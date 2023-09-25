35 мастеров вязания поделились своими творениями

789
36
Как же все-таки важно найти хобби, которое позволит не только расслабиться, но и раскроет творческий потенциал. Еще приятнее найти единомышленников и делиться с ними своими идеями. Так, сабреддит r/crochet объединил 738 тыс. любителей вязания, от профессионалов до новичков. Здесь собраны самые креативные и классные работы.
×
×
4. "Моя лучшая подруга случайно убила рыбок, поэтому я связала ей рыбок, которые не умрут"
10. "Увлеклась вязанием во время беременности и создала армию. Мы выдвигаемся на рассвете"
12. "Может, я выгляжу сумасшедшей, но сегодня я впервые передаю 33 шапочки для новорожденных в родильное отделение"
17. "Бабушка моего друга создала этот шедевр. Даже не верится, что у нее ушло всего 25 дней! Хотел бы я иметь такие навыки"
18. "Моя невестка беременна, и я связала для нее покрывало. С нетерпением жду эти выходные"
19. "Мой парень уезжает в отпуск почти на месяц, и поскольку я не могу поехать с ним, я сделала для него маленькую Робин, которую он может взять с собой (меня зовут Робин)"
26. "Коллега умолял меня сделать красного птеродактиля для его малыша. Внутри игрушки есть маленькая погремушка"
31. "Сегодня мне удалось удивить сестру сумкой, над которой я работала последний месяц, и ей она очень понравилась"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Мастерица вяжет игрушки по детским рисункам
- Российская художница мастерит чудесные мини-игрушки
- Женщина делает игрушки из старых остатков пряжи
- 25 примеров хендмейда, за который не стыдно
- 35 маленьких шедевров от любителей вязания
Новости партнёров
реклама