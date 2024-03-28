Независимо от их качества, изделия ручной работы всегда достойны похвалы. Они уникальны и, пусть порой несовершенны, нельзя не гордиться тем, что сделал собственными руками, будь то картина, мягкая игрушка, торт или уникальная настольная лампа. А чтобы вдохновить и вас на творчество, рассмотрим свежие посты из сабреддита "Я кое-что сделал".