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Что нового можно скачать и посмотреть в ноябре 2023

Что нового можно скачать и посмотреть в ноябре 2023

Автор:
01 ноября 2023 17:06
Сообщество : Кино
Метки: Курт Рассел   Онлайн   годзилла   кино   нетфликс   смотреть   сталлоне   торренты   фильмы   финчер   
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Новый фильм Финчера, документалка про Сталлоне, биографии спортсменки, путешественника, учёного и кое-что ещё в нашей киноподборке.

Фильмы

Духоподъёмная экранизация автобиографии пловчихи Дианы Наяд.


Сюжет: Как 64-летня спортсменка переплыла Флоридский залив по маршруту Гавана - Ки-Уэст.


В ролях: Джоди Фостер ("Молчание ягнят"), Аннет Бенинг ("Красота по-американски").


Режиссёр: Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели, обладатели "Оскара" за лучший документальный фильм об альпинисте-рекордсмене.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 ноября.

Документальный фильм о Сильвестре Сталлоне.


Сюжет: Свежий взгляд на 50-летнюю успешную карьеру актёра, режиссёра и продюсера Сталлоне.


В ролях: Сам Сталлоне и его друзья и коллеги, например, Шварценеггер и Тарантино.


Режиссёр: Том Зимни, автор документальных фильмов про Брюса Спрингстина, Джонни Кэша и Элвиса Пресли.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 ноября.

Экранизация французских комиксов, которые сочинил игродел из Ubisoft.


Сюжет: О том, как наёмного убийцу стала мучить совесть.


В ролях: Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки", "Прометей"), Тильда Суинтон ("Хроники Нарнии", "Королевство полной луны").


Режиссёр: Дэвид Финчер ("Семь", "Зодиак").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 10 ноября.

Фёдор Бондарчук должен был быть режиссёром этой картины. В итоге сыграл главную роль и ограничился продюсированием.


Сюжет: Фильм об одном из самых опасных рекордов путешественника Фёдора Конюхова - кругосветном путешествии на воздушном шаре.


В ролях: Фёдор Бондарчук играет Фёдора Конюхова, в роли его жены Ирины Анна Михалкова.


Режиссёр: Игорь Волошин ("Скорый «Москва-Россия»").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 16 ноября.

Фильм прославился 15-минутной постельной сценой и тем, что вышел одновременно с "Барби".


Сюжет: Как Оппенгеймер создавал атомную бомбу, выступал против ядерных разработок и бодался с американскими чиновниками.


В ролях: Киллиан Мерфи ("28 дней спустя", "Острые козырьки"), Роберт Дауни-младший ("Чаплин", "Железный человек"), Мэтт Деймон ("Умница Уилл Хантинг").


Режиссёр: Кристофер Нолан ("Начало", "Довод").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 21 ноября.

Вторая совместная картина режиссёра Александра Пэйна и актёра Пола Джаматти после "На обочине".


Сюжет: Ученик, который не может поехать на каникулы домой, проводит Рождество вместе с не самым приятным преподавателем.


В ролях: Пол Джаматти ("Миллиарды").


Режиссёр: Александр Пэйн ("О Шмидте", "Потомки").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 ноября.

Сериалы

Экранизация романа-бестселлера 2014 года.


Сюжет: Действие сериала разворачивается в годы Второй мировой войны. "Весь невидимый нам свет" - это история о слепой французской девочке, немецком юноше-сироте в составе военного отряда по выслеживанию и устранению незаконных радио-трансляций, а также о битве за Сэн-Ло.


В ролях: Ария Мия Лоберти, Луис Хофман (сериал "Тьма"), Марк Руффало ("В центре внимания", "Зодиак"), Хью Лори ("Доктор Хаус").


Режиссёр: Шон Леви ("Ночь в музее", "Живая сталь").


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 ноября.

Сериал от модной киностудии А24.


Сюжет: Супруги думают, что не могут завести ребёнка из-за проклятия.


В ролях: Эмма Стоун ("Ла-Ла-Ленд"), Нейтан Филдер ("Репетиция").


Режиссёр: Нейтан Филдер.


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 10 ноября.


Экранизация рассказа писателя-фантаста Хью Хауи. По его же произведению поставлен новый сериал "Укрытие" (Silo).


Сюжет: Действие сериала разворачивается в XXIII веке на космическом маяке, где начинают происходить загадочные события.


В ролях: Стефан Джеймс, Лина Хиди.


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 ноября.

Детектив в духе "Десяти негритят".


Сюжет: Детектив-любитель раскрывает убийство, произошедшее в особняке миллиардера.


В ролях: Эмма Коррин (играет принцессу Диану в сериале "Корона"), Клайв Оуэн ("Больница Никерброкер").


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 14 ноября.

Часть киновселенной Warner Bros., в которой происходили события фильма "Годзилла против Конга".


Сюжет: Про секретную организацию "Монарх" и огромных монстров, разрушающих города.


В ролях: Курт Рассел ("Нечто").


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 17 ноября.

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Метки: Курт Рассел   Онлайн   годзилла   кино   нетфликс   смотреть   сталлоне   торренты   фильмы   финчер   
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Просто чувак в интернете 54 минуты назад
Говно
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49k
Aleksandr 15 минут назад
Голливуд в сюжетном кризисе...ни одной стОящей идеи...
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Александр Полчаса назад
С возрастом Бондарчук всё больше обрастает волосами. К пенсии Чубакку сыграет?
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755
Jlav 39 минут назад
Короче, ничего!
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