Очумелые ручки: 30 человек, которым не нужно покупать одежду

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Те, кто умеют шить, никогда не останутся без последней рубашки. Их не ограничивает ни собственный гардероб, ни полки в магазинах, ведь они могут как по волшебству сотворить себе любую вещь. Сообщество "Шитье" с 372 тысячами участников посвящено как раз таким умельцам и их творчеству, причем там можно встретить как изысканные свадебные платья, так и куртки из сломанных зонтов.
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11. "Купил швейную машинку 2 недели назад, ничего не зная о шитье. Вот что я сделал вчера"
18. "У меня ограниченный бюджет, и я шью копии дорогих платьев. Вдохновлялась платьем от Teuta Matoshi (справа)"
20. "Я перешиваю свадебные платья по работе, но моя настоящая страсть - костюмы. Вот последний, над которым я работал"
21. "Самое первое мое платье vs Первое платье, в котором мне не стыдно показаться на людях"
24. "Сшила халат в стиле "Мой богатый муж скончался при таинственных обстоятельствах", и еще никогда не чувствовала себя увереннее"
28. "Сшила племянница платье для приключений, с карманами и рюкзаком и, конечно же, маленьким парным платьем для напарницы"
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