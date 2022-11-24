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Лавовое плато Путорана — результат извержения супервулкана

Лавовое плато Путорана — результат извержения супервулкана

Автор:
24 ноября 2022 18:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Красноярский край   Россия   базальтовые плато   плато России   плоскогорья России   путорана   
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Примерно 252 млн лет назад произошло извержение супервулкана. Считается, что результатом стало великое пермское вымирание. А нам досталось гигантское плато, сформированное из вулканических пород.
Разрозненное плато имеет гигантскую площадь — 250 000 км², что сопоставимо с территорией Румынии или Беларуси. Застывшая лава образовала базальтовые породы. На планете это второе по размеру трапповое плато. Больше лишь плато Декан, находящееся в Индии.
Плато Путорана в среднем имеет высоту 1-1,5 км. Также вместе с базальтовыми породами встречаются магнетиты, гематиты, прениты, цеолиты, апатиты и перовскиты. Это одно из крупнейших на планете медно-никелевых месторождений.
Слово "Путорана" с языка эвенков переводится как "страна озер с крутыми берегами", что идеально описывает местность.
Заповедник Путорана, созданный в 1988 году, представляет собой охраняемую территорию площадью около 1 887 251 га. Создан в первую очередь для сохранения биоразнообразия региона.
Ближайший крупнейший город к плато — Норильск. Именно из этого города берут своё начало большинство из туристических маршрутов.
Плато содержит тысячи озёр и водоёмов.
Климат резко континентальный. Зимой и весной морозы опускаются до отметок -40°С. Летом воздух прогревается до +12°С.
Из-за удалённости и сурового климата данное плато не пользуется широкой любовью у туристов.

Завтра речь пойдёт об озере Эльгыгытгын

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Метки: Красноярский край   Россия   базальтовые плато   плато России   плоскогорья России   путорана   
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