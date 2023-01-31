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«Господь сегодня думает по-русски!» и «Картошечка в мундирах»: Олегу Газманову выделили 17 миллионов рублей на создание базы патриотических песен

«Господь сегодня думает по-русски!» и «Картошечка в мундирах»: Олегу Газманову выделили 17 миллионов рублей на создание базы патриотических песен

Автор:
31 января 2023 11:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Газманов   знаменитости   интересное   патриотизм   песни   фото   шоу бизнес   
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Олег Газманов заявил, что в России категорически не хватает духоподъёмных и патриотических песен. Национальный проект патриотической песни «Родники», руководителем которого является Газманов, создаст интернет-базу, где будут только песни, посвящённые Родине. Некоторые песни уже известны.

Национальный проект патриотической песни «Родники» получил грант на сумму 17 млн руб. На эти деньги будет создана интернет-база патриотической песни.

«У нас категорически не хватает духоподъемных песен, ну, сколько можно этого гламура? И вот сейчас весь народ это видит, и это необходимо всей стране. Но музыкальные каналы, музыкальные программы, радиостанции так заточены, что те, кто этот контент пишет, они практически не имеют возможности его показать»,— заявил Олег Газманов, его слова приводятся в карточке гранта.

На сайте проекта говорится, что в июне 2023 года будут объявлены номинанты на конкурс, в августе—сентябре пройдет гала-концерт.

На сайте проекта уже указаны патриотические песни, которые будут участвовать в конкурсе. Среди них:

  • «Господь сегодня думает по-русски!»
  • «Женщинам госпиталя»
  • «Русь триединая»
  • «Картошечка в мундирах»
  • «Крым с Россией в сердце навсегда»
  • «Освобождаем Донбасс»
  • «Фронтовая гармошка»
  • «Васильковая Россия»
  • «НАТО, не надо»

«"Родники" — инструмент формирования патриотической среды, способный создать "моду на патриотическую песню" на волне народного творчества, которая определяет ценности, вкус, идеологию в сфере музыкальной культуры общества»,— говорится в описании проекта.

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Метки: Газманов   знаменитости   интересное   патриотизм   песни   фото   шоу бизнес   
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22  комментария
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7k
Copycat 58 минут назад
А можно я соберу такой плейлист?
я всего миллион возьму, и даже сам сайт заверстаю, я умею)
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30k
Ashabad 41 секунду назад
Соединённые Штаты тратят 19 миллионов долларов в день на антироссийскую пропаганду. Поэтому я не против выделения 17 миллионов на про-российскую пропаганду.
Если кто-то скажет, это именно такой способ контр-пропаганды - это не лучший способ, то я даже соглашусь.
Ребята, сделайте лучший пример про-российской пропаганды, и я лично поддержу вас всеми возможными способами!
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30k
Ashabad 9 минут назад
Ссылка youtu.be
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29k
Григорий 11 минут назад
Тяжко нашему правительству надевать на нас каску патриотизма, когда их дети в странах НАТО живут. Для проекта взяли парня в тельняшке, коему служить не приходилось, проживает в заповеднике Серебряный бор, в общем парень свойский, патриот. Есть другие, но нет в них веры - могут высказать реальное мнение народа, а оно надо?
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414
Сергей Григорий 2 минуты назад
а причем здесь Растеряев? Он точно не в заповеднике живет.
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895
StoneWolf 16 минут назад
Мужикам в окопах не нужны эти песни. Их навалом уже со времён Великой Отечественной войны и знают все эти песни наизусть. Лучше бы броников, или патронов, или медикаментов купили на эти деньги. Семья бы погибших помогла накрайняк. Понимаю, что 17 лямов капля в море в этой ситуации, но всё же......
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934
Sexxxton 18 минут назад
Ну а вы что хотели? Кому - война, а кому - мать родна. Брать меньше нельзя, не поймут. Ну а те кто вернётся, смогут тёмными зимними вечерами сидеть дома, грустить и слушать патриотичные песни перед сном.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 20 минут назад
Старенький дедушка облажался у прабов. Фуфло он, а не патриот...
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17k
Алексей 21 минуту назад
Имхо Расторгуев уместнее,но спасибо,что не Монеточка с макаревичем.
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14k
Элитный тигр 23 минуты назад
Слава богу, что покемонке такие бабки за вбросы не платят.
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14k
sonic24a Полчаса назад
Ну началося. Печка-свечка, пагл-галка и березки на опушке.
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14k
Ser Полчаса назад
Ай здорово! патриотизм за миллионы!
Эх и это Россия, это выросло из Юры Гагарина, Королёва, героев Великой Отечественной, их родители строили поднимали СССР... песенки в миллионы рубликов.
От души!
противно!
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18k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Хохлы Газманову простить не могут,что он иносказительно Украину путаной назвал,но она уже давно украшением стола не является,а обидка осталась.
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30k
Ashabad Полчаса назад
Ну и правильно. А тебе, Покемонка, почему это не нравится?
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8
Саша Степанюк Полчаса назад
Красть нужно уметь (с)
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5k
Гур 36 минут назад
Охренеть, прям все ломанулись туда. Блин да не старперы должны этим заниматься...Картошечка...Гармошечка... Да ёпта песни " Епать нацистов", " Я достану свинорез" , эти песни сейчас молодежь слушает, они мотивируют!!! А не Картошечка...
Ссылка youtu.be
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1k
KlimTrener 39 минут назад
а это тот самый Газманов который в Дубае мямлил: я не я...я тут не певцун...не трогайте меня малахольного... когда ему хохлы говорили чтобы он высказал своё негодование по поводу СВО?
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3k
Александр 40 минут назад
Семнадцать МИЛЛИОНОВ!!!!!??? На песенки? Так есть же уже. Катюша! ЗЕМЛЯНКА! Тихая ночь! Да хоть Комбат батяня и От героев былых времен!
Совсем охренели. Ну честное слово!
Я до чужих денег не жадный, но реально обидно, то 17 миллионов денег уйдет на песенки
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
324217



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