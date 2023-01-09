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12 фото людей и их питомцев, на которых видно их сходство и близость

12 фото людей и их питомцев, на которых видно их сходство и близость

Автор:
09 января 2023 09:18
Сообщество : Животные
Метки: внешность   животные   кошка   люди   милота   похожи   собака   фото   
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Просто невероятное сходство между людьми и их питомцами.

Животные обычно очень сильно похожи на своих хозяев. Причем это сходство может появиться со временем: когда вы берете щенка или котенка, вы можете быть не похожи друг на друга. Но со временем, когда вы поживете на одной территории год, а то и больше, сходство становится уникальным для каждой пары. Возможно, именно в этом проявляется связь хозяина и его питомца: они становятся похожими как характером, так внешностью. Пристрастия в еде, сон в одинаковых позах, спокойствие и раздражительность, даже прически — все это отлично демонстрирует близость нас с нашими собаками и кошками. Скорее смотрите наши фотодоказательства и подумайте, чем вы похожи со своим четвероногим другом.


Случайный кадр точно демонстрирует близость этих двух красоток

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Они одинаково улыбаются

Два брата-близнеца со своими собаками-близнецами

Смотреть вдвоем телевизор — бесценно

Кто-то даже предпочитает отдыхать в одинаковых позах

Когда вы долго живете вместе под одной крышей, вы неизменно становитесь похожи

Две дамы в белом

Когда обоим нужен брадобрей

Одежда не нужна, чтобы увидеть сходство собаки и ее хозяина

Мальчик и его кот, у которых гетерохромия

Два кудрявых друга

Малыш и его друг бульдог

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Метки: внешность   животные   кошка   люди   милота   похожи   собака   фото   
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Семеныч 15 минут назад
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