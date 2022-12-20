30 необычных новогодних елок для самых оригинальных

Новый год мчится к нам на всех парах, так что самое время доставать с балкона ящик с елочными игрушками и распутывать огоньки. А вот на что их вешать — дело ваше, ведь за последние годы классическая новогодняя ель, срубленная в лесу за дачным участком, перестала быть обязательным атрибутом праздника, и заменить ее можно практически чем угодно. Но чтобы вы совсем не утонули в море идей, вот целая подборка необычных елок для вдохновения.
1. "Мы с мужем всегда пытаемся найти дерево, которое никто бы не выбрал. В этом году у нашей 4-метровой ели есть 30-сантиметровая плешь. И мышь-дровосек"
2. "В мае этого года папа умер и оставил мне свою 40-летнюю плачущую смоковницу; теперь я продолжаю традицию украшать ее вместо елки"
4. "Моя новогодняя елка в этом году. Я ждала 10 лет, чтобы ее поставить. Большинство бабочек сделаны мной. Очень довольна результатом"
5. "Я сделал эту новогоднюю елку из жестяных банок, простой сосны и ветки дерева для ствола. Доволен тем, что получилось"
13. Рождественская елка шотландского города Аллапула сделана примерно из 400 садков для рыбы в честь тесной связи города с морем.
24. "В этом году сделал особенную елку! Делал каждую игрушку вручную, пока не закончилось место"
26. "Местные сделали эту прекрасную "бабушкину" вязаную елку в моем районе в Дублине (Ирландия)"
28. "Каждый год моя мама приезжает в гости и возмущается, что у нас нет елки. Как думаете, в этом году она тоже будет возмущаться?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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