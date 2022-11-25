Новогодние украшения с улиц всего мира

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Приближаются новогодние и рождественские праздники, и улицы городов во всех концах планеты расцвечиваются гирляндами, мишурой, фигурами сказочных персонажей и прочими элементами зимнего праздничного убранства. Давайте посмотрим, как украшают города мира к праздникам!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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