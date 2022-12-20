FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1448 постов • 581 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
30 необычных новогодних елок для самых оригинальных

30 необычных новогодних елок для самых оригинальных

Автор:
20 декабря 2022 19:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: елочные игрушки   идеи   новогодняя елка   новый год   рождество   украшения   
1026
31

Новый год мчится к нам на всех парах, так что самое время доставать с балкона ящик с елочными игрушками и распутывать огоньки. А вот на что их вешать — дело ваше, ведь за последние годы классическая новогодняя ель, срубленная в лесу за дачным участком, перестала быть обязательным атрибутом праздника, и заменить ее можно практически чем угодно. Но чтобы вы совсем не утонули в море идей, вот целая подборка необычных елок для вдохновения.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: елочные игрушки   идеи   новогодняя елка   новый год   рождество   украшения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Alf 13 минут назад
Ёлки из бутылок:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76096



Другие посты автора
Популярное в сообществах
СК призвали проверить песни Клавы Коки
СК призвали проверить песни Клавы Коки
Советские девушки и женщины 60-х годов
Советские девушки и женщины 60-х годов
Набирающие популярность в сообществах
Про природу
Про природу
Автовсячина
Автовсячина
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Есть два типа людей

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Ynews#полиция#в мире#новый год#дтп#красота#факты#Мемы
#Юмор#забавно#интересное#животные#фотографии#подборка#креатив#задержание#аварии#рождество
#интересно#люди#история#картинки#Приколы#автомобили#автомир#кино#комментарии#соцсети
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить 6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить 30 необычных и забавных новогодних украшений от пользователей сети 30 необычных и забавных новогодних украшений от пользователей сети Украшаем дом к Новому году: 30 креативных идей Украшаем дом к Новому году: 30 креативных идей Женщина придумала ленивый способ уборки новогодней ёлки Женщина придумала ленивый способ уборки новогодней ёлки Новогодние украшения с улиц всего мира Новогодние украшения с улиц всего мира Крутые идеи новогоднего декора из шишек и веток Крутые идеи новогоднего декора из шишек и веток

На что жалуетесь?

Вернуться