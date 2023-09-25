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35 мастеров вязания поделились своими творениями

35 мастеров вязания поделились своими творениями

Автор:
25 сентября 2023 08:32
Сообщество : Рукоделия для новичков и мастеров
Метки: вязание   идея   коллекция   мастерство   рукоделие   творчество   
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Как же все-таки важно найти хобби, которое позволит не только расслабиться, но и раскроет творческий потенциал. Еще приятнее найти единомышленников и делиться с ними своими идеями. Так, сабреддит r/crochet объединил 738 тыс. любителей вязания, от профессионалов до новичков. Здесь собраны самые креативные и классные работы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вязание   идея   коллекция   мастерство   рукоделие   творчество   
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Егор 36 минут назад
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