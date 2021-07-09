FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Рукоделия для новичков и мастеров 29 постов • 73 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Рукоделия для новичков и мастеров 
Очумелые ручки: 30 человек, которым не нужно покупать одежду

Очумелые ручки: 30 человек, которым не нужно покупать одежду (31 фото)

Автор:
09 июля 2021 08:03
Сообщество : Рукоделия для новичков и мастеров
Метки: Reddit   очумелые ручки   рукоделие   своими руками   фотографии из соцсетей   шитье   
444
31

Те, кто умеют шить, никогда не останутся без последней рубашки. Их не ограничивает ни собственный гардероб, ни полки в магазинах, ведь они могут как по волшебству сотворить себе любую вещь. Сообщество "Шитье" с 372 тысячами участников посвящено как раз таким умельцам и их творчеству, причем там можно встретить как изысканные свадебные платья, так и куртки из сломанных зонтов.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Рукоделия для новичков и мастеров"
Метки: Reddit   очумелые ручки   рукоделие   своими руками   фотографии из соцсетей   шитье   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Nikita 45 минут назад
Руки из нужного места и фантазия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
V2.Smirnov Полчаса назад
Прекрасно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине 35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего 35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего Как превратить старье из секонд-хенда в стильный гардероб Как превратить старье из секонд-хенда в стильный гардероб Создательницу монстра Ратипеда удивила бурная реакция на него Создательницу монстра Ратипеда удивила бурная реакция на него 30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY 30 удивительных проектов "Сделай сам" из Reddit-сообщества DiWHY "Могу! Умею!": пользователи похвастались фото того, что успели сделать во время пандемии "Могу! Умею!": пользователи похвастались фото того, что успели сделать во время пандемии
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

282491



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 эпизодов человеческой тупости
3
33
20 эпизодов человеческой тупости
37 примеров «урбанистического ада» со всего мира
6
39
37 примеров «урбанистического ада» со всего мира
﻿
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#спорт#автомобили#автомир#подборка#кино#картинки#фотографии#Разное
#Юмор#ynews#Россия#люди#дтп#в мире#шоу бизнес#прошлое#авария дня#Москва
#история#прикол#интересное#факты#животные#аварии#авто аварии#СССР#новости#неудача

На что жалуетесь?

Вернуться