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Поразительные фото – позитивные и грустные, которые помогут чуть больше узнать о мире

Поразительные фото – позитивные и грустные, которые помогут чуть больше узнать о мире

Автор:
16 ноября 2022 14:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   интересно   история   мир   ностальгия   память   фото   
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Мир удивителен и многогранен, словно сотканный из множества событий, чувств, душ, которые сплетаются в единое полотно. Некоторые – трогательные, забавные и печальные моменты, запечатленные на фото, помогают лучше понять и ощутить дух ушедших эпох.

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Источник:

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Метки: Жизнь   Прошлое   интересно   история   мир   ностальгия   память   фото   
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13  комментариев
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2k
anatolis Час назад
А по середине Каневский, но это уже другая история!!!
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Peter Griffin 37 минут назад
Хорошо,что фотография ч/б и плохого качества.
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4k
Frank Borman 44 минуты назад
Малыши, потерявшие родителей во время войны во Вьетнаме, переправляются в США на усыновление, 1975 год

Американцы сначала убили их родителей, а потом еще и украли детей из Вьетнама. Мерзкая нация.
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37k
turyst Час назад
"Вынужденная защита: распространенная в Лондоне во время Второй мировой модель детской коляски"

До!
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37k
turyst Час назад
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16k
Александр Час назад
Американцы вывозят на усыновление, а индейцы похищают детей.
Найти отличия могут не все. Разве что американцы убили родителей перед усыновлением.
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28k
Levyathan Час назад
"Группа девушек занимается кикбоксингом на крыше многоэтажки, 30-е годы"
Серьезно?
1.Это похоже на Кикбоксинг?
2. В 30годы был кикбоксинг??
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11k
Ivan Час назад
Комментарий к фото
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
JACKASS-НАЧАЛО

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