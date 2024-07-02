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Уилл Смит на сцене

Уилл Смит на сцене

Автор:
02 июля 2024 22:28
Метки: Уилл Смит   песня   
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На премии BET Awards Уилл выступил со своей новой песней «You Can Make It». Он спел вместе с группой Sunday Service и членами госпел-группы, основанной Канье Уэстом и гитаристом Джейсоном Уайтом.
Актёр также сообщил, что уже работает над своим новым альбомом, в последний раз его пластинка выходила в 2005 году.
Видимо, Уилл решил тряхнуть стариной и показать молодёжи немного старой школы

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Метки: Уилл Смит   песня   
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3  комментария
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16k
Александр 10 минут назад
"Угольки" танцуют и поют вокруг прогоревшего костровища? Прям Дисней старой рисовки!
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26k
Slawa49 9 минут назад
после того как он снялся в огромном количестве несусветной чуши типа гемини яркость алладин.....................................нужно как то реабилитироваться)))
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15k
Григорий Бабкин 9 минут назад
Эта хрень у них песней зовётся? Позорище. Когда-то ниггеры умели петь. А вот это вот. Тому, кто называет "рэп" музыкой, надо яйца отрезать, чтобы себе подобных не плодили.
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 621 пост (623 в горячем)

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