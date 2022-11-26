Что нового можно скачать и посмотреть в декабре

Одиннадцатая экранизация знаменитого и некогда скандального романа Дэвида Лоуренса.





Сюжет: У леди Чаттерлей есть прикованный к инвалидной коляске муж (баронет Чаттерлей стал инвалидом из-за боевого ранения, полученного через полгода после свадьбы) и любовник - присматривающий за поместьем Оливер.





В ролях: в главной роли Эмма Коррин (принцесса Диана в сериале "Корона"), в роли её любовника Джек О’Коннелл ("Это Англия", "Несломленный").





Режиссёр: французская актриса и режиссёр Лор де Клермон-Тоннер ("Мустанг", "Притворство").





Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 декабря.



