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"Родные палаты!": Джиган снова загремел в психушку

"Родные палаты!": Джиган снова загремел в психушку

Автор:
16 февраля 2023 11:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: rehab   джиган   знаменитости   интересное   родные палаты   фото   шоу бизнес   
2860
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Три года назад рэпер Джиган устроил тур по психиатрическим клиникам Майами после своего запоя. Придя в себя он принялся извиняться перед женой Оксаной Самойловой. Три года в семье всё было отлично, пока Джиган снова не начал чудить.

На этот раз Джиган посетил частную психиатрическую клинику "Роса". Заведение работает по нескольким направлениям: психология, психиатрия, лечение зависимостей и неврология. В столовой клиники его сфотографировали очевидцы. Кадры опубликовал сайт Super.ru.

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На лице рэпера Дениса красовался смачный синяк. Позже на своей странице он объяснил побои.

«Со мной все в порядке! Это ММА, детка. Я просто лечу травмы, у нас в семье все хорошо», — заявил он.

Судя по всему, Джиган снова начал чудить. Возможно, с кем-то подрался и отхватил знатный люлей. Точно никому не известно, как именно рэпер загремел в психиатрическую клинику.


Тем не менее на его странице снова появились посты признания любви. В сторис Джиган клянётся в любви Оксане. Можно точно сказать, что сейчас влюблённые не вместе. Если бы 14 февраля они отмечали вдвоём, то об этом бы знали все подписчики.

Источник:

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Метки: rehab   джиган   знаменитости   интересное   родные палаты   фото   шоу бизнес   
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22  комментария
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27k
Киры4 Час назад
Что за дерьмо я только что пролистал?
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2k
ZET 5 минут назад
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1k
Duke_kir 5 минут назад
"Родные палаты!": Джиган снова загремел в психушкуПосмотреть
"Родные палаты!": Джиган снова загремел в психушку
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4k
alex 8 минут назад
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14k
Кот Скрипалей 8 минут назад
Эта первая и последняя статья, которую я прочел об этом персонаже. Хотя нет, некролог о нем я тоже прочту.
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28k
Ego sum qui sum 11 минут назад
что за херя это ваше жиган, и зачем вы это пиарите?
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24k
Андрей 11 минут назад
Очередной клоун, ипать как интересно!
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2k
Василий Афиногенов 14 минут назад
накуя это здесь!
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1k
Геннадий Николаевич Казаков 22 минуты назад
Вам не [мат] на это мудачье?
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125
DrEris Полчаса назад
Вообще насрать кто это и зачем нам это знать
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480
Димыч Полчаса назад
Вообще - пох.
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3k
Евгений 45 минут назад
ну прям одby и тот же цветок и стены
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17k
Александр 47 минут назад
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3k
Хрюн 48 минут назад
На свете столько дурачков , что можно новости на фишках загрузить на тысячу лет вперёд.
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4k
Феликс Дзержинский 49 минут назад
Запомните, всегда смывайте за собой, вот кто то не смыл и начало вонять.
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2k
Bobbus 52 минуты назад
Он же дурачок
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2M
Иван Кемеров 56 минут назад
Какая приятная и неожиданная встреча: мы заметили Джигана на пороге клиники «Роса» что он находится в частном психиатрическом учреждении. Артист покинул медицинское заведение в сопровождении и уехал на такси экономкласса.
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58k
Morder 57 минут назад
вот этот толстой кабан и есть ваш герой?...
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206
Иванов Час назад
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32k
Fat Lynx Час назад
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7k
Copycat Час назад
Что то с русскими рэперами не так, прослеживаю тенденцию ведь Гнойный (который СЛава КПСС) тоже в дурке сидел

судя уныло-суицидальному лейтмотиву русского рэпа, я начинаю думать что эти рэперы ни кто иные как дети-эмо из 2007х который царапали запястья под музыку Стигматы и Оригами, сидя у ТЦ и грузясь о жизни, и вот они выросли, и продолжают свою заунывную тему, только уже как им кажется в более "мужественном стиле" ведь мужик который в своем речитативе страдает о несчастной любви это Мужественно!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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