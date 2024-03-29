Иноагент Андрей Макаревич спустя неделю посочувствовал жертвам теракта и всем россиянам

"Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием", - заявил музыкант.
Музыкант Андрей Макаревич, которого признали иноагентом, спустя неделю после трагедии в "Крокус Сити Холле" высказался. После того как многие обвинили его в молчании, он опубликовал запись на своей личной странице, в которой выразил соболезнования всем пострадавшим в теракте. Правда, соболезнования оказались непривычными.
"Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием", - заявил музыкант.
Макаревич заявил, что сочувствует жертвам трагедии, а также выразил соболезнования россиянам за то, что они живут в России.
"И вообще всем жителям России, - добавил Макаревич. - Но вот тут уж точно помочь не могу. Ваш выбор".
Совсем недавно Иосиф Пригожин раскритиковал Макаревича* за их молчание о трагедии.
Макаревич выходил на Красную площадь, сидел рядом с президентом, говорил ему дифирамбы. Я видел его за кулисами Олимпийского дворца, куда он также приходил к президенту. То есть прошла любовь, завяли помидоры.
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