Пренебрегал элементарной гигиеной, но снискал всенародное поклонение и уважение: пророчества современного отшельника

С этого момента жизнь Стефана перевернулась и разделилась на до и после. Он принял решение пешком отправиться в Афон. По пути по несколько месяцев жил в разных обителях.

А потом поселился на Каруле и стал отшельником. 10 лет ему потребовалось, чтобы возвести храм для молитв. Жизнь в дальнейшем проходила в полной аскезе, практикуемой монахами. Он поддерживал жизнь минимумом пищи, в основном сухой, не мылся и не расчесывал волосы. Спал в собственноручно вырытой могиле с крестом в изголовье. И молился-молился-молился…

Еще одно чудо произошло в 1999 году. Стефан неустанно молился о благополучии своей родной страны: Штаты как раз вели обстрел Сербии. И небеса услышали его просьбу: часть огня приняла на себя его пещера. Выгорело практически все. И, несмотря на категорический отказ, отшельника все же увезли в монастырь под Белградом, где он ушел из жизни в церковный праздник, Введения в храм Пресвятой Богородицы, 21 ноября, ровно 21 год назад.