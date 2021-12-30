Когда Санта пугает: подборка старых фото с не самым веселым Дедом Морозом

Новый год уже совсем близко. Дети ждут Деда Мороза, подарков и радости. Но что, если вспомнить дедов морозов и Санта-Клаусов нашего детства? Оказывается многие из них как минимум... пугают.
Этот Дед Мороз, кажется, устал от бесконечных детей. Но пацану - нормально.
Такие Санты, оказывается, ходили по улицам в прошлом веке. Старались, как могли.
То ли Санта, то ли гном, сбежавший от Белоснежки.
То ли Санта, то ли член масонской ложи.
Кажется, мальчик совсем не хочет смотреть в глаза явно помолодевшему Санта Клаусу.
А вот и привет из середины 20-го века. Интересный способ для бедняка подзаработать.
А вы давно видели такого невыспавшегося Деда Мороза?
Ослики однозначно были хитом сезона на праздничных фотографиях.
Здесь прекрасно все: хтонический ужас на лице мальчика, Санта словно под чем-то явно расслабляющем и руки, пытающиеся удержать беглеца.
Санта и малышки поймали одну волну.
Санта, явно потерявший где-то усы, доволен происходящим. На самом деле Санта на этом фото - бывший боксер-тяжеловес Джеймс Джеффрис. А вот справа известная актриса Дебби Рейнольдс.
Известно, что у Деда Мороза и Санта-Клауса есть помощники. Как вам такие?
Тот случай, когда Санте стоило бы все же показать свое лицо.
Настоящий олдовый Санта-Клаус.
Кажется, малышке наплевать на то, что Санта взрослым может казаться совсем не таким уж и веселым. Но какая разница, если ребенок счастлив?
Полный расслабон у девочки.
Не все дети любят Санту.
А вы любили в детстве Деда Мороза?
Источник:
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