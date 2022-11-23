Возвращение легенды. Всего лишь профанация или первый шаг к восстановлению отрасли?

Сегодня с конвейера сошёл первый «Москвич» за последние 20 лет. Автозавод обанкротился в 2002 и с тех пор на его базе собирали автомобили «Reno». Производство прошло длинный путь от отверточной сборки до мелкоузловой.
Более 50% производства было локализовано на территории России, а на завод были завязаны судьбы без преувеличения десятков тысяч наших граждан, но санкции сделали невозможным продолжение этого обоюдовыгодного сотрудничества.
Но вот, всего через полгода после закрытия, завод заработал под новым именем. Успех? Не совсем. Ни для кого не секрет, что автомобиль, который был представлен сегодня – полная копия китайского JAC JS4. Более того, пока что речь идет исключительно о крупноузловой («отверточной») сборке. В этом году планируют произвести смешные 600 автомобилей, лишь 200 из которых будут использовать электродвигатель.
Т.е. все плохо? Мы вернулись в начало нулевых, только с китайцами вместо французов? Тоже нет.
Прежде всего, давайте здраво смотреть на вещи. Запустить свое производство с нуля за полгода – нереально, тем более что от старого завода нам досталась буквально одна только бетонная коробка, а все оборудование было вывезено прежними владельцами.
Но самое главное – власти столицы сохранили завод, а его рабочие не пополнили биржи труда. Были перестроены логистические цепочки и заключены договоры с новыми партнерами. Уже идет речь о локализации части компонентов и о разработке новых моделей на базе китайской платформы с помощью «КамАЗа».
Мы говорим об экстренных мерах в экстренной ситуации. Перед руководством завода и правительством Москвы стоит очень амбициозная задача, выполнение которой нельзя провалить. Вся страна получила мощнейший импульс для локализации всего производства. Если мы сделаем выводы из сложившейся ситуации, то можно рассчитывать, что новые «Москвичи» будут отличаться от китайских родственников чем-то, кроме шильдика. Других вариантов нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Прошу не пинать.
Имел два москвича и очень хорошо знаю о чем говорю.
"Его стоимость может составить 27-33 тысячи долларов (около 1,6-2 миллионов рублей по курсу ЦБ. Прим. ред.). Если учитывать, что автомобиль в перспективе планируется включить в программу льготного автокредитования, цена, соответственно, может быть еще ниже".
"Москвич-3" компактный кроссовер с полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Его устанавливают в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) либо шестиступенчатой "механикой".
Планируется, что до конца года на заводе будет произведено 400 таких машин. Согласно документам о сертификации, модель представляет собой версию китайского кроссовера JAC JS4.
В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
Одно разочарование...копировщики херовы!!!!
"В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы."
"Налетай, не скупись, покупай живопИсь!" ©
А ну ка ссыль в студию, я парочку прикуплю.
Ты же зависим от западных компаний.
Вот и бери тигу за 2 ляма, если найдешь