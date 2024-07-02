Уилл Смит на сцене

На премии BET Awards Уилл выступил со своей новой песней «You Can Make It». Он спел вместе с группой Sunday Service и членами госпел-группы, основанной Канье Уэстом и гитаристом Джейсоном Уайтом.

Актёр также сообщил, что уже работает над своим новым альбомом, в последний раз его пластинка выходила в 2005 году.

Видимо, Уилл решил тряхнуть стариной и показать молодёжи немного старой школы

0