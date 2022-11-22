10 фактов о фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих"

Можно хоть как к нему относиться, но актер он действительно талантливый. Да и фильмы его в большинстве случаев относятся к "классике" отечественного кино.

Больше всего в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" лично мне нравится музыка. Эдуард Артемьев создал музыкальный шедевр на века. Хочется слушать много раз без остановки.

А далее 10 фактов, связанных с этим фильмом

1. Созданию сценария фильма предшествовала повесть "Красное золото", которая была написана в соавторстве Никиты Михалкова и Эдуарда Володарского. Сам же сюжет был взят из небольшой заметки про путешествие поезда с золотом из Сибири в Москву.