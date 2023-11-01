Что нового можно скачать и посмотреть в ноябре 2023

Документальный фильм о Сильвестре Сталлоне.

Сюжет: Свежий взгляд на 50-летнюю успешную карьеру актёра, режиссёра и продюсера Сталлоне.

В ролях: Сам Сталлоне и его друзья и коллеги, например, Шварценеггер и Тарантино.

Режиссёр: Том Зимни, автор документальных фильмов про Брюса Спрингстина, Джонни Кэша и Элвиса Пресли.

Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 ноября.