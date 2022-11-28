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Как неприязнь мэтра открыла дорогу в кино молодой дебютантке и помогла ей стать звездой?

Как неприязнь мэтра открыла дорогу в кино молодой дебютантке и помогла ей стать звездой?

Автор:
28 ноября 2022 15:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Марина Неёлова   Надежда Кошеверова   Олег Даль   актриса   история   ностальгия   смысл   старая   старая сказка   фильм   
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Помните чудесный – трогательный и проникновенный фильм «Старая, старая сказка»? Оказывается, роль принцессы для Марины Неёловой в этой картине о вещах, которые нельзя купить за деньги, стала дебютной. Но её могло и не быть, если бы не Олег Даль.

Режиссером ленты выступила Надежда Кошеверова. Надежда Николаевна совершенно справедливо удостоилась звания «мама русской сказки», поскольку трудилась на Ленфильме с 1929 года. На момент съемок она уже была не молода – 67 лет. Поразительно, но после «Сказки» Кошеверова работала еще два десятилетия и поставила целых 7 картин.

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Олега Даля режиссер заметила давно, еще в бытность студенчества того. Когда начало проекту было положено, она не смогла задействовать Даля на съемках, поскольку существовал строжайший запрет для студентов. За роль в кино спокойно могли отчислить.

Но через несколько лет Олег Иванович уже был признанным известным актером. И главные роли – Солдата и Сказочника стали стопроцентным попаданием в образ. Позднее режиссер доверила ему главные роли и в других своих фильмах: «Тень» и «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».

А вот с актрисой – исполнительницей главной роли принцессы возникли сложности. Марина Неёлова на пробах была зажатой, вела себя скованно, ведь на тот момент у совсем еще зеленой второкурсницы не было никакого опыта работы в кино.

Она прислушалась к совету Надежды Николаевны вести себя смело и абстрагироваться от происходящего, не замечая окружающих ее именитых актеров. Девушка несколько перестаралась, и образ вышел излишне дерзким и смелым, даже нагловатым.

Даль, полагая, что к мнению исполнителя главной роли должны прислушаться, ведь речь о его партнерше по фильму, заявил: «Берите кого угодно, только не эту наглую выскочку!». А тут Марину еще и забраковал худсовет. Но Кошеверова не видела в качестве принцессы никого другого и продолжала настаивать.

Артисты – сам Даль и Георгий Штиль, игравший телохранителя принцессы, решили поддержать режиссера и встали на защиту дебютантки. К тому же Надежда Николаевна проявила упрямство и заявила, что в таком случае вообще отказывается от съемок. При таком напоре комиссии худсовета пришлось согласиться.

В процессе работы Даль поменял отношение к молодой актрисе, старался помогать Марине и поддерживать ее. Неёлова впоследствии снималась и в других проектах с Далем. Они даже подружились. А о первом опыте в кино Марина Мстиславовна всегда отзывалась с большой теплотой. Таким образом, Олег Даль поспособствовал тому, чтобы в плеяде советских артистов появилась еще одна яркая звезда.

Перерыв в учебе все же сказался на успеваемости студентки. Хотя ее и не отчислили. Но Марина Мстиславовна ни о чем не жалела. Ведь роль стала пропуском в кино. К тому же ей посчастливилось поработать с такими мастерами как Владимир Этуш, Георгий Вицин и другими.

Ходили даже слухи о внезапно вспыхнувшем между исполнителями главных ролей романе. Впрочем, ни Олег, ни Марина никак это не комментировали, а вот дружеские отношения, несмотря на сложный характер Даля, сохранили.

Смотрели эту экранизацию? Чем вам запомнилась «Старая, старая сказка»?

Источник:

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Метки: Марина Неёлова   Надежда Кошеверова   Олег Даль   актриса   история   ностальгия   смысл   старая   старая сказка   фильм   
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11  комментариев
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3k
Master Bo Час назад
- Я ведьма!
- Это у вас характер такой, или профессия?
- Профессия.

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1k
Тордион 36 минут назад
Так давно смотрел, что уже и не помню, Спасибо автору, теперь пересмотрю. Все таки Неелова в молодости была милая... В Обыкновенном чуде она уже не очень...
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 42 минуты назад

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360
Razmutator 74 ♚ Мрачный Жнец ♚ 6 минут назад
Тоже заметил. Кто пишет такие тексты, тому гвоздь надо забить в голову.
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40k
jonnyD 57 минут назад
Мы тебя будем судить. Я, к твоему сведению, главный судья королевства.
Вот это неправильно. Я требую этого… прокурора.
Пожалуйста. Я и прокурор.
Вот так порядочки!… Дай мне хоть адвоката.
Ты будешь смеяться, но адвокат это тоже я. Королевство у нас маленькое, толковых людей не найдешь. Так и мучаюсь всё сам да сам.
Интересно, может, ты ещё и палач?
Нет. Палач у нас есть настоящий и, между прочим, очень хороший. Я вас потом познакомлю.
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6k
klop Час назад
Это вроде экранизация сказки "Огниво".
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13k
zdoba Час назад
Хорошая и добрая сказка! А какие актёры!
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