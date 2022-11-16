Поразительные фото – позитивные и грустные, которые помогут чуть больше узнать о мире

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Мир удивителен и многогранен, словно сотканный из множества событий, чувств, душ, которые сплетаются в единое полотно. Некоторые – трогательные, забавные и печальные моменты, запечатленные на фото, помогают лучше понять и ощутить дух ушедших эпох.
Малыши, потерявшие родителей во время войны во Вьетнаме, переправляются в США на усыновление, 1975 год
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Олив-Энн Оатмэн (1837 – 1903 гг.) – девушка с татуировкой, похищенная индейцами и несколько лет прожившая в племени
Вынужденная защита: распространенная в Лондоне во время Второй мировой модель детской коляски
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Гвардеец, лившийся чувств во время церемонии празднования дня рождения английской королевы
Источник:
АНТИФИШКИ
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Американцы сначала убили их родителей, а потом еще и украли детей из Вьетнама. Мерзкая нация.
Никто из родственников не искал, никто не требовал, никто не грозился "усыновить".
Для принятия соответсвующего закона "О возвращении детей из приёмных семей в детские дома" во всём коммунистическом! послевоенном! Вьетнаме не нашлось достаточно подлецов.
Россия и в этом - нечто особенное.
До!
Найти отличия могут не все. Разве что американцы убили родителей перед усыновлением.
Серьезно?
1.Это похоже на Кикбоксинг?
2. В 30годы был кикбоксинг??
А это просто типа бокс, без кик. :)