«Господь сегодня думает по-русски!» и «Картошечка в мундирах»: Олегу Газманову выделили 17 миллионов рублей на создание базы патриотических песен

Национальный проект патриотической песни «Родники» получил грант на сумму 17 млн руб. На эти деньги будет создана интернет-база патриотической песни.

«У нас категорически не хватает духоподъемных песен, ну, сколько можно этого гламура? И вот сейчас весь народ это видит, и это необходимо всей стране. Но музыкальные каналы, музыкальные программы, радиостанции так заточены, что те, кто этот контент пишет, они практически не имеют возможности его показать»,— заявил Олег Газманов, его слова приводятся в карточке гранта.