Как олень стал одним из главных символов Нового года и Рождества?

Развеселый рождественский экипаж – это упряжка Санты, которую везут 9 оленей. Каждый из них – личность со своим именем, характером и привычками:

- Стремительный (Дэшер). Очень занятой, чистоплотный, с неуемным соревновательным духом;

- Танцор (Дансер). Как понятно из клички, обожает танцевать. Мог бы сделать профессиональную карьеру на этот поприще, но выбрал стать частью волшебной команды, и оттачивает па, развлекая эльфов в мастерской Санты;

- Скакун (Пренсер). Лидер в части шуток и развлечений, обожает веселить коллег и всех вокруг, готовит команде вкусняшки во время досуга;

- Резвая (Виксен). Главная чистюля команды, очень внимательно следит не только за своим видом, но и за товарищами, регулярно заставляя проходить чистку и мытье;

- Купидон. Романтик, влюблен в коллегу Виксен и, будучи окрыленным собственными чувствами, старается устроить личную жизнь и остальных оленей;

- Гром (Дондер). Очень опытный и волевой олень, следит за физической формой своих коллег и их режимом питания, а также тренировками;

- Комета. Один из самых молодых в коллективе оленей, что сказывается на характере и поведении. Но озорной олень старательно постигает азы правильного поведения в особом экипаже;

- Молния (Блитцен). Фанат футбола, что часто сказывается на состоянии его шерстки. Специалист по экстремальному вождению, что позволяет команде выбираться из снежных бурь без потерь и проблем;

- Рудольф Красный Нос. Прибыл в команду последним, но быстро стал одним из самых популярных и ярких ее участников.

Впервые олени Санты были упомянуты в стихотворении Клемента Кларка Мура «Визит святого Николая».