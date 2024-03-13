18 животных, которые по любопытной случайности имеют вопиющее сходство с едой

В мире животных существует множество удивительных видов, обладающих забавным и уникальным окрасом. Однако как часто вы встречали зверей, похожих не еду? Оказывается, умение маскироваться, присущая многим хорошо известным нам созданиям, способна привести к интересным совпадениям, от которых без преувеличения легко разыграется аппетит.
Ниже вы сможете увидеть случаи, когда окрас животного невероятно напомнил знакомый продукт питания или блюдо. Очевидцы, которым удалось это запечатлеть, решили любезно поделиться своими любопытными фото со всем интернетом. Предлагаем теперь насладиться ими и вам!
Неразлучники — один из самых популярных видов домашних попугаев. Большинство людей полюбило их как раз за необыкновенные окрасы.
Интересно, она со вкусом паприки или бекона?
Кажется, кто-то добавил сюда слишком много соуса песто.
Вот кто истинный мастер маскировки!
На самом деле это кудрявые морские свинки породы Кёрли.
Урожай явно удался!
Осталось присыпать корицей и можно подавать!
Выглядит, как очень вкусный персиковый сорбет!
Индийская лопастная черепаха, как правило, имеет зеленовато-коричневый окрас. Эта представительница вида страдает альбинизмом, что и вызвало столь забавное преображение.
Это коллембола или ногохвостка — забавное миниатюрное насекомое, считающееся вредителем.
Вы знали, что вес колибри составляет от 2,5 до 7 граммов? Это же невероятно мало!
Это средиземноморская желейная медуза или медуза-яичница. При желании вы сможете завести себе такую дома, так как она отлично чувствует себя в неволе.
Перед вами изопод — кровососущий морской паразит, который выглядит как суши с лососем. Обычно эти существа имеют тускло-коричневый цвет. Однако этот представитель вида, вероятно, питался чем-то очень ярким, что и придало ему такой окрас.
Это призрачная ядовитая лягушка. Она имеет довольно милый вид и красивый окрас. Однако к ней лучше не приближаться, так как её яд невероятно токсичен.
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