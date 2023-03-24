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30 настоящих шедевров от любителей вязания

30 настоящих шедевров от любителей вязания

Автор:
24 марта 2023 22:24
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вязание   идеи   очумелые ручки   рукоделие   своими руками   творчество   
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Вязание позволяет рукоделам не просто творчески выразить себя, но и сделать заодно действительно полезную вещь, которая точно пригодится в хозяйстве. А еще можно словить комплименты от кучи незнакомцев, поделившись своим шедевром в интернете — например, в сабреддите r/crochet.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вязание   идеи   очумелые ручки   рукоделие   своими руками   творчество   
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