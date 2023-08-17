17 наглых вторжений в чужие фотографии, которые сделали снимки только веселее и интереснее

Но может, стоит относиться к этому с долей позитива? Именно такие внезапные вторженцы в объектив делают фотографию забавнее и интереснее. Кому нужны скучные фото, если их можно сделать весёлыми? Мы собрали несколько случаев, когда кто-то внезапно портит кадр, но снимок от этого становится только лучше.

Тот самый друг, который всегда корчит рожи в кадре