Иноагент Андрей Макаревич спустя неделю посочувствовал жертвам теракта и всем россиянам

Музыкант Андрей Макаревич, которого признали иноагентом, спустя неделю после трагедии в "Крокус Сити Холле" высказался. После того как многие обвинили его в молчании, он опубликовал запись на своей личной странице, в которой выразил соболезнования всем пострадавшим в теракте. Правда, соболезнования оказались непривычными.

"Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием", - заявил музыкант.