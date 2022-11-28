В Петербурге отделочник из Киргизии убил заказчицу, которой не понравился ремонт

Мастер, услышав критику в свой адрес, рассверипел и избавился от хозяйки квартиры.
Полиция Санкт-Петербурга расследует убийство 27-летней женщины - владелицы квартиры на улице Студенческой. Её тело нашли в квартире 2 дня назад. Труп женщины был обернут в полиэтиленовую плёнку и спрятан среди горы строительного мусора.
Погибшую хватились друзья, заметив, что она уже пару дней не отвечает на телефонные звонки и не появляется в Сети. Стали вспоминать, куда женщина собиралась идти в последний раз, когда её видели - оказалось, что она отправилась к себе на квартиру, где шёл ремонт, после чего перестала выходить на связь.
Это последнее видео с Юлианой - на нём она заходит в лифт, но из дома уже не выйдет. Зато через некоторое время камера зафиксировала "дизайнера интерьеров", покидающего квартиру, которую он ремонтировал.
Полиция двое суток разыскивала этого отделочника и 27 ноября задержала "иностранного специалиста" на выходе из хостела в д. 36 по Московскому проспекту.
Предполагается, что гражданин Киргизии повздорил с хозяйкой квартиры, после чего ударил ее несколько раз киянкой по голове. Затем он обмотал вокруг ее шеи провод и задушил, а тело спрятал под мешками со строительным мусором.
По факту убийства возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ). В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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Следующая бригада уже по договору делала и без косяков. Соседям потолок побелили.
Не советовал бы экономить таким образом.
1) Русская фирма, у которой расценки были в 4 раза выше гастарбайтеров. В итоге нанял гастарбайтеров, о чем сильно пожалел. Ничего не умели, тянули время и прочее.
2) Семейная пара гастарбайтеров (но живут здесь уже очень долго). Дешево и отличное качество работы.
3) Русская фирма с кучей положительных отзывов. По факту из машины русского бригадира вывалились гастарбайтеры без нужного инструмента.