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Что нового можно скачать и посмотреть в декабре

Что нового можно скачать и посмотреть в декабре

Автор:
26 ноября 2022 11:59
Сообщество : Кино
Метки: Гильермо Дель Торо   Дэниел Крейг   Пиноккио   Уилл Смит   кино   мартин макдона   нетфликс   премьеры   торренты   фильмы   
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Ирландская трагикомедия, норвежское фэнтези, сказка от Гильермо дель Торо, детектив с закрученным сюжетом и кое-что ещё.

Норвежский ответ "Годзилле".


Сюжет: Древний горный тролль проснулся после тысячелетней спячки и спросонья громит всё на своём пути.


В ролях: малоизвестные у нас норвежские актёры со сложными скандинавскими именами.


Режиссёр: Роар Утхауг, постановщик ремейка "Лары Крофт" с Алисией Викандер и популярного норвежского фильма-катастрофы "Волна".


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 1 декабря.


Одиннадцатая экранизация знаменитого и некогда скандального романа Дэвида Лоуренса.


Сюжет: У леди Чаттерлей есть прикованный к инвалидной коляске муж (баронет Чаттерлей стал инвалидом из-за боевого ранения, полученного через полгода после свадьбы) и любовник - присматривающий за поместьем Оливер.


В ролях: в главной роли Эмма Коррин (принцесса Диана в сериале "Корона"), в роли её любовника Джек О’Коннелл ("Это Англия", "Несломленный").


Режиссёр: французская актриса и режиссёр Лор де Клермон-Тоннер ("Мустанг", "Притворство").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 декабря.


Вторая за год киноверсия сказки Карло Коллоди, которая с вероятностью 99,9% будет лучше ремейка диснеевской классики с Томом Хэнксом. И третья за год, если считать вышедший в феврале российский мультфильм "Пиноккио. Правдивая история".


Сюжет: Как "Буратино", но с превращением куклы в живого мальчика в финале. Действие оригинала перенесено в Италию времён Муссолини.


Роли озвучивали: Юэн "Оби-Ван" Макгрегор, Дэвид Брэдли (завхоз Филч из "Гарри Поттера"), любимец Тарантино Кристоф Вальц.


Режиссёр: мастер жутких сказок Гильермо дель Торо ("Лабиринт Фавна", "Хэллбой").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 9 декабря.


Фильм, за который Уилл Смит мог бы быть номинирован на "Оскар", если бы не происшествие на прошлой церемонии.


Сюжет: Раб Питер сбегает с плантации и вступает в ряды Армии Союза (северяне). Основано на реальных событиях.


В ролях: Уилл Смит, Бен Фостер ("Любой ценой").


Режиссёр: Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Великий уравнитель").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 9 декабря.


Ужастик стримингового сервиса Shudder, специализирующегося на ужастиках.


Сюжет: Робот-Клаус крошит топором всех, кто плохо себя вёл в этом году (да и тех, кто был хорошим, тоже).


В ролях: Робот и типичная для ужастиков по составу (красотка, ботаник, футболист и пр.) группа молодых людей.


Режиссёр: Джо Бегос, у которого на счету несколько низкобюджетных слэшеров.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 9 декабря.


Фестивальный ужастик.


Сюжет: Няня из Сенегала устраивается на работу в богатую белую семью. Дома у няни остался ребёнок, которого она надеется переправить в США. Женщину преследуют странные видения и инциденты, которые грозят поставить крест на её дальнейшем пребывании в Штатах.


В ролях: Сенегалка Анна Диоп ("Мы" Джордана Пила), Мишель Монахэн ("Настоящий детектив").


Режиссёр: Дебютантка Никиату Джусу.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 16 декабря.


"Бардо, или Фальшивая хроника горстки истин" от создателя фильма "Бёрдман, или Неожиданное достоинство невежества".


Сюжет: Прославленный режиссёр-документалист возвращается в родную Мексику накануне вручения кинонаграды. В родных местах на режиссёра нападают сразу и творческий кризис, и кризис среднего возраста. Короче говоря, "Восемь с половиной" по-мексикански.


В ролях: испанский актёр Даниэль Хименес Качо ("Белоснежка").


Режиссёр: Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Бёрдман", "Выживший").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 16 декабря.


Получившая две награды Венецианского фестиваля трагикомедия с ирландским колоритом.


Сюжет: Два старых друга ссорятся, причём один из них не понимает, из-за чего они поссорились. Действие происходит во время гражданской войны в Ирландии.


В ролях: Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Фантастические твари") и Брендан Глисон ("Залечь на дно в Брюгге", "Гарри Поттер").


Режиссёр: выдающийся ирландский драматург, сценарист и режиссёр Мартин МакДона ("Залечь на дно в Брюгге", Три билборда на границе Эббинга, Миссури").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 20 декабря.


Второе дело частного детектива Бенуа Бланка, знакомого зрителю по детективу "Достать ножи".


Сюжет: Миллионер приглашает друзей на остров Стеклянная луковица. На "вечеринке с загадочным убийством" действительно происходит загадочное убийство, которое без сомнения в финале распутает Бланк.


В ролях: Крейг, Дэниел Крейг, а также Эдвард Нортон, Кейт Хадсон, Дэйв Батиста и другие.


Режиссёр: Райан Джонсон ("Петля времени" и восьмой эпизод "Звёздных войн").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 23 декабря.


Комедия о страхе, смерти и технологии, экранизация романа Дона Делилло.


Сюжет: Профессор спасает семью от последствий взрыва грузового состава с химикатами и попутно узнаёт об измене жены.


В ролях: Адам Драйвер ("Звёздные войны", "Брачная история") и Грета Гервиг (режиссёр "Леди Бёрд" и "Маленьких женщин").


Режиссёр: Ноа Баумбак ("Брачная история").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 30 декабря.

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Метки: Гильермо Дель Торо   Дэниел Крейг   Пиноккио   Уилл Смит   кино   мартин макдона   нетфликс   премьеры   торренты   фильмы   
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12  комментариев
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3k
Могвай 38 минут назад
"Банши Инишерина" и "Достать ножи", можно будет глянуть, а все остальное лютое говнище.
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330
ZeroCross.ru Минуту назад
"оторви и выбрось" - надысь глянул - мне понравилось :) что-то со мной не так ? Я б даже обсудил типа: Михалкова играет саму себя, новая маленькая Натали Портман, не законченные сюжетные линии и... последняя дуэль могла бы быть более пронзительней, если бы срисовали с "Плохой,хороший,злой".
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306
Liberman 5 минут назад
Я тут поочередно посмотрел :"карты,деньги, два ствола","рок-нролльщик" и "джентльмены"...
Как же меняется мода! Как же людей заставляют снимать "то что надо", какое бредовое общество стало! Это просто трэш.
Не хочется смотреть ни один современный фильм из-за этой толерантности, и навязанной моды. Тьфу прям!
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306
Liberman 14 минут назад
Когда будут выходить нормальные фильмы?
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3k
vasilykopkov 23 минуты назад
Спасибо, пара фильмов заинтересовала.
Будем посмотреть...
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2k
rr 24 минуты назад
Что нового можно скачать и посмотреть в декабре? ответ прям в начале списка : автор поста "Тролль"
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
"В ролях: Крейг, Дэниел Крейг, а также ..."

В ролях: Крейг, Дэниел Крейг, Крейг Дэниэл, Дэниэл, а также ...
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21k
Dobrovit Полчаса назад
Короче, смотреть нечего...
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269
mishka79 36 минут назад
Описания - огонь!!! Спасибо.
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