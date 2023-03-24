30 настоящих шедевров от любителей вязания

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Вязание позволяет рукоделам не просто творчески выразить себя, но и сделать заодно действительно полезную вещь, которая точно пригодится в хозяйстве. А еще можно словить комплименты от кучи незнакомцев, поделившись своим шедевром в интернете — например, в сабреддите r/crochet.
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7. "Обычно я показываю свои готовые изделия папе, но он умер несколько месяцев назад, и это первое, что я закончила с тех пор, как его не стало"
14. "Я сейчас вяжу чехлы для ножек стульев в виде кошачьих лапок и просто умираю, какие они милые"
15. "У меня большая семья, и в этом году мне надо было экономить, поэтому я связала каждому животное в соответствии с их китайским знаком зодиака"
22. "После аварии в 1999 я осталась инвалидом и прикована к постели. Вязание — мое единственное хобби, я научилась ему недавно на Ютубе. Вот моя последняя блузка"
25. "Мои вязаные крючком митенки в стиле чешуи дракона, мне нравится, как получился градиент"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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