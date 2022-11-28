В Петербурге отделочник из Киргизии убил заказчицу, которой не понравился ремонт

Полиция Санкт-Петербурга расследует убийство 27-летней женщины - владелицы квартиры на улице Студенческой. Её тело нашли в квартире 2 дня назад. Труп женщины был обернут в полиэтиленовую плёнку и спрятан среди горы строительного мусора.

Погибшую хватились друзья, заметив, что она уже пару дней не отвечает на телефонные звонки и не появляется в Сети. Стали вспоминать, куда женщина собиралась идти в последний раз, когда её видели - оказалось, что она отправилась к себе на квартиру, где шёл ремонт, после чего перестала выходить на связь.