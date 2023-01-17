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Своими руками: 30 необычных поделок обычных людей

Своими руками: 30 необычных поделок обычных людей

Автор:
17 января 2023 22:26
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Reddit   поделки   рукоделие   своими руками   сделай сам   творчество   
1284
31

Независимо от их качества, изделия ручной работы всегда достойны похвалы. Они уникальны и, пусть порой несовершенны, нельзя не гордиться тем, что сделал собственными руками, будь то картина, мягкая игрушка, торт или уникальная настольная лампа. А чтобы вдохновить и вас на творчество, рассмотрим свежие посты из сабреддита "Я кое-что сделал".

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   поделки   рукоделие   своими руками   сделай сам   творчество   
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2  комментария
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5k
perekrestok Полчаса назад
Рад что здесь показывают работы люди, у которых руки растут из правильного места. Они точно не "рукожопы".
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3k
Leonid 23 минуты назад
Очень круто!! почти всё понравилось
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