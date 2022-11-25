«Вали к себе домой»: в Казахстане наплыв уехавших от мобилизации и теперь даже коренные жители жалуются на агрессию местных

Мужчина родился и провёл все свои 35+ лет в Казахстане. За это время никаких конфликтов с местными не было - да он и сам местный, что ему с ними делить? Но после объявления частичной мобилизации в страну приехало много гостей и теперь настроения в обществе изменились.

Как рассказывает этот гражданин, к нему уже второй раз подходят в магазине и говорят, чтобы он «валил на хрен в свою Россию» - раньше такого не было никогда.