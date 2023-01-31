«Господь сегодня думает по-русски!» и «Картошечка в мундирах»: Олегу Газманову выделили 17 миллионов рублей на создание базы патриотических песен

Олег Газманов заявил, что в России категорически не хватает духоподъёмных и патриотических песен. Национальный проект патриотической песни «Родники», руководителем которого является Газманов, создаст интернет-базу, где будут только песни, посвящённые Родине. Некоторые песни уже известны.
Национальный проект патриотической песни «Родники» получил грант на сумму 17 млн руб. На эти деньги будет создана интернет-база патриотической песни.
«У нас категорически не хватает духоподъемных песен, ну, сколько можно этого гламура? И вот сейчас весь народ это видит, и это необходимо всей стране. Но музыкальные каналы, музыкальные программы, радиостанции так заточены, что те, кто этот контент пишет, они практически не имеют возможности его показать»,— заявил Олег Газманов, его слова приводятся в карточке гранта.
На сайте проекта говорится, что в июне 2023 года будут объявлены номинанты на конкурс, в августе—сентябре пройдет гала-концерт.
На сайте проекта уже указаны патриотические песни, которые будут участвовать в конкурсе. Среди них:
- «Господь сегодня думает по-русски!»
- «Женщинам госпиталя»
- «Русь триединая»
- «Картошечка в мундирах»
- «Крым с Россией в сердце навсегда»
- «Освобождаем Донбасс»
- «Фронтовая гармошка»
- «Васильковая Россия»
- «НАТО, не надо»
«"Родники" — инструмент формирования патриотической среды, способный создать "моду на патриотическую песню" на волне народного творчества, которая определяет ценности, вкус, идеологию в сфере музыкальной культуры общества»,— говорится в описании проекта.
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я всего миллион возьму, и даже сам сайт заверстаю, я умею)
Если кто-то скажет, это именно такой способ контр-пропаганды - это не лучший способ, то я даже соглашусь.
Ребята, сделайте лучший пример про-российской пропаганды, и я лично поддержу вас всеми возможными способами!
Там наши пьяные гандоны его провоцировали. Не хохлы. То что он не стал как хабалка орать - человек на работе. Но взглядом и поведением он вполне чётко дал понять, чтоб клоуны шли лесом.
Я понимаю, что это для вас сложно, вы на диване привыкли всё ором решать.
Эх и это Россия, это выросло из Юры Гагарина, Королёва, героев Великой Отечественной, их родители строили поднимали СССР... песенки в миллионы рубликов.
От души!
противно!
Совсем охренели. Ну честное слово!
Я до чужих денег не жадный, но реально обидно, то 17 миллионов денег уйдет на песенки