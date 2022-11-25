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Новогодние украшения с улиц всего мира

Новогодние украшения с улиц всего мира

Автор:
25 ноября 2022 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: декорации   красота   новый год   праздник   путешествия   рождество   украшения   чужие города   
690
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Приближаются новогодние и рождественские праздники, и улицы городов во всех концах планеты расцвечиваются гирляндами, мишурой, фигурами сказочных персонажей и прочими элементами зимнего праздничного убранства. Давайте посмотрим, как украшают города мира к праздникам!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: декорации   красота   новый год   праздник   путешествия   рождество   украшения   чужие города   
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3  комментария
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ChePaev 24 минуты назад
А есть фото из Киева? Друг спрашивает.
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812
ProFanas 47 секунд назад
Ну, елка в Вильнюсе такая была. Пару зим тому назад.
Сеёчас наряжают к 700-летию Вильнюса ..
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735
Иванов Петров Сидоров 14 минут назад
Прошлогодние фотографии.
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