В США полиция придумала добрый способ помогать приютским животным

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К сожалению, многие животные оказываются на улицах или в приютах, а приюты, в свою очередь, нуждаются в помощи простых людей. Полицейские в американском штате Индиана придумали один способ помогать бездомным кошкам в своём городке.
Полицейские из американского городка Манси придумали очень полезный способ помочь местному приюту для кошек. Они разрешили водителям оплачивать автомобильные штрафы пожертвованиями приюту. То есть вместо того, чтобы как обычно оплачивать штраф, водители могут компенсировать его кормами для кошек, другими необходимыми приюту вещами, или непосредственно передать деньги приюту. При этом, если нет возможности довезти пожертвования до приюта, полицейские сами могут забрать и отвезти их.
В местном приюте MACS сейчас заботятся о 350 кошках, и сотрудники не справляются с загрузкой - часто им не хватает корма, материалов и средств для содержания всех пушистиков, и ухода за ними. Благодаря сотрудничеству с полицией, их дела пошли гораздо лучше. Людей эта идея тоже вдохновила - они постоянно привозят корм и необходимые вещи вместо стандартной оплаты штрафов.
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Хотя это "временная акция", сотрудники приюта уже получили множество пожертвований - не только от водителей со штрафами, но и от простых жителей, узнавших о приюте. Теперь запасов корма много, и хватит надолго. Вот такое небольшое, но очень доброе дело!
Источник:
АНТИФИШКИ
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