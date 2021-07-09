Очумелые ручки: 30 человек, которым не нужно покупать одежду

Те, кто умеют шить, никогда не останутся без последней рубашки. Их не ограничивает ни собственный гардероб, ни полки в магазинах, ведь они могут как по волшебству сотворить себе любую вещь. Сообщество "Шитье" с 372 тысячами участников посвящено как раз таким умельцам и их творчеству, причем там можно встретить как изысканные свадебные платья, так и куртки из сломанных зонтов.