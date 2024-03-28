Независимо от их качества, изделия ручной работы всегда достойны похвалы. Они уникальны и, пусть порой несовершенны, нельзя не гордиться тем, что сделал собственными руками, будь то картина, мягкая игрушка, торт или уникальная настольная лампа. А чтобы вдохновить и вас на творчество, рассмотрим свежие посты из сабреддита "Я кое-что сделал".
8. "Я сделал это обручальное кольцо из 14-каратного розового золота с лабораторным бриллиантом и двумя пурпурными сапфирами"
9. "Я сделал из старой электронной книги часы с литературными цитатами. Они показывают время с помощью настоящих цитат из книг"
11. "Сказал девушке, что "немного" умею вырезать по дереву. Она саркастически сказала: "Да, конечно", так что я сделал для нее шкатулку"
14. "Моя анатомическая модель. Цель – рассказать ребенку, что у человека внутри. У меня нет медицинского образования, все делалось по учебнику анатомии"
15. "Моя 12-летняя упряжная собака на пенсии отказывается заходить в дом, поэтому я сделал так, чтобы дом пришел к нему"
17. "Я комбинирую техники рукоделия. Например, я связал эту игуану крючком из ниток 3-х цветов, потом раскрасил и вылепил детали из глины"
21. "Мне приснился сон, что я приготовила пирог с картофельным пюре в стиле «Звездной ночи», и не могла перестать думать об этом.."
23. "Мы с детства дарили маме подарки, сделанные своими руками. Я хочу, чтобы в холодную зиму с ней всегда было лето, и сделала ей эти тарелки на Рождество"
26. "Я сделал эти кладбищенские ворота из изоляционной пены, пластиковых скелетов, аэрозольной пены и краски"
27. "Я только что закончила маленького робота необычного цвета. Он на проволочном каркасе, может сгибать руки и ноги"
28. "Нарисовала картину о том, какие чувства во мне вызвала пустыня. Называется «Магия пустыни»"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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