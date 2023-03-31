В центре Тбилиси загорелся отель «Амбассадор»

В центре грузинской столицы на улице Шавтели полыхает пятизвёздочный Ambassadori Tbilisi Hotel. Люди спасаются от огня на карнизах. Пожар возник на последнем этаже здания гостиницы, сообщает телекомпания «Рустави 2».
По данным телеканала, возгорание началось во флигеле гостиницы на одном из последних этажей. В настоящее время огонь распостраняется по крыше и верхним этажам здания. На месте находятся пожарные бригады и спасатели.
На кадрах видео, которое публикуют очевидцы, видно, как полыхает помещение на самом верхнем этаже гостиницы. Слышны сирены полицейских и пожарных машин.
Некоторый СМИ сообщают, что люди выпригивают из окон. Причины возгорания выясняются.
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