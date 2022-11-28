Как неприязнь мэтра открыла дорогу в кино молодой дебютантке и помогла ей стать звездой?

А вот с актрисой – исполнительницей главной роли принцессы возникли сложности. Марина Неёлова на пробах была зажатой, вела себя скованно, ведь на тот момент у совсем еще зеленой второкурсницы не было никакого опыта работы в кино.

Она прислушалась к совету Надежды Николаевны вести себя смело и абстрагироваться от происходящего, не замечая окружающих ее именитых актеров. Девушка несколько перестаралась, и образ вышел излишне дерзким и смелым, даже нагловатым.