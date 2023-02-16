"Родные палаты!": Джиган снова загремел в психушку

Три года назад рэпер Джиган устроил тур по психиатрическим клиникам Майами после своего запоя. Придя в себя он принялся извиняться перед женой Оксаной Самойловой. Три года в семье всё было отлично, пока Джиган снова не начал чудить.
На этот раз Джиган посетил частную психиатрическую клинику "Роса". Заведение работает по нескольким направлениям: психология, психиатрия, лечение зависимостей и неврология. В столовой клиники его сфотографировали очевидцы. Кадры опубликовал сайт Super.ru.
На лице рэпера Дениса красовался смачный синяк. Позже на своей странице он объяснил побои.
«Со мной все в порядке! Это ММА, детка. Я просто лечу травмы, у нас в семье все хорошо», — заявил он.
Судя по всему, Джиган снова начал чудить. Возможно, с кем-то подрался и отхватил знатный люлей. Точно никому не известно, как именно рэпер загремел в психиатрическую клинику.
Тем не менее на его странице снова появились посты признания любви. В сторис Джиган клянётся в любви Оксане. Можно точно сказать, что сейчас влюблённые не вместе. Если бы 14 февраля они отмечали вдвоём, то об этом бы знали все подписчики.
Источник:
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судя уныло-суицидальному лейтмотиву русского рэпа, я начинаю думать что эти рэперы ни кто иные как дети-эмо из 2007х который царапали запястья под музыку Стигматы и Оригами, сидя у ТЦ и грузясь о жизни, и вот они выросли, и продолжают свою заунывную тему, только уже как им кажется в более "мужественном стиле" ведь мужик который в своем речитативе страдает о несчастной любви это Мужественно!