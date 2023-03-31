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В центре Тбилиси загорелся отель «Амбассадор»

В центре Тбилиси загорелся отель «Амбассадор»

Автор:
31 марта 2023 22:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ambassador   Ambassadori Tbilisi Hotel   грузия   отель   пожар   тбилиси   
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В центре грузинской столицы на улице Шавтели полыхает пятизвёздочный Ambassadori Tbilisi Hotel. Люди спасаются от огня на карнизах. Пожар возник на последнем этаже здания гостиницы, сообщает телекомпания «Рустави 2».

По данным телеканала, возгорание началось во флигеле гостиницы на одном из последних этажей. В настоящее время огонь распостраняется по крыше и верхним этажам здания. На месте находятся пожарные бригады и спасатели.

На кадрах видео, которое публикуют очевидцы, видно, как полыхает помещение на самом верхнем этаже гостиницы. Слышны сирены полицейских и пожарных машин.

Некоторый СМИ сообщают, что люди выпригивают из окон. Причины возгорания выясняются.

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Метки: Ambassador   Ambassadori Tbilisi Hotel   грузия   отель   пожар   тбилиси   
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9k
Billi_Bons Час назад
Некоторое время назад…
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Старичок 46 минут назад
что сгорит, то не сгниёт.
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11k
GROMOZEKA 51 минуту назад
Горячая липиральное сообщество гульнуло?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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