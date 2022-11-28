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Врачи напечатали черепахе новый панцирь на 3D-принтере

Врачи напечатали черепахе новый панцирь на 3D-принтере

Автор:
28 ноября 2022 15:44
Сообщество : Животные
Метки: 3d print   3d принтер   дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   помощь животным   фото   черепахи   
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Казалось бы, во время лесного пожара черепахи не могут сильно пострадать - ведь у них такой крепкий и надежный панцирь. У одной из черепах, пострадавших во время пожаров в Бразилии, серьезно повредился панцирь. Самец нуждался в медицинской помощи - и люди помогли ему.

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Метки: 3d print   3d принтер   дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   помощь животным   фото   черепахи   
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5  комментариев
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25k
Мечислав 43 минуты назад
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Tol 18 минут назад
А какже "черепаха - и есть панцирь"? и "Позвоночник черепахи находится в панцире"?
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1k
Кожар 23 минуты назад
Жареная черепаха в пластиковой тарелке.
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9k
Павел Полчаса назад
Хорошие Люди!!
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916
Джонни 48 минут назад
круто! И сколько она прожила в новом панцире?
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