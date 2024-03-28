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Своими руками: 30 необычных поделок

Своими руками: 30 необычных поделок

Автор:
28 марта 2024 11:19
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Reddit   поделки   рукоделие   своими руками   сделай сам   творчество   
1262
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Независимо от их качества, изделия ручной работы всегда достойны похвалы. Они уникальны и, пусть порой несовершенны, нельзя не гордиться тем, что сделал собственными руками, будь то картина, мягкая игрушка, торт или уникальная настольная лампа. А чтобы вдохновить и вас на творчество, рассмотрим свежие посты из сабреддита "Я кое-что сделал".

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   поделки   рукоделие   своими руками   сделай сам   творчество   
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2  комментария
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Е-Лена Час назад
Класс!!! Очень понравилось! Молодцы! (Только динозаврика мне жаль было бы поедать...)
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67
Бриллиант Полчаса назад
За мальчиком, который закончил вязать себе шапку - надо внимательно родителям приглядывать. До 25 лет.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1272 поста (1199 в горячем)

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