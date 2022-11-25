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«Вали к себе домой»: в Казахстане наплыв уехавших от мобилизации и теперь даже коренные жители жалуются на агрессию местных

«Вали к себе домой»: в Казахстане наплыв уехавших от мобилизации и теперь даже коренные жители жалуются на агрессию местных

Автор:
25 ноября 2022 15:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   агрессия   местные   мобилизация   отношение   приезжие   
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К людям могут подойти в любом месте и дать «ценный совет».

Мужчина родился и провёл все свои 35+ лет в Казахстане. За это время никаких конфликтов с местными не было - да он и сам местный, что ему с ними делить? Но после объявления частичной мобилизации в страну приехало много гостей и теперь настроения в обществе изменились.

Как рассказывает этот гражданин, к нему уже второй раз подходят в магазине и говорят, чтобы он «валил на хрен в свою Россию» - раньше такого не было никогда.

Отдельный вопрос - имеет ли хоть кто-то право указывать кому и куда ехать. И уж тем более в таких выражениях. Но факт налицо. Из-за наплыва сбежавших приезжих, проблем теперь у всех прибавилось. Хотя многие уже вернулись, скорее всего, за ними подтянутся и остальные.

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Метки: Казахстан   агрессия   местные   мобилизация   отношение   приезжие   
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27  комментариев
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1k
ChePaev 2 часа назад
Ну мы 30 лет чмырили этих косорылых, когда они у нас мытарили гастарбайтерами, вот они теперь отыгрываются. Помню, был я в 2005 году в командировке в Орске, Оренбургской области, там граница с Казахстаном 30 км и в Орске на рынке много казахов торговало, им тоже кричали недовольные местные чтобы убирались к себе назад в Казахстан, тогда еще не было у нас с ними открытого таможенного пространства как сегодня. Местные их ненавидели, мне они рассказывали.
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4k
Горожанин 13 минут назад
Ясно ведь, что Казахстан - это историческая родина казаков. Поэтому пора родным землям на Востоке возвращаться обратно в лоно Руси-матушки. Как сейчас возвращается окраина Руси на Западе. Казаки и казахи - братья на век! Одна буковка в слове - не в счет. Здравствуйте, братушки, не нервничайте, Россия с вами!
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107
Аврашалом Маркович 59 минут назад
Да как он дожил до своих 35+, если так остро реагирует на слова "женщин за 50". Трясет его... Сейчас за тремор его у подъезда "женщины за 50" наркоманом назовут, так у него от переизбытка эмоций наверное вообще сердечко встанет.
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107
Аврашалом Маркович 46 минут назад
Кстати, автор, таки скажите, почему вы решили оформить пост картинкой с протестов оппозиции в 2019 на День Независимости Казахстана, а не фотографиями, например, с русского марша?
https://9news.livejournal.com/35463567.htmlhttps://9news.livejournal.com/35463567.html
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9k
Shtoppi Час назад
<<Мужчина родился и провёл все свои 35+ лет в Казахстане. За это время никаких конфликтов с местными не было - да он и сам местный, что ему с ними делить?>>
Я дико извиняюсь, но типа там казахи теперь бочку катят на всех кто имеет славянскую внешность что ли? Потому как если этот товарищ местный и всю жизнь там прожил, да и делить ему с ними нечего, то чего ж они к нему цепляются? По идее за столько лет, его там уже все должны знать в лицо и вопросов возникать не должно.
Мож дело совсем не в том что казахам приехавшие помешали, а они просто послужили поводом к подобным проявлениям националистических настроений по отношению ко всем славянам? Как говорится: "То чего они так давно ждали и к чему готовились".
Видимо деньги сороса все еще туманят разум, раз такое происходит.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Хозяин - барин.
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2M
Иван Кемеров 2 часа назад
Так скажи спасибо тек козлам и петерастам, которые часть Екатеринбургской области подарили Казахстану вместе со 100% русским населением. Я застал времена, когда в русском городе Усть-Каменогорск казах был как негр в Чите - редкостью. А теперь чемодан-вокзал Россия. Спасибо родной коммунистической партии советского союза и дружбе народов.
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−20
Zhandos Иван Кемеров Час назад
Усть-Каменогорск исконно казахская земля, это русских туда ссылали.
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