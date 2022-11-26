Что нового можно скачать и посмотреть в декабре

Ирландская трагикомедия, норвежское фэнтези, сказка от Гильермо дель Торо, детектив с закрученным сюжетом и кое-что ещё.
Норвежский ответ "Годзилле".
Сюжет: Древний горный тролль проснулся после тысячелетней спячки и спросонья громит всё на своём пути.
В ролях: малоизвестные у нас норвежские актёры со сложными скандинавскими именами.
Режиссёр: Роар Утхауг, постановщик ремейка "Лары Крофт" с Алисией Викандер и популярного норвежского фильма-катастрофы "Волна".
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 1 декабря.
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Одиннадцатая экранизация знаменитого и некогда скандального романа Дэвида Лоуренса.
Сюжет: У леди Чаттерлей есть прикованный к инвалидной коляске муж (баронет Чаттерлей стал инвалидом из-за боевого ранения, полученного через полгода после свадьбы) и любовник - присматривающий за поместьем Оливер.
В ролях: в главной роли Эмма Коррин (принцесса Диана в сериале "Корона"), в роли её любовника Джек О’Коннелл ("Это Англия", "Несломленный").
Режиссёр: французская актриса и режиссёр Лор де Клермон-Тоннер ("Мустанг", "Притворство").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 декабря.
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Вторая за год киноверсия сказки Карло Коллоди, которая с вероятностью 99,9% будет лучше ремейка диснеевской классики с Томом Хэнксом. И третья за год, если считать вышедший в феврале российский мультфильм "Пиноккио. Правдивая история".
Сюжет: Как "Буратино", но с превращением куклы в живого мальчика в финале. Действие оригинала перенесено в Италию времён Муссолини.
Роли озвучивали: Юэн "Оби-Ван" Макгрегор, Дэвид Брэдли (завхоз Филч из "Гарри Поттера"), любимец Тарантино Кристоф Вальц.
Режиссёр: мастер жутких сказок Гильермо дель Торо ("Лабиринт Фавна", "Хэллбой").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 9 декабря.
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Фильм, за который Уилл Смит мог бы быть номинирован на "Оскар", если бы не происшествие на прошлой церемонии.
Сюжет: Раб Питер сбегает с плантации и вступает в ряды Армии Союза (северяне). Основано на реальных событиях.
В ролях: Уилл Смит, Бен Фостер ("Любой ценой").
Режиссёр: Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Великий уравнитель").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 9 декабря.
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Ужастик стримингового сервиса Shudder, специализирующегося на ужастиках.
Сюжет: Робот-Клаус крошит топором всех, кто плохо себя вёл в этом году (да и тех, кто был хорошим, тоже).
В ролях: Робот и типичная для ужастиков по составу (красотка, ботаник, футболист и пр.) группа молодых людей.
Режиссёр: Джо Бегос, у которого на счету несколько низкобюджетных слэшеров.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 9 декабря.
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Фестивальный ужастик.
Сюжет: Няня из Сенегала устраивается на работу в богатую белую семью. Дома у няни остался ребёнок, которого она надеется переправить в США. Женщину преследуют странные видения и инциденты, которые грозят поставить крест на её дальнейшем пребывании в Штатах.
В ролях: Сенегалка Анна Диоп ("Мы" Джордана Пила), Мишель Монахэн ("Настоящий детектив").
Режиссёр: Дебютантка Никиату Джусу.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 16 декабря.
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"Бардо, или Фальшивая хроника горстки истин" от создателя фильма "Бёрдман, или Неожиданное достоинство невежества".
Сюжет: Прославленный режиссёр-документалист возвращается в родную Мексику накануне вручения кинонаграды. В родных местах на режиссёра нападают сразу и творческий кризис, и кризис среднего возраста. Короче говоря, "Восемь с половиной" по-мексикански.
В ролях: испанский актёр Даниэль Хименес Качо ("Белоснежка").
Режиссёр: Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Бёрдман", "Выживший").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 16 декабря.
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Получившая две награды Венецианского фестиваля трагикомедия с ирландским колоритом.
Сюжет: Два старых друга ссорятся, причём один из них не понимает, из-за чего они поссорились. Действие происходит во время гражданской войны в Ирландии.
В ролях: Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Фантастические твари") и Брендан Глисон ("Залечь на дно в Брюгге", "Гарри Поттер").
Режиссёр: выдающийся ирландский драматург, сценарист и режиссёр Мартин МакДона ("Залечь на дно в Брюгге", Три билборда на границе Эббинга, Миссури").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 20 декабря.
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Второе дело частного детектива Бенуа Бланка, знакомого зрителю по детективу "Достать ножи".
Сюжет: Миллионер приглашает друзей на остров Стеклянная луковица. На "вечеринке с загадочным убийством" действительно происходит загадочное убийство, которое без сомнения в финале распутает Бланк.
В ролях: Крейг, Дэниел Крейг, а также Эдвард Нортон, Кейт Хадсон, Дэйв Батиста и другие.
Режиссёр: Райан Джонсон ("Петля времени" и восьмой эпизод "Звёздных войн").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 23 декабря.
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Комедия о страхе, смерти и технологии, экранизация романа Дона Делилло.
Сюжет: Профессор спасает семью от последствий взрыва грузового состава с химикатами и попутно узнаёт об измене жены.
В ролях: Адам Драйвер ("Звёздные войны", "Брачная история") и Грета Гервиг (режиссёр "Леди Бёрд" и "Маленьких женщин").
Режиссёр: Ноа Баумбак ("Брачная история").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 30 декабря.
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Как же меняется мода! Как же людей заставляют снимать "то что надо", какое бредовое общество стало! Это просто трэш.
Не хочется смотреть ни один современный фильм из-за этой толерантности, и навязанной моды. Тьфу прям!
Будем посмотреть...
В ролях: Крейг, Дэниел Крейг, Крейг Дэниэл, Дэниэл, а также ...
Ваш Капитан О