"Родные палаты!": Джиган снова загремел в психушку





Тем не менее на его странице снова появились посты признания любви. В сторис Джиган клянётся в любви Оксане. Можно точно сказать, что сейчас влюблённые не вместе. Если бы 14 февраля они отмечали вдвоём, то об этом бы знали все подписчики.