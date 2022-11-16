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В США полиция придумала добрый способ помогать приютским животным

В США полиция придумала добрый способ помогать приютским животным

Автор:
16 ноября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Добрые дела   США   животные   идеи   истории   история   полиция   приюты   приюты для животных   фото   
1760
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К сожалению, многие животные оказываются на улицах или в приютах, а приюты, в свою очередь, нуждаются в помощи простых людей. Полицейские в американском штате Индиана придумали один способ помогать бездомным кошкам в своём городке.
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Источник:

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Метки: Добрые дела   США   животные   идеи   истории   история   полиция   приюты   приюты для животных   фото   
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2  комментария
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Денис Час назад
В США полиция придумала добрый способ помогать приютским животнымПосмотреть
В США полиция придумала добрый способ помогать приютским животным
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Leonid 8 минут назад
Америкосам скоро самим корм понадобится..
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