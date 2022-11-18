Ракетно-космическая отрасль США дрожит, как СС-20 перед стартом: ракеты остались без двигателей

Началось все в 90-е годы, когда технологии СССР не нужны были новой России — они гнили на предприятиях, лишь напоминая о былом могуществе. Тем не менее, на Западе нашлось множество компаний, которые заинтересовались союзными разработками. Ракетно-космические корпорации страшно озаботились двигателями для своих космических кораблей. Русские инженеры на основе разработки РД-170 смогли создать двигатели РД 180 и РД 181 для ракет Atlas и Antares. За более чем 20 лет полетов и более чем 400 запусков ни одна ракета не потерпела катастрофы — все двигатели показали исключительную надежность.