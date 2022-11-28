35 маленьких шедевров от любителей вязания

Вязание – это своего рода волшебство. Ну, по крайней мере, так кажется тем, кто никогда не держал в руках вязальные спицы, не говоря уже о том, чтобы попытаться использовать их для чего-то помимо игры на воображаемых барабанах. Reddit-сообщество r/knitting объединило более 426 тысяч любителей вязания, от профессионалов до новичков, которые охотно делятся этим самым волшебством со всем миром.