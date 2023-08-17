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17 наглых вторжений в чужие фотографии, которые сделали снимки только веселее и интереснее

17 наглых вторжений в чужие фотографии, которые сделали снимки только веселее и интереснее

Автор:
17 августа 2023 10:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   забавно   кадр   люди   милота   снимок   удачный кадр   фото   
984
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Захочешь сделать хорошее фото, и всегда что-то пойдёт не так: то в кадр кто-то лишний влезет, то друг рожу скорчит. И так постоянно.

Но может, стоит относиться к этому с долей позитива? Именно такие внезапные вторженцы в объектив делают фотографию забавнее и интереснее. Кому нужны скучные фото, если их можно сделать весёлыми? Мы собрали несколько случаев, когда кто-то внезапно портит кадр, но снимок от этого становится только лучше.


Тот самый друг, который всегда корчит рожи в кадре

×
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Когда решили сделать фото на концерте, но кто-то сзади попал в кадр

Планировалось милое семейное фото

Вся семья в кадре: мама, папа, ребёнок, собака и палка.


Кажется, кто-то не любит милые фото


Фотографировал собаку, но кот решил влезть в кадр


Малышу достался милый хвостик


Лучшее испорченное фото из всех возможных


Сутулый кот — главное украшение свадьбы

Эта женщина зафотобомбила фотографию кота…


Рождественское фото


Это лучшая семейная рождественская фотография из всех когда-либо сделанных в мире!


Кот решил, что тут происходит что-то интересное


Приветик


— Что он делает на пляже??

— Наслаждается солнцем.


За вами наблюдает садовый гномик


Моя жена пыталась сфотографировать ранние весенние цветы, но кое-кто решил, что он должен быть на фото.


Задний план интереснее переднего

Дружелюбный скат

Скаты вообще любят вторгаться в чужие фото

Пытался сфотографировать пастбище, но нанду решил иначе

Съёмке полной луны помешал внезапный парашютист

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Метки: животные   забавно   кадр   люди   милота   снимок   удачный кадр   фото   
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Наталья 42 минуты назад
Как обычно - фотки - да, подписи к ним - нет.
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