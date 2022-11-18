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Ракетно-космическая отрасль США дрожит, как СС-20 перед стартом: ракеты остались без двигателей

Ракетно-космическая отрасль США дрожит, как СС-20 перед стартом: ракеты остались без двигателей

Автор:
18 ноября 2022 22:34
Сообщество : Космос
Метки: Илон Маск   Россия   США   двигатели   интересно   космос   ракетоносители   
1987
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Для многих жителей нашей планеты Россия — это большая сырьевая страна. У нашей страны есть ракеты, и не только ядерные или военные, но и космические, а, следовательно, и технологии их производства. Еще совсем недавно мы поставляли нашему нынешнему заклятому товарищу — Америке — двигатели для их ракет.

Началось все в 90-е годы, когда технологии СССР не нужны были новой России — они гнили на предприятиях, лишь напоминая о былом могуществе. Тем не менее, на Западе нашлось множество компаний, которые заинтересовались союзными разработками. Ракетно-космические корпорации страшно озаботились двигателями для своих космических кораблей. Русские инженеры на основе разработки РД-170 смогли создать двигатели РД 180 и РД 181 для ракет Atlas и Antares. За более чем 20 лет полетов и более чем 400 запусков ни одна ракета не потерпела катастрофы — все двигатели показали исключительную надежность.

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Но вот после 24 февраля «Роскосмос» в качестве контрсанкций запретил поставку этих двигателей. Чем это грозит американской космонавтике? Во-первых, существенные переносы даты полетов. Главным образом это повлияет на сроки реализации оборонных программ. Во-вторых, монополизация запусков компанией SpaceX. Детище Илона Маска и без того имело крупную долю на рынке запусков, но после прекращения поставок российских двигателей оно, вероятно, полностью захватит рынок. А отсутствие конкуренции — верный путь к деградации космонавтики.

Какой вывод делаем? Россия может в сложные экспортные технологии. В новом мире немало стран, которым интересны российские двигатели для их собственных кораблей и космических программ. Репутация надежного партнера была завоевана нашей страной за долгие годы безаварийных полетов и бесперебойных поставок.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Илон Маск   Россия   США   двигатели   интересно   космос   ракетоносители   
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10  комментариев
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3k
Трям 43 минуты назад
"Какой вывод делаем? Россия может в сложные экспортные технологии."
Что, бля, может? Ты хоть копипасту свою перечитывай, мудила!
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7k
vitenok 11 минут назад
Вообще-то Борисов отменил это решение Рогозина.
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18k
Robin Hood 13 минут назад
Мдя ... ну скажи нам ааФФта, что могло "дрожать" у СС-20!!? Дрожать могло лишь у обосранных пиндосов.
Ссылка www.youtube.com
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31k
Юр21 18 минут назад
"захватит рынок..."
Ага, мы выведем на орбиту ещё больше спутников "недружественных стран" с которых нам же будут стучать по головам!
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61k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
который раз наталкиваюсь на информацию что пендосы закупают для своих шатлов наши двигатели . вот интересно а как они свои атлантисы тогда запускали ? это получается вообще полная фикция все их космические изыскания и полеты .
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31k
Max Z Shtirlic 56 минут назад
А что за наезд на комплекс РСД-10 "Пионер"???? Он же SS-20 по натовской классификации.
Авторитетно заявляю - ничего там перед стартом не дрожало!!!
А вот меня, но уже после старта, колотило не по детски :)
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