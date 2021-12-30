FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6458 постов • 741 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Когда Санта пугает: подборка старых фото с не самым веселым Дедом Морозом

Когда Санта пугает: подборка старых фото с не самым веселым Дедом Морозом (18 фото)

Автор:
30 декабря 2021 16:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Санта-Клаус   дед мороз   дети   детство   новый год   праздник   рождество   старые фото   
1045
18

Новый год уже совсем близко. Дети ждут Деда Мороза, подарков и радости. Но что, если вспомнить дедов морозов и Санта-Клаусов нашего детства? Оказывается многие из них как минимум... пугают.


Этот Дед Мороз, кажется, устал от бесконечных детей. Но пацану - нормально.

×
×

Такие Санты, оказывается, ходили по улицам в прошлом веке. Старались, как могли.

То ли Санта, то ли гном, сбежавший от Белоснежки.

То ли Санта, то ли член масонской ложи.

Кажется, мальчик совсем не хочет смотреть в глаза явно помолодевшему Санта Клаусу.

А вот и привет из середины 20-го века. Интересный способ для бедняка подзаработать.

А вы давно видели такого невыспавшегося Деда Мороза?

Ослики однозначно были хитом сезона на праздничных фотографиях.

Здесь прекрасно все: хтонический ужас на лице мальчика, Санта словно под чем-то явно расслабляющем и руки, пытающиеся удержать беглеца.

Санта и малышки поймали одну волну.

Санта, явно потерявший где-то усы, доволен происходящим. На самом деле Санта на этом фото - бывший боксер-тяжеловес Джеймс Джеффрис. А вот справа известная актриса Дебби Рейнольдс.

Известно, что у Деда Мороза и Санта-Клауса есть помощники. Как вам такие?

Тот случай, когда Санте стоило бы все же показать свое лицо.

Настоящий олдовый Санта-Клаус.

Кажется, малышке наплевать на то, что Санта взрослым может казаться совсем не таким уж и веселым. Но какая разница, если ребенок счастлив?

Полный расслабон у девочки.

Не все дети любят Санту.

А вы любили в детстве Деда Мороза?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Санта-Клаус   дед мороз   дети   детство   новый год   праздник   рождество   старые фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Касьян Пуздой 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
a.fey 15 минут назад
Нету здесь Дедов Морозов. Есть, только, чуждые нам Санты Клаусы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Alush 17 минут назад
У меня друг, работал в системе образования и в нашем городке в последние дни декабря работал дедом Морозом на многих корпоративах, утренниках и пр. После Нового года, в районной газете опубликовали его фотографию в образе и с подписью, что-то вроде: "что же грустные глаза твои, Дед Мороз"? Ну и с таким же выражением на лице, как и этой подборке. Я показываю ему эту газету, а он говорит: ты не представляешь, как я з.а.е.б.а.л.с.я в эти дни!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Случится же такое под Новый Год Случится же такое под Новый Год Предновогодние вредные советы, или Что подарить врагу Предновогодние вредные советы, или Что подарить врагу 40 самых удачных попыток воссоздать детские фотографии 40 самых удачных попыток воссоздать детские фотографии Самые милые и смешные письма детей Деду Морозу Самые милые и смешные письма детей Деду Морозу О чем пишут дети Деду Морозу: 15+ самых интересных посланий главному новогоднему волшебнику О чем пишут дети Деду Морозу: 15+ самых интересных посланий главному новогоднему волшебнику Как праздновали Рождество в царской России: старинные фотографии Как праздновали Рождество в царской России: старинные фотографии
Краб Моссада

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12951



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
0
0
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Все дорожает и дорожает: подводим неутешительные итоги 2021 года
0
253
Все дорожает и дорожает: подводим неутешительные итоги 2021 года
Набирающие популярность в сообществах
"Хоронить неприятно": священник из Полтавы наказал прихожанам не умирать зимой
0
17
"Хоронить неприятно": священник из Полтавы наказал прихожанам не умирать зимой
В Великобритании живет 12-летний школьник с IQ выше чем у Эйнштейна
0
15
В Великобритании живет 12-летний школьник с IQ выше чем у Эйнштейна
Засмущали Ивана: Пегова и Рудова пришли на съемки в откровенных платьях (3 фото)
Засмущали Ивана: Пегова и Рудова пришли на съемки в откровенных платьях (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовы к праздникам?
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#люди#новый год#приколы#аварии#авто аварии#позитив#добрые видео#криминал
#фото#животные#факты#в мире#подборка#дтп#интересное#дети#автомобили#новости
#интересно#ватермарк#Ynews#кино#история#смешные#картинки#настроение#коты#страны

На что жалуетесь?

Вернуться