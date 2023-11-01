Что нового можно скачать и посмотреть в ноябре 2023

Новый фильм Финчера, документалка про Сталлоне, биографии спортсменки, путешественника, учёного и кое-что ещё в нашей киноподборке.
Фильмы
Духоподъёмная экранизация автобиографии пловчихи Дианы Наяд.
Сюжет: Как 64-летня спортсменка переплыла Флоридский залив по маршруту Гавана - Ки-Уэст.
В ролях: Джоди Фостер ("Молчание ягнят"), Аннет Бенинг ("Красота по-американски").
Режиссёр: Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели, обладатели "Оскара" за лучший документальный фильм об альпинисте-рекордсмене.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 ноября.
Источник:
Документальный фильм о Сильвестре Сталлоне.
Сюжет: Свежий взгляд на 50-летнюю успешную карьеру актёра, режиссёра и продюсера Сталлоне.
В ролях: Сам Сталлоне и его друзья и коллеги, например, Шварценеггер и Тарантино.
Режиссёр: Том Зимни, автор документальных фильмов про Брюса Спрингстина, Джонни Кэша и Элвиса Пресли.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 ноября.
Источник:
Экранизация французских комиксов, которые сочинил игродел из Ubisoft.
Сюжет: О том, как наёмного убийцу стала мучить совесть.
В ролях: Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки", "Прометей"), Тильда Суинтон ("Хроники Нарнии", "Королевство полной луны").
Режиссёр: Дэвид Финчер ("Семь", "Зодиак").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 10 ноября.
Источник:
Фёдор Бондарчук должен был быть режиссёром этой картины. В итоге сыграл главную роль и ограничился продюсированием.
Сюжет: Фильм об одном из самых опасных рекордов путешественника Фёдора Конюхова - кругосветном путешествии на воздушном шаре.
В ролях: Фёдор Бондарчук играет Фёдора Конюхова, в роли его жены Ирины Анна Михалкова.
Режиссёр: Игорь Волошин ("Скорый «Москва-Россия»").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 16 ноября.
Источник:
Фильм прославился 15-минутной постельной сценой и тем, что вышел одновременно с "Барби".
Сюжет: Как Оппенгеймер создавал атомную бомбу, выступал против ядерных разработок и бодался с американскими чиновниками.
В ролях: Киллиан Мерфи ("28 дней спустя", "Острые козырьки"), Роберт Дауни-младший ("Чаплин", "Железный человек"), Мэтт Деймон ("Умница Уилл Хантинг").
Режиссёр: Кристофер Нолан ("Начало", "Довод").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 21 ноября.
Источник:
Вторая совместная картина режиссёра Александра Пэйна и актёра Пола Джаматти после "На обочине".
Сюжет: Ученик, который не может поехать на каникулы домой, проводит Рождество вместе с не самым приятным преподавателем.
В ролях: Пол Джаматти ("Миллиарды").
Режиссёр: Александр Пэйн ("О Шмидте", "Потомки").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 ноября.
Источник:
Сериалы
Экранизация романа-бестселлера 2014 года.
Сюжет: Действие сериала разворачивается в годы Второй мировой войны. "Весь невидимый нам свет" - это история о слепой французской девочке, немецком юноше-сироте в составе военного отряда по выслеживанию и устранению незаконных радио-трансляций, а также о битве за Сэн-Ло.
В ролях: Ария Мия Лоберти, Луис Хофман (сериал "Тьма"), Марк Руффало ("В центре внимания", "Зодиак"), Хью Лори ("Доктор Хаус").
Режиссёр: Шон Леви ("Ночь в музее", "Живая сталь").
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 ноября.
Источник:
Сериал от модной киностудии А24.
Сюжет: Супруги думают, что не могут завести ребёнка из-за проклятия.
В ролях: Эмма Стоун ("Ла-Ла-Ленд"), Нейтан Филдер ("Репетиция").
Режиссёр: Нейтан Филдер.
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 10 ноября.
Источник:
Экранизация рассказа писателя-фантаста Хью Хауи. По его же произведению поставлен новый сериал "Укрытие" (Silo).
Сюжет: Действие сериала разворачивается в XXIII веке на космическом маяке, где начинают происходить загадочные события.
В ролях: Стефан Джеймс, Лина Хиди.
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 12 ноября.
Источник:
Детектив в духе "Десяти негритят".
Сюжет: Детектив-любитель раскрывает убийство, произошедшее в особняке миллиардера.
В ролях: Эмма Коррин (играет принцессу Диану в сериале "Корона"), Клайв Оуэн ("Больница Никерброкер").
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 14 ноября.
Источник:
Часть киновселенной Warner Bros., в которой происходили события фильма "Годзилла против Конга".
Сюжет: Про секретную организацию "Монарх" и огромных монстров, разрушающих города.
В ролях: Курт Рассел ("Нечто").
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 17 ноября.
Источник:
Источник:
- Что нового можно скачать и посмотреть в июне
- Что нового можно скачать и посмотреть в октябре 2023
- Что нового можно скачать и посмотреть в сентябре
- Что нового можно скачать и посмотреть в апреле
- Свежайшая подборка киномемов