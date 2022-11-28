35 маленьких шедевров от любителей вязания

Вязание – это своего рода волшебство. Ну, по крайней мере, так кажется тем, кто никогда не держал в руках вязальные спицы, не говоря уже о том, чтобы попытаться использовать их для чего-то помимо игры на воображаемых барабанах. Reddit-сообщество r/knitting объединило более 426 тысяч любителей вязания, от профессионалов до новичков, которые охотно делятся этим самым волшебством со всем миром.
2. "Я состою в Facebook*-группе, которая подбирает вязальщиц для людей с необычными руками, чтобы сделать им перчатки на заказ. Вот закончила первую пару!"
3. "Думала закончить это покрывало за полгода до выпуска в 2018 году. Я уже четыре раза переехала и сейчас получаю вторую степень магистра, но я, наконец, одолела его!"
4. "Начала его пять лет назад, а потом убрала подальше, потому что он раздражал меня тем, что намного превосходил мой уровень навыков"
"Пару месяцев назад меня вдохновил пост в этом сабреддите, я вернулась к нему и теперь, наконец, закончила!!".
5. "Одиннадцать месяцев спустя я наконец закончил этот космический джемпер в стиле 80-х, дизайн которого я нашел в r/Knitting"
6. "К этой вышивке пришит мой первый образец вязания. Это напоминание о том, что мы должны чтить тех, кто сделал нашу одежду, даже если мы не знакомы"
7. "Я женился в субботу. Я связал эти носки для своей жены, чтобы она не пошла на попятную, пока собиралась"
[Игра слов: to get cold feet (букв. "застудить ноги) — испугаться, перенервничать и начать сомневаться, передумать, пойти на попятную].
23. "Весь день ждала, что кто-нибудь скажет мне "Красивый свитер", чтобы проорать в ответ "СПАСИБО, Я САМА ЕГО СВЯЗАЛА"
25. "Прошлой осенью я научилась вязать с помощью Youtube и поддержки подруги. Сегодня я закончила кружевную шаль в подарок на ее свадьбу"
27. "У меня появился новый претендент на звание наименее практичной вещи в моем гардеробе"
Источник:
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