Уилл Смит на сцене

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На премии BET Awards Уилл выступил со своей новой песней «You Can Make It». Он спел вместе с группой Sunday Service и членами госпел-группы, основанной Канье Уэстом и гитаристом Джейсоном Уайтом.
Актёр также сообщил, что уже работает над своим новым альбомом, в последний раз его пластинка выходила в 2005 году.
Видимо, Уилл решил тряхнуть стариной и показать молодёжи немного старой школы
Актёр также сообщил, что уже работает над своим новым альбомом, в последний раз его пластинка выходила в 2005 году.
Видимо, Уилл решил тряхнуть стариной и показать молодёжи немного старой школы
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