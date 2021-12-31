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Как олень стал одним из главных символов Нового года и Рождества?

Как олень стал одним из главных символов Нового года и Рождества? (8 фото)

Автор:
31 декабря 2021 17:00
Сообщество : Истории
Метки: Животное   Культура   новый год   олень   праздник   рождество   символ   
247
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Северный олень – это такой же неотъемлемый символ зимних праздников как Дед Мороз или Санта Клаус. Разве что только более скромный, что свойственно этому животному по природе. Как этот образ стал праздничным и закрепился в разных культурах?

Многочисленные открытки, фигурки, статуэтки, обязательные свитера с оленями – это атрибутика Нового года и Рождества. Олени тащат упряжку вездесущего Санты, а иногда и сани нашего Дедушки Мороза. Почему этот образ одинаково востребован в разных культурах?


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У славянских народов это животное символизировало собой связь с предками. Довольно часто в сказках и былинах встречается упоминание о волшебном  создании с ветвистыми рогами, умевшем говорить человеческим голосом. Олень – обязательный персонаж старинных колядок. Считалось, что он, как и конь, способен переносить в загробный мир души умерших. Несмотря на кажущуюся скромность, оно гордое и царственное, повелевающее всеми рогатыми животными.


В разных культурах этот образ символизировал собой солнце, чистоту, благородство, невинность, возрождение, обновление. Вероятнее всего это обусловлено сходством ветвистых рогов с Древом Жизни.


Развеселый рождественский экипаж – это упряжка Санты, которую везут 9 оленей. Каждый из них – личность со своим именем, характером и привычками:

- Стремительный (Дэшер). Очень занятой, чистоплотный, с неуемным соревновательным духом;

- Танцор (Дансер). Как понятно из клички, обожает танцевать. Мог бы сделать профессиональную карьеру на этот поприще, но выбрал стать частью волшебной команды, и оттачивает па, развлекая эльфов в мастерской Санты;

- Скакун (Пренсер). Лидер в части шуток и развлечений, обожает веселить коллег и всех вокруг, готовит команде вкусняшки во время досуга;

- Резвая (Виксен). Главная чистюля команды, очень внимательно следит не только за своим видом, но и за товарищами, регулярно заставляя проходить чистку и мытье;

- Купидон. Романтик, влюблен в коллегу Виксен и, будучи окрыленным собственными чувствами, старается устроить личную жизнь и остальных оленей;

- Гром (Дондер). Очень опытный и волевой олень, следит за физической формой своих коллег и их режимом питания, а также тренировками;

- Комета. Один из самых молодых в коллективе оленей, что сказывается на характере и поведении. Но озорной олень старательно постигает азы правильного поведения в особом экипаже;

- Молния (Блитцен). Фанат футбола, что часто сказывается на состоянии его шерстки. Специалист по экстремальному вождению, что позволяет команде выбираться из снежных бурь без потерь и проблем;

- Рудольф Красный Нос. Прибыл в команду последним, но быстро стал одним из самых популярных и ярких ее участников.

Впервые олени Санты были упомянуты в стихотворении Клемента Кларка Мура «Визит святого Николая».


В геральдике это животное выступает символом мужества, благородства, воинственности. Является своего рода эмблемой воинов, которые сильны не только физически, но и душевно, духовно, крепки духом и сильны в своих моральных убеждениях.

Животное присутствует на следующих гербах:

·        Чили

·        Антигуа и Барбуды

·        Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов

·        Нижегородской области (Россия)

·        Ростовского района (Ярославская область, Россия)

·        города Бузулук (Оренбургская область, Россия)   

·        Смирныховского городского округа (Сахалинская область, Россия)         

·        Нижнего Новгорода (Нижегородская область, Россия)

·        Канинского сельсовета (Ненецкий АО, Россия)

·        Раздольненского сельского поселения (Приморский край, Россия)

·        муниципального района имени Лазо (Хабаровский край, Россия)    

·        Тугуро-Чумиканского района (Хабаровский край, Россия)     

·        Тындинского района (Амурская область, Россия)  

·        города Гродно (Гродненская область, Беларусь)

·        деревни Цирина (Гродненская область, Беларусь) 

·        Бузулукского района (Оренбургская область, Россия)

·        Анадырского района (Чукотский автономный округ, Россия) 

·        города Дудинка (Красноярский край, Россия)        

·        Верхнеимбатского сельсовета (Красноярский край, Россия)    

·        Приуральского района (ЯНАО, Россия)        

·        села Антипаюта  (ЯНАО, Россия)

·        города Оленегорск (Мурманская область, Россия)

·        Поросозерского сельского поселения (Карелия, Россия)

·        Увельского района (Челябинская область, Россия).


У славян помимо связующего звена с предками олень считался символом богинь Рожаниц – своего рода праматерей, порождающих все живое. Он символизировал собой солнце и жертвенность, переплетая языческие и христианские традиции и верования.


В христианской иконописи животное символизирует собой борьбу истинного верующего со злом, а также чистоту человеческой души. Буддисты считают этого зверя одним из воплощений создателя религии Шакьямуни. У кельтов олень считался первопредком и олицетворял собой обновление, плодородие, жизненные силы. Бог кельтов Цернунн часто изображался с головой, увенчанной ветвистыми оленьими рогами.


В тотемизме – религиозно-социальной системе животному отводится важное место. Представители некоторых народов, к примеру, саамов и майя, считают его прародителем всего живого и оборотнем, наделенным магическими свойствами.

А вы используете украшения в виде оленя или его изображения для создания праздничного интерьера и особого новогоднего настроения?

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Метки: Животное   Культура   новый год   олень   праздник   рождество   символ   
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120k
arek14 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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24k
Саня 44 минуты назад
Ссылка coub.com
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124
__ 57 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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64k
parallax Час назад
Спасибо, познавательно.
Ждём продолжения на тему, как олень стал символом тупых водил.
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47k
Albert GER Час назад
Дед Мороз ездит на тройке лошадей. Снегурочка советское ноухау. ктото ж должен дедмороза до дома дотащить и сиську дать потрогать.
Николаус ходит пешком с Крампус/Пелсениколас/КнехтРуппрехт(называют по разному, смысл один). они наказывают прутиком непослушных детей. в южнонемецких регионах. это два "мужика".
и только у пендосов он с оленями. и дымоходом.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Да тут половина комментаторов на фишках-олени,но не похожи на символов нового года
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21k
Андрей Иванов Час назад
Дед Мороз изначально ездил на оленях. Дело в том, что это старый бог славян и северных народов. Более известен под именем Карачун. Бог морозов и зимы. Подарки он начал дарить недавно, до этого исключительно звездюли. В "Морозко" процесс в принципе правильно показан, токмо без хэппи-энда. Так вот Карачун гонял на оленях

Санта в принципе христианская переделка финской версии Карачуна
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Святой Николай, который Санта Клаус, жил в Турции и ездить должен на верблюдах.

А в славянской мифологии существовал суровый зимний дух, которого называли Морок, Морозко или Трескун. Кстати, подобные персонажи были и у кельтов они ведь тоже относятся к северным народам, только кельты называли своего жестокого зимнего духа Великим Старцем Севера и пощады от него не ждали: его появление сулило только смерти и несчастья.

Мешок с подарками? Это уже современная интерпретация. Мешок у Морока (или Деда Мороза) предназначен для сбора кровавых жертвоприношений он ходил с этим мешком по домам и требовал то, чего, по его мнению, люди недодали ему в течение года.

Сохранившиеся до наших времен народные сказки часто отголоски древних преданий о злом духе зимы и холода. Например, сказка «Морозко» почти открытым текстом говорит: Дед Мороз может одарить золотом как падчерицу за добрый нрав и хорошее поведение, так и убить, заморозить насмерть за лень и эгоизм, как дочку мачехи.

Снегурочка появляется у древних славян как персонаж, олицетворяющий встречу зимы и весны. В большинстве регионов России Снегурочка была символом зимы то есть, по сути, смерти. Ее связь с миром мертвых бесспорна.

А вот родственные отношения между Снегурочкой и Дедом Морозом существуют только в нашей стране. У всех других народов Дед Мороз, как бы он ни назывался, «работает» в одиночку.
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