. Самец нуждался в медицинской помощи - и люди помогли ему.
Самец черепахи по кличке Фредди пострадал во время лесного пожара в Бразилии. Больше всего досталось его панцирю. Они очень важны для жизнедеятельности черепах, поэтому ему требовалась медицинская помощь. Группа ветеринаров-спасателей Animal Avengers вызвалась помочь бедняге. Для этого они решили использовать 3D-принтер.
Сделав все необходимые замеры, группа врачей смоделировала новый панцирь для Фредди, и напечатала его с помощью 3D-принтера. Сначала получился белый панцирь, который идеально подошел черепахе по размеру. Затем команда решила сделать его максимально приближенным к реальности, и вручную покрасила - так, чтобы он был похож на настоящий панцирь.
Всего в процессе создания панциря участвовали четыре ветеринара, хирург и 3D-дизайнер. Теперь Фредди счастлив - он вовсю ползает с новым панцирем, и очень благодарен своим спасителям!
Источник:
Ссылки по теме:
- В Австралии спасли питона, который съел "подставное" яйцо
- В Кении слоненок попал в ловушку браконьеров, не в силах выбраться
- Женщина выходила сиротку-бельчонка - и устроила ему фотосессию
- Походники увидели тощую пуму, которая едва двигалась
- У автомастерской нашли лисят, которые застряли головами в колёсах
Метки: 3d print 3d принтер дикие животные животные истории спасения история спасения помощь животным фото черепахи
Новости партнёров
реклама