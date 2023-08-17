17 наглых вторжений в чужие фотографии, которые сделали снимки только веселее и интереснее

Захочешь сделать хорошее фото, и всегда что-то пойдёт не так: то в кадр кто-то лишний влезет, то друг рожу скорчит. И так постоянно.
Но может, стоит относиться к этому с долей позитива? Именно такие внезапные вторженцы в объектив делают фотографию забавнее и интереснее. Кому нужны скучные фото, если их можно сделать весёлыми? Мы собрали несколько случаев, когда кто-то внезапно портит кадр, но снимок от этого становится только лучше.
Тот самый друг, который всегда корчит рожи в кадре
Когда решили сделать фото на концерте, но кто-то сзади попал в кадр
Планировалось милое семейное фото
Вся семья в кадре: мама, папа, ребёнок, собака и палка.
Кажется, кто-то не любит милые фото
Фотографировал собаку, но кот решил влезть в кадр
Малышу достался милый хвостик
Лучшее испорченное фото из всех возможных
Сутулый кот — главное украшение свадьбы
Эта женщина зафотобомбила фотографию кота…
Рождественское фото
Это лучшая семейная рождественская фотография из всех когда-либо сделанных в мире!
Кот решил, что тут происходит что-то интересное
Приветик
— Что он делает на пляже??
— Наслаждается солнцем.
За вами наблюдает садовый гномик
Моя жена пыталась сфотографировать ранние весенние цветы, но кое-кто решил, что он должен быть на фото.
Задний план интереснее переднего
Дружелюбный скат
Скаты вообще любят вторгаться в чужие фото
Пытался сфотографировать пастбище, но нанду решил иначе
Съёмке полной луны помешал внезапный парашютист
Источник:
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