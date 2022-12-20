30 необычных новогодних елок для самых оригинальных

Новый год мчится к нам на всех парах, так что самое время доставать с балкона ящик с елочными игрушками и распутывать огоньки. А вот на что их вешать — дело ваше, ведь за последние годы классическая новогодняя ель, срубленная в лесу за дачным участком, перестала быть обязательным атрибутом праздника, и заменить ее можно практически чем угодно. Но чтобы вы совсем не утонули в море идей, вот целая подборка необычных елок для вдохновения.