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35 маленьких шедевров от любителей вязания

35 маленьких шедевров от любителей вязания

Автор:
28 ноября 2022 21:55
Сообщество : Рукоделия для новичков и мастеров
Метки: Reddit   вязание   рукоделие   своими руками   творчество   фотографии из соцсетей   
1665
36

Вязание – это своего рода волшебство. Ну, по крайней мере, так кажется тем, кто никогда не держал в руках вязальные спицы, не говоря уже о том, чтобы попытаться использовать их для чего-то помимо игры на воображаемых барабанах. Reddit-сообщество r/knitting объединило более 426 тысяч любителей вязания, от профессионалов до новичков, которые охотно делятся этим самым волшебством со всем миром.

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"Пару месяцев назад меня вдохновил пост в этом сабреддите, я вернулась к нему и теперь, наконец, закончила!!".

[Игра слов: to get cold feet (букв. "застудить ноги) — испугаться, перенервничать и начать сомневаться, передумать, пойти на попятную].

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Reddit   вязание   рукоделие   своими руками   творчество   фотографии из соцсетей   
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5  комментариев
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268
Тамара Витальевна 2 дня назад
Работы моей подруги. Знаю точно,что вяжет только спицами.
Работы моей подруги. Знаю точно,что вяжет только спицами.
Работы моей подруги. Знаю точно,что вяжет только спицами.
Работы моей подруги. Знаю точно,что вяжет только спицами.
Работы моей подруги. Знаю точно,что вяжет только спицами.
Работы моей подруги. Знаю точно,что вяжет только спицами.
Работы моей подруги. Знаю точно,что вяжет только спицами.
Работы моей подруги. Знаю точно,что вяжет только спицами.
Работы моей подруги. Знаю точно,что вяжет только спицами.
Работы моей подруги. Знаю точно,что вяжет только спицами.
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18k
anpetrof День назад
Моя мать хорошо вязала, я тоже немного умею вязать на спицах. Вязал когда-то себе носки и шапки. Даже свитер один раз связал, а потом появился флис и это стало не актуально - флиски гораздо теплее и, самое главное, гораздо легче. Хотя, конечно, вязанные вещи гораздо интереснее выглядят.
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268
Тамара Витальевна 2 дня назад
Мда. Половина из представленных работ- машинная вязка...Но, есть работы очень хорошие. Работы наших мам(русских) будут получше)))
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268
Тамара Витальевна Autumn2015 День назад
Свдебное- да. Оно связано крючком.
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