Ракетно-космическая отрасль США дрожит, как СС-20 перед стартом: ракеты остались без двигателей

Для многих жителей нашей планеты Россия — это большая сырьевая страна. У нашей страны есть ракеты, и не только ядерные или военные, но и космические, а, следовательно, и технологии их производства. Еще совсем недавно мы поставляли нашему нынешнему заклятому товарищу — Америке — двигатели для их ракет.
Началось все в 90-е годы, когда технологии СССР не нужны были новой России — они гнили на предприятиях, лишь напоминая о былом могуществе. Тем не менее, на Западе нашлось множество компаний, которые заинтересовались союзными разработками. Ракетно-космические корпорации страшно озаботились двигателями для своих космических кораблей. Русские инженеры на основе разработки РД-170 смогли создать двигатели РД 180 и РД 181 для ракет Atlas и Antares. За более чем 20 лет полетов и более чем 400 запусков ни одна ракета не потерпела катастрофы — все двигатели показали исключительную надежность.
Но вот после 24 февраля «Роскосмос» в качестве контрсанкций запретил поставку этих двигателей. Чем это грозит американской космонавтике? Во-первых, существенные переносы даты полетов. Главным образом это повлияет на сроки реализации оборонных программ. Во-вторых, монополизация запусков компанией SpaceX. Детище Илона Маска и без того имело крупную долю на рынке запусков, но после прекращения поставок российских двигателей оно, вероятно, полностью захватит рынок. А отсутствие конкуренции — верный путь к деградации космонавтики.
Какой вывод делаем? Россия может в сложные экспортные технологии. В новом мире немало стран, которым интересны российские двигатели для их собственных кораблей и космических программ. Репутация надежного партнера была завоевана нашей страной за долгие годы безаварийных полетов и бесперебойных поставок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что, бля, может? Ты хоть копипасту свою перечитывай, мудила!
Ага, мы выведем на орбиту ещё больше спутников "недружественных стран" с которых нам же будут стучать по головам!
Авторитетно заявляю - ничего там перед стартом не дрожало!!!
А вот меня, но уже после старта, колотило не по детски :)