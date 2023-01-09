12 фото людей и их питомцев, на которых видно их сходство и близость

Просто невероятное сходство между людьми и их питомцами.
Животные обычно очень сильно похожи на своих хозяев. Причем это сходство может появиться со временем: когда вы берете щенка или котенка, вы можете быть не похожи друг на друга. Но со временем, когда вы поживете на одной территории год, а то и больше, сходство становится уникальным для каждой пары. Возможно, именно в этом проявляется связь хозяина и его питомца: они становятся похожими как характером, так внешностью. Пристрастия в еде, сон в одинаковых позах, спокойствие и раздражительность, даже прически — все это отлично демонстрирует близость нас с нашими собаками и кошками. Скорее смотрите наши фотодоказательства и подумайте, чем вы похожи со своим четвероногим другом.
Случайный кадр точно демонстрирует близость этих двух красоток
Они одинаково улыбаются
Два брата-близнеца со своими собаками-близнецами
Смотреть вдвоем телевизор — бесценно
Кто-то даже предпочитает отдыхать в одинаковых позах
Когда вы долго живете вместе под одной крышей, вы неизменно становитесь похожи
Две дамы в белом
Когда обоим нужен брадобрей
Одежда не нужна, чтобы увидеть сходство собаки и ее хозяина
Мальчик и его кот, у которых гетерохромия
Два кудрявых друга
Малыш и его друг бульдог
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