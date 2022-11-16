В США полиция придумала добрый способ помогать приютским животным

Полицейские из американского городка Манси придумали очень полезный способ помочь местному приюту для кошек. Они разрешили водителям оплачивать автомобильные штрафы пожертвованиями приюту. То есть вместо того, чтобы как обычно оплачивать штраф, водители могут компенсировать его кормами для кошек, другими необходимыми приюту вещами, или непосредственно передать деньги приюту. При этом, если нет возможности довезти пожертвования до приюта, полицейские сами могут забрать и отвезти их.