Идеи новогоднего оформления, которые вы непременно захотите воплотить

Украшение дома к Новому году и Рождеству не только придает волшебную атмосферу празднику, но и сам по себе становится для многих любимым семейным ритуалам. Посмотрите, как далеко простирается фантазия у некоторых новогодних декораторов! Может, и вам пригодятся их идеи?

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Волшебные огни 0 Источник:

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Сказочные зверушки в стиле героев "Южного парка" 0 Источник:

Рождественская деревня на книжной полке 0 Источник:

Крыльцо готов к приходу Рождества 0 Источник:

Почти пряничный домик 0 Источник:

Почтовый ящик охраняют праздничные снеговички 0 Источник:

Свет Рождества 0 Источник:

Кошка приняла работу 0 Источник:

Тема праздника - мышки в норках 0 Источник:

Сказочные медузы 0 Источник:

Работники "Скорой помощи" решили поздравить пациентов 0 Источник:

Рождественская деревня на комоде 0 Источник:

Кому и скелет - Дед Мороз 0 Источник:

Звезда домашней елки 0 Источник:

Когда Рождество - на каждой ступеньке 0 Источник:

Разноцветные праздники 0 Источник:

Праздничный антураж: гирлянды и лунное затмение 0 Источник:

Когда в каждом окне праздник 0 Источник:

Даже поваленное ветром дерево может стать основой для новогодней декорации 0 Источник:

Снег придает магии новогодним украшениям 0 Источник:

Идеальная атмосфера для вручения подарков 0 Источник:

Рождественский дух в Нью-Йорке 0 Источник:

И машина может стать новогодней! 0 Источник:

Сказочная страна 0 Источник:

Сладкое дерево 0 Источник:

Ярче не бывает 0 Источник:

Рождественский монстр 0 Источник:

Идеальный стол для встречи Нового года 0 Источник:

Не хуже, чем в кино 0 Источник:

Домик Гринча 0 Источник:

Даже если нет снега, новогоднее настроение прийдет! 0 Источник:

Неплохо пойдут к Рождеству и остатки украшений на Хэллоуин 0 Источник:

Пес удивляется красоте 0 Источник:

Домик снеговика 0 Источник: