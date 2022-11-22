10 фактов о фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих"

Это был первый полнометражный фильм Никиты Михалкова в качестве режиссера. И фильм получился отличный. В этом фильме Никита Михалков и сам сыграл одну из ролей - и опять-таки замечательно.
Можно хоть как к нему относиться, но актер он действительно талантливый. Да и фильмы его в большинстве случаев относятся к "классике" отечественного кино.
Больше всего в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" лично мне нравится музыка. Эдуард Артемьев создал музыкальный шедевр на века. Хочется слушать много раз без остановки.
А далее 10 фактов, связанных с этим фильмом
1. Созданию сценария фильма предшествовала повесть "Красное золото", которая была написана в соавторстве Никиты Михалкова и Эдуарда Володарского. Сам же сюжет был взят из небольшой заметки про путешествие поезда с золотом из Сибири в Москву.
2. Источником вдохновения для Никиты Михалкова послужили фильмы с Клинтом Иствудом.
3. Основная часть съемок прошла в районе недалеко от Грозного. Это место посоветовал Махмуд Эсамбаев, который был другом семьи Михалковых. Плюсом ко всему Сергей Михалков был депутатом от Чечено-Ингушской АССР.
4. Пленка со сценой ограбления поезда оказалась испорченной. Там, где снимали, неожиданно выпал снег. Пришлось переснимать данный эпизод в окрестностях Баку.
5. Сцена раccтpeла предателя была взята из кинопроб. Именно этим объясняется, почему актер сначала в одной рубашке, затем в другой, в одном случае он с бородой, а в другом - без бороды.
6. В съемках фильма было задействовано много местных жителей. Что интересно, они уточняли - "со своим оружием приходить, или вы дадите?".
7. В горную реку Константин Райкин прыгал сам с двенадцатиметровой высоты. Температура воды была 3 градуса. Затем они с Юрием Богатыревым барахтались в этой ледяной воде. Но сцену сняли с первого дубля. После этого у Райкина начался фурункулез.
8. На съемках фильма вышел курьезный случай. Позвали для массовых сцен местных жителей, объявив, что съемки в фильме будут стоить от 5 до 10 рублей. Жители поняли, что это им нужно заплатить, а потому пришли на съемки с деньгами и паспортами. Каким-то образом это дошло до ОБХСС. Пришлось вмешиваться Сергею Михалкову.
9. Во время съемок Никита Михалков сделал предложение манекенщице Татьяне Шигаевой. Там же в Чечне они и сыграли свадьбу. Татьяна сыграла небольшую роль в фильме - женщину из воспоминаний Брылова.
10. В фильме есть сцены, снятые на черно-белую пленку. И это вроде как кажется художественным замыслом. На самом деле импортной цветной пленки Кодак очень не хватало. Именно поэтому сначала сняли на цветную пленку все важные сцены, а потом на черно-белую всё остальное.
Источник:
АНТИФИШКИ
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