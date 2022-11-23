Возвращение легенды. Всего лишь профанация или первый шаг к восстановлению отрасли?

Т.е. все плохо? Мы вернулись в начало нулевых, только с китайцами вместо французов? Тоже нет.

Прежде всего, давайте здраво смотреть на вещи. Запустить свое производство с нуля за полгода – нереально, тем более что от старого завода нам досталась буквально одна только бетонная коробка, а все оборудование было вывезено прежними владельцами.

Но самое главное – власти столицы сохранили завод, а его рабочие не пополнили биржи труда. Были перестроены логистические цепочки и заключены договоры с новыми партнерами. Уже идет речь о локализации части компонентов и о разработке новых моделей на базе китайской платформы с помощью «КамАЗа».