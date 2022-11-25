«Вали к себе домой»: в Казахстане наплыв уехавших от мобилизации и теперь даже коренные жители жалуются на агрессию местных

К людям могут подойти в любом месте и дать «ценный совет».
Мужчина родился и провёл все свои 35+ лет в Казахстане. За это время никаких конфликтов с местными не было - да он и сам местный, что ему с ними делить? Но после объявления частичной мобилизации в страну приехало много гостей и теперь настроения в обществе изменились.
Как рассказывает этот гражданин, к нему уже второй раз подходят в магазине и говорят, чтобы он «валил на хрен в свою Россию» - раньше такого не было никогда.
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Отдельный вопрос - имеет ли хоть кто-то право указывать кому и куда ехать. И уж тем более в таких выражениях. Но факт налицо. Из-за наплыва
сбежавших приезжих, проблем теперь у всех прибавилось. Хотя многие уже вернулись, скорее всего, за ними подтянутся и остальные.
Источник:
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https://9news.livejournal.com/35463567.htmlhttps://9news.livejournal.com/35463567.html
Я дико извиняюсь, но типа там казахи теперь бочку катят на всех кто имеет славянскую внешность что ли? Потому как если этот товарищ местный и всю жизнь там прожил, да и делить ему с ними нечего, то чего ж они к нему цепляются? По идее за столько лет, его там уже все должны знать в лицо и вопросов возникать не должно.
Мож дело совсем не в том что казахам приехавшие помешали, а они просто послужили поводом к подобным проявлениям националистических настроений по отношению ко всем славянам? Как говорится: "То чего они так давно ждали и к чему готовились".
Видимо деньги сороса все еще туманят разум, раз такое происходит.
Среди приехавших в те дни более 99% людей сомнительных моральных и платёжных качеств (ну есть те кто и впрямь по делам приехал, или отдохнуть к родне, но таких едва ли процент наберётся). Понятное дело что они раздражают.
Главному герою желаю терпения и не попасться под горячую руку.
Вот тут поржал)))