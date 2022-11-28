Как неприязнь мэтра открыла дорогу в кино молодой дебютантке и помогла ей стать звездой?

Помните чудесный – трогательный и проникновенный фильм «Старая, старая сказка»? Оказывается, роль принцессы для Марины Неёловой в этой картине о вещах, которые нельзя купить за деньги, стала дебютной. Но её могло и не быть, если бы не Олег Даль.
Режиссером ленты выступила Надежда Кошеверова. Надежда Николаевна совершенно справедливо удостоилась звания «мама русской сказки», поскольку трудилась на Ленфильме с 1929 года. На момент съемок она уже была не молода – 67 лет. Поразительно, но после «Сказки» Кошеверова работала еще два десятилетия и поставила целых 7 картин.
Олега Даля режиссер заметила давно, еще в бытность студенчества того. Когда начало проекту было положено, она не смогла задействовать Даля на съемках, поскольку существовал строжайший запрет для студентов. За роль в кино спокойно могли отчислить.
Но через несколько лет Олег Иванович уже был признанным известным актером. И главные роли – Солдата и Сказочника стали стопроцентным попаданием в образ. Позднее режиссер доверила ему главные роли и в других своих фильмах: «Тень» и «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».
А вот с актрисой – исполнительницей главной роли принцессы возникли сложности. Марина Неёлова на пробах была зажатой, вела себя скованно, ведь на тот момент у совсем еще зеленой второкурсницы не было никакого опыта работы в кино.
Она прислушалась к совету Надежды Николаевны вести себя смело и абстрагироваться от происходящего, не замечая окружающих ее именитых актеров. Девушка несколько перестаралась, и образ вышел излишне дерзким и смелым, даже нагловатым.
Даль, полагая, что к мнению исполнителя главной роли должны прислушаться, ведь речь о его партнерше по фильму, заявил: «Берите кого угодно, только не эту наглую выскочку!». А тут Марину еще и забраковал худсовет. Но Кошеверова не видела в качестве принцессы никого другого и продолжала настаивать.
Артисты – сам Даль и Георгий Штиль, игравший телохранителя принцессы, решили поддержать режиссера и встали на защиту дебютантки. К тому же Надежда Николаевна проявила упрямство и заявила, что в таком случае вообще отказывается от съемок. При таком напоре комиссии худсовета пришлось согласиться.
В процессе работы Даль поменял отношение к молодой актрисе, старался помогать Марине и поддерживать ее. Неёлова впоследствии снималась и в других проектах с Далем. Они даже подружились. А о первом опыте в кино Марина Мстиславовна всегда отзывалась с большой теплотой. Таким образом, Олег Даль поспособствовал тому, чтобы в плеяде советских артистов появилась еще одна яркая звезда.
Перерыв в учебе все же сказался на успеваемости студентки. Хотя ее и не отчислили. Но Марина Мстиславовна ни о чем не жалела. Ведь роль стала пропуском в кино. К тому же ей посчастливилось поработать с такими мастерами как Владимир Этуш, Георгий Вицин и другими.
Ходили даже слухи о внезапно вспыхнувшем между исполнителями главных ролей романе. Впрочем, ни Олег, ни Марина никак это не комментировали, а вот дружеские отношения, несмотря на сложный характер Даля, сохранили.
Смотрели эту экранизацию? Чем вам запомнилась «Старая, старая сказка»?
Источник:
- Тайна зелёной книги: зачем средневековое пособие по ботанике отравили ядом?
- «Тестер любви», грабитель-козёл с чёрной магией и другие интересные факты и истории
- В Китае работник заповедника стал лучшим другом волков
- 13 ситуаций, в которых лучше было бы промолчать
- Таец заглянул в ведро, и увидел там многоножку из ночных кошмаров
- Это у вас характер такой, или профессия?
- Профессия.
Вот это неправильно. Я требую этого… прокурора.
Пожалуйста. Я и прокурор.
Вот так порядочки!… Дай мне хоть адвоката.
Ты будешь смеяться, но адвокат это тоже я. Королевство у нас маленькое, толковых людей не найдешь. Так и мучаюсь всё сам да сам.
Интересно, может, ты ещё и палач?
Нет. Палач у нас есть настоящий и, между прочим, очень хороший. Я вас потом познакомлю.