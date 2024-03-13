FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16253 поста • 1705 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
18 животных, которые по любопытной случайности имеют вопиющее сходство с едой

18 животных, которые по любопытной случайности имеют вопиющее сходство с едой

Автор:
13 марта 2024 09:01
Сообщество : Животные
Метки: Еда   животные   забавно   милота   окрас   природа   сходство   фото   
922
19

В мире животных существует множество удивительных видов, обладающих забавным и уникальным окрасом. Однако как часто вы встречали зверей, похожих не еду? Оказывается, умение маскироваться, присущая многим хорошо известным нам созданиям, способна привести к интересным совпадениям, от которых без преувеличения легко разыграется аппетит.

Ниже вы сможете увидеть случаи, когда окрас животного невероятно напомнил знакомый продукт питания или блюдо. Очевидцы, которым удалось это запечатлеть, решили любезно поделиться своими любопытными фото со всем интернетом. Предлагаем теперь насладиться ими и вам!

×
×

Неразлучники — один из самых популярных видов домашних попугаев. Большинство людей полюбило их как раз за необыкновенные окрасы.

Интересно, она со вкусом паприки или бекона?

Кажется, кто-то добавил сюда слишком много соуса песто.

Вот кто истинный мастер маскировки!

На самом деле это кудрявые морские свинки породы Кёрли.

Урожай явно удался!

Осталось присыпать корицей и можно подавать!

Выглядит, как очень вкусный персиковый сорбет!

Индийская лопастная черепаха, как правило, имеет зеленовато-коричневый окрас. Эта представительница вида страдает альбинизмом, что и вызвало столь забавное преображение.

Это коллембола или ногохвостка — забавное миниатюрное насекомое, считающееся вредителем.

Вы знали, что вес колибри составляет от 2,5 до 7 граммов? Это же невероятно мало!

Это средиземноморская желейная медуза или медуза-яичница. При желании вы сможете завести себе такую дома, так как она отлично чувствует себя в неволе.

Перед вами изопод — кровососущий морской паразит, который выглядит как суши с лососем. Обычно эти существа имеют тускло-коричневый цвет. Однако этот представитель вида, вероятно, питался чем-то очень ярким, что и придало ему такой окрас.

Это призрачная ядовитая лягушка. Она имеет довольно милый вид и красивый окрас. Однако к ней лучше не приближаться, так как её яд невероятно токсичен.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Еда   животные   забавно   милота   окрас   природа   сходство   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Александр Ломовицкий 46 минут назад
После изобретения термической обработки мяса и продуктов питания - все животные похожи на еду .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

503104



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию
«Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию
В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76
В Ивановской области потерпел крушение самолёт Ил-76
Набирающие популярность в сообществах
Герберт Уэллс и научный пессимизм⁠⁠
Герберт Уэллс и научный пессимизм⁠⁠
Часы в комедии"Кин-дза-дза" Одни из лучших советских часов!
Часы в комедии"Кин-дза-дза" Одни из лучших советских часов!
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#машина#интересное#ДТП#позитив#Автовсячина#Россия#США#полиция
#Прикол#Юмор#интересно#кот#авто аварии#собака#Разное#дети#факты#Пёс
#фото#автомир#в мире#аварии#люди#кино#фильм#Еда#история#улыбнуло
Они стране Победу, а что страна в ответ? Они стране Победу, а что страна в ответ? Дикие животные во всей их забавности и нелепости Дикие животные во всей их забавности и нелепости Фотограф делает потрясающие снимки, показывая, насколько люди и животные похожи друг на друга Фотограф делает потрясающие снимки, показывая, насколько люди и животные похожи друг на друга 15 уморительных фото животных, которых природа наградила шикарными шевелюрами 15 уморительных фото животных, которых природа наградила шикарными шевелюрами 15 фотографий забавных белок 15 фотографий забавных белок 16 котиков с забавными окрасами 16 котиков с забавными окрасами

На что жалуетесь?

Вернуться