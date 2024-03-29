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Иноагент Андрей Макаревич спустя неделю посочувствовал жертвам теракта и всем россиянам

Иноагент Андрей Макаревич спустя неделю посочувствовал жертвам теракта и всем россиянам

Автор:
29 марта 2024 19:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Krokus   Макаревич   Социальные сети   интересное   теракт   фото   шоу бизнес   
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"Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием", - заявил музыкант.

Музыкант Андрей Макаревич, которого признали иноагентом, спустя неделю после трагедии в "Крокус Сити Холле" высказался. После того как многие обвинили его в молчании, он опубликовал запись на своей личной странице, в которой выразил соболезнования всем пострадавшим в теракте. Правда, соболезнования оказались непривычными.

"Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием", - заявил музыкант.

Макаревич заявил, что сочувствует жертвам трагедии, а также выразил соболезнования россиянам за то, что они живут в России.

"И вообще всем жителям России, - добавил Макаревич. - Но вот тут уж точно помочь не могу. Ваш выбор".

Совсем недавно Иосиф Пригожин раскритиковал Макаревича* за их молчание о трагедии.

Макаревич выходил на Красную площадь, сидел рядом с президентом, говорил ему дифирамбы. Я видел его за кулисами Олимпийского дворца, куда он также приходил к президенту. То есть прошла любовь, завяли помидоры.


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Метки: Krokus   Макаревич   Социальные сети   интересное   теракт   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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97k
Доктор Джонс 46 минут назад
Я даже не знаю кто это такой...
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13k
Copycat 2 минуты назад
А я знал что Пригожин не взорвался в том самолёте, вон живой же
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6k
sumrаknn 8 минут назад
Что за питор? зачем нам знать про какого то гандона?
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3k
lekha-fil 18 минут назад
Гандонус.
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5
a4totydumal 20 минут назад
Мы заслуживаем той жизни, которую живём.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4873 поста (4661 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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