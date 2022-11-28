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В Петербурге отделочник из Киргизии убил заказчицу, которой не понравился ремонт

В Петербурге отделочник из Киргизии убил заказчицу, которой не понравился ремонт

Автор:
28 ноября 2022 11:00
Сообщество : Криминал
Метки: видео   иностранный специалист   киянка   криминал   отделка   ремонт   скандал   убийство   
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Мастер, услышав критику в свой адрес, рассверипел и избавился от хозяйки квартиры.

Полиция Санкт-Петербурга расследует убийство 27-летней женщины - владелицы квартиры на улице Студенческой. Её тело нашли в квартире 2 дня назад. Труп женщины был обернут в полиэтиленовую плёнку и спрятан среди горы строительного мусора.


Погибшую хватились друзья, заметив, что она уже пару дней не отвечает на телефонные звонки и не появляется в Сети. Стали вспоминать, куда женщина собиралась идти в последний раз, когда её видели - оказалось, что она отправилась к себе на квартиру, где шёл ремонт, после чего перестала выходить на связь.


Это последнее видео с Юлианой - на нём она заходит в лифт, но из дома уже не выйдет. Зато через некоторое время камера зафиксировала "дизайнера интерьеров", покидающего квартиру, которую он ремонтировал.



Полиция двое суток разыскивала этого отделочника и 27 ноября задержала "иностранного специалиста" на выходе из хостела в д. 36 по Московскому проспекту.



Предполагается, что гражданин Киргизии повздорил с хозяйкой квартиры, после чего ударил ее несколько раз киянкой по голове. Затем он обмотал вокруг ее шеи провод и задушил, а тело спрятал под мешками со строительным мусором.


По факту убийства возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ). В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Источник:

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Метки: видео   иностранный специалист   киянка   криминал   отделка   ремонт   скандал   убийство   
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18  комментариев
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11k
Rus77 Час назад
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2k
Bar 14 секунд назад
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282
mishka79 Минуту назад
Мудак он конечно полный и оправдания ему нет, но глядя на фото этой тёлки, представляю в каких интонациях было высказано недовольство работой...
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433
сергей миронов 7 минут назад
В Питере какой-то воздух другой? Даже приезжие в расчлененку играют
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308
Liberman 8 минут назад
за то их бабы! вот это девки) в сексе все что хочешь, по дому убирается\готовит, не перечит. ты для нее априори главный\старший. ваще рай для мужика!
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366
Javier 8 минут назад
Помнится мне время, как тут все над Европой ржали, что обезьян навезли. Ну что сказать...
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9k
Б.Касторский 40 минут назад
У меня такие же работяги затопили соседей и потом пошли им угрожать. Расстались быстро. Но о возмещении конечно речи не было. Смотрелись они быстро.
Следующая бригада уже по договору делала и без косяков. Соседям потолок побелили.
Не советовал бы экономить таким образом.
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357
cfhfwby 46 минут назад
Еще я бы сильно обложил налогами тех, кто сдает квартиры чуркам, там они быстро размножаются и плодятся, как тараканы в грязной кухне, а потом начинают качать права перед местными, т.к. их стадо, наш разобщенный народ с ними не может справиться, а полиция только кормится с них и ничего не предпринимает. Хозяев квартир нужно выжигать огнеметом.
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1k
Мурчелло 59 минут назад
Где тут любители брататься с черножопыми?
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
чурка-ремонт никогда не был качественным . нахер нанимать обезьян на работу
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12k
Kostick Час назад
красивая девочка... была( ля, неужели в окружении не было никого, кто мог бы помочь, посоветовать? я никогда не нанимал чебуреков. вот принципиально. как же эта нечисть ослойопская нас ненавидит, что за пустячный спор готова убивать?
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357
cfhfwby Kostick Полчаса назад
Дело в том, что чурки, особенно, как ни странно, киргизы, мнят себя очень крутыми мусульманами и у них не принято носиться с русскими бабами: во-первых, они их считают проститутками (и не без основания, только тупая русская может возиться с чуркой без кола и двора, да еще тащить в свой дом), во-вторых, на основании первого, они не позволяют орать на себя русским бабам, сразу хватаются за что-нибудь. Мы, точнее, власти своим законом о разжигании религиозной и национальной ненависти (применяемым только в нашу сторону), отучили нас сопротивляться этой швали, а унитазные ершики только силу понимают. Иногда сильно начинаешь жалеть о конце 80-х и начале 90-х, когда были скинхеды и просто любера, быстро успокаивавшие черножопых.
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937
Максим Макашев Час назад
Если бы РОССИЙСКИЕ фирмы не заламывали цены на ремонт, а, тем более, делали бы его КАЧЕСТВЕННО, то и небыло б необходимости обращаться за ремонтом "по дешману" к гастарбайтерам
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