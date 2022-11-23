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Возвращение легенды. Всего лишь профанация или первый шаг к восстановлению отрасли?

Возвращение легенды. Всего лишь профанация или первый шаг к восстановлению отрасли?

Автор:
23 ноября 2022 21:59
Сообщество : Автомир
Метки: КамАЗ   Москвич   Производство   Россия   авто   интересно   китайская копия   
1329
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Сегодня с конвейера сошёл первый «Москвич» за последние 20 лет. Автозавод обанкротился в 2002 и с тех пор на его базе собирали автомобили «Reno». Производство прошло длинный путь от отверточной сборки до мелкоузловой.

Более 50% производства было локализовано на территории России, а на завод были завязаны судьбы без преувеличения десятков тысяч наших граждан, но санкции сделали невозможным продолжение этого обоюдовыгодного сотрудничества.

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Но вот, всего через полгода после закрытия, завод заработал под новым именем. Успех? Не совсем. Ни для кого не секрет, что автомобиль, который был представлен сегодня – полная копия китайского JAC JS4. Более того, пока что речь идет исключительно о крупноузловой («отверточной») сборке. В этом году планируют произвести смешные 600 автомобилей, лишь 200 из которых будут использовать электродвигатель.

Т.е. все плохо? Мы вернулись в начало нулевых, только с китайцами вместо французов? Тоже нет.

Прежде всего, давайте здраво смотреть на вещи. Запустить свое производство с нуля за полгода – нереально, тем более что от старого завода нам досталась буквально одна только бетонная коробка, а все оборудование было вывезено прежними владельцами.

Но самое главное – власти столицы сохранили завод, а его рабочие не пополнили биржи труда. Были перестроены логистические цепочки и заключены договоры с новыми партнерами. Уже идет речь о локализации части компонентов и о разработке новых моделей на базе китайской платформы с помощью «КамАЗа».

Мы говорим об экстренных мерах в экстренной ситуации. Перед руководством завода и правительством Москвы стоит очень амбициозная задача, выполнение которой нельзя провалить. Вся страна получила мощнейший импульс для локализации всего производства. Если мы сделаем выводы из сложившейся ситуации, то можно рассчитывать, что новые «Москвичи» будут отличаться от китайских родственников чем-то, кроме шильдика. Других вариантов нет.

Источник:

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Метки: КамАЗ   Москвич   Производство   Россия   авто   интересно   китайская копия   
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23  комментария
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 40 минут назад
Рено умерло - да здравствует Москвич
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3k
Трям 55 секунд назад
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205
al-lav Минуту назад
АЗЛК- автомобиль заранее лишённый качества.

Прошу не пинать.
Имел два москвича и очень хорошо знаю о чем говорю.
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4k
Сергей Минуту назад
А начинался завод с копирования Форда...
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2k
ddp 3 минуты назад
Самое главное в этой новости - это то, что люди остались при деле. А то, что это Китай, по большому счету не так и страшно. По Москве уже этих китайцев достаточно много и за неимением лучшего их вполне себе хорошо берут. И москвич брать будут. На параллельно импортированные иномарки деньги будут далеко не у всех, а на фоне Весты он смотрится очень не плохо. Если будут запчасти в доступе, то и проблем не будет.
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15k
K7OO 4 минуты назад
Первые партии выгребут юрлица, об этом не раз говорилось - такси, каршеринг, служебный транспорт. У них сейчас большая нужда в этом, поэтому так экстренно и запускают производство. До частного потребителя доберутся уже следующие поколения этих тачек - адаптированные, доработанные, локализованные и, если производство будет развиваться нормально, более приемлемые по цене. Так что с этим начинанием все может сложиться вполне себе неплохо. По крайней мере, все шансы для этого есть, а там уж как пойдет.
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0
Slavik Jaroslav 8 минут назад
китай
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9k
Василенко Татьяна 11 минут назад
Интересно, много будет желающих купить этот шедевр за 2 лимона?
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3k
Трям 12 минут назад
От "Москвича" там только наклейка будет. Все остальное - китай.
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4k
Babangdida 21 минуту назад
Да всё равно копия это старого немца, французкая подделка или сборка китайских узлов и агредатов. Лишь бы по цене подходило, ездило и не ломалось по поводу и без.
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25k
Саня Полчаса назад
МОСКВА, 23 ноя РИА Новости. Стоимость нового городского кроссовера "Москвич-3" может составить около 1,6-2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник на рынке.
"Его стоимость может составить 27-33 тысячи долларов (около 1,6-2 миллионов рублей по курсу ЦБ. Прим. ред.). Если учитывать, что автомобиль в перспективе планируется включить в программу льготного автокредитования, цена, соответственно, может быть еще ниже".
"Москвич-3" компактный кроссовер с полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Его устанавливают в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) либо шестиступенчатой "механикой".
Планируется, что до конца года на заводе будет произведено 400 таких машин. Согласно документам о сертификации, модель представляет собой версию китайского кроссовера JAC JS4.
В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
Одно разочарование...копировщики херовы!!!!
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2k
O.Bender1 Полчаса назад
А кто дал вывести всё оборудование с завода?!!!
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86k
Taras Kozalupko 37 минут назад
Короче думаю рано сне продавать старое Рено и покупать новый Москвич
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882
Максим Макашев 38 минут назад
А почему "Москвич", а не 莫斯科維奇 ???
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20k
babuby 40 минут назад
Возрождение, ага! Москвич за 2 ляма! Отечественным автопромом, будет организована редкая возможность, купить Москвич, по цене Тигуана!
"Налетай, не скупись, покупай живопИсь!" ©
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