12 фото людей и их питомцев, на которых видно их сходство и близость

Животные обычно очень сильно похожи на своих хозяев. Причем это сходство может появиться со временем: когда вы берете щенка или котенка, вы можете быть не похожи друг на друга. Но со временем, когда вы поживете на одной территории год, а то и больше, сходство становится уникальным для каждой пары. Возможно, именно в этом проявляется связь хозяина и его питомца: они становятся похожими как характером, так внешностью. Пристрастия в еде, сон в одинаковых позах, спокойствие и раздражительность, даже прически — все это отлично демонстрирует близость нас с нашими собаками и кошками. Скорее смотрите наши фотодоказательства и подумайте, чем вы похожи со своим четвероногим другом.

Случайный кадр точно демонстрирует близость этих двух красоток