Пренебрегал элементарной гигиеной, но снискал всенародное поклонение и уважение: пророчества современного отшельника

Нежная любовь к всякого рода предсказателям и ведуньям укоренилась в подсознании с древних времен. Ведь желать узнать своё будущее – в общем-то, нормальное человеческое желание.
Логично, что спрос рождает предложение. И после серьезных катаклизмов, техногенных катастроф, войн такие всезнающие и просветленные граждане появляются как грибы после дождя. Действуют, понятно, в благих целях. Самая благая из которых – заработать славу и денег побольше.
Но бывают и исключения. И к бессребреникам у людей доверия больше. Ведь они ничего не хотят и не требуют. В их немногочисленном списке выделяется Стефан Карульский, полжизни проведший в пещере и творивший настоящие чудеса.
Стефан появился на свет в 1922 году в Сербии. Получил образование – стал агрономом. И планировал развиваться в этом направлении дальше. Но началась война. Хотя он партизанил на протяжении всех этих горьких лет, после Победы сербские коммунисты сочли его предателем и приговорили к расстрелу.
И тут что-то пошло не так. Из воспоминаний Карульского:
Два солдата приготовились стрелять в упор, и я закрыл глаза. Почувствовал, как пули проходили сквозь одежду, но не задевали меня. Побежал прочь с возгласами: «Спаси меня, матерь Божия!» Хотя вся одежда была усеяна дырами от выстрелов, тело осталось нетронутым.
С этого момента жизнь Стефана перевернулась и разделилась на до и после. Он принял решение пешком отправиться в Афон. По пути по несколько месяцев жил в разных обителях.
А потом поселился на Каруле и стал отшельником. 10 лет ему потребовалось, чтобы возвести храм для молитв. Жизнь в дальнейшем проходила в полной аскезе, практикуемой монахами. Он поддерживал жизнь минимумом пищи, в основном сухой, не мылся и не расчесывал волосы. Спал в собственноручно вырытой могиле с крестом в изголовье. И молился-молился-молился…
Еще одно чудо произошло в 1999 году. Стефан неустанно молился о благополучии своей родной страны: Штаты как раз вели обстрел Сербии. И небеса услышали его просьбу: часть огня приняла на себя его пещера. Выгорело практически все. И, несмотря на категорический отказ, отшельника все же увезли в монастырь под Белградом, где он ушел из жизни в церковный праздник, Введения в храм Пресвятой Богородицы, 21 ноября, ровно 21 год назад.
Хотя монах и проводил часы в уединении, о нем знала практически вся Греция. Люди съезжались к нему толпами, чтобы хоть одним глазком взглянуть на святого. А, если посчастливится, то и получить его благословение.
В своих проповедях Стефан делал и своего рода предсказания. Которые теперь старательно анализируют:
Народы боятся двух главных зол – войны и болезни. А нужно использовать их во благо.
Получается, что пандемию мир пережил, а вооруженные конфликты и столкновения происходят почти постоянно.
А чего еще ждать? В будущем старец пророчил, что:
Америка рухнет, она исчезнет при ужасных событиях и навсегда. Люди будут спасаться бегством в Россию и Сербию.
Еще отшельник, будучи уже в преклонных годах, говорил о беде от водной стихии, с которой будет связана первая половина нашего века. Россия в результате не пострадает, хотя сюда и хлынут волны ищущих спасения. А после испытаний наступит новая эра – роста и процветания.
Дело Карульского продолжили его ученики и последователи. А вот что касается предсказаний, то они довольно размыты. И постфактум под них можно подтянуть любое произошедшее событие. Впрочем, вопросы веры – это не математические теоремы, нуждающиеся в доказательстве. Тут либо веришь, либо нет. Третьего не дано.
А как вы относитесь к подобным предсказаниям? Все они – полная чушь, или же определенное зерно истины в них может иметься?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Историческая справка.
Схиархимандрит Стефан (Милкович) Карульский родился в 1922 году в Сербии. Учился в сельскохозяйственном техникуме. Ещё до Второй мировой войны поступил послушником в монастырь Туман в Сербии, где в то время подвизалось русское братство.
Во время войны находился в монастыре Студеница. В это время он был рукоположен владыкой Николаем (Велимировичем) в диакона.
На Афон пришёл в самом начале пятидесятых годов. Сначала поступил в сербский монастырь Хиландарь, где пробыл совсем недолго. Жил с русскими монахами в Карее, затем поселился на Каруле. Здесь о. Стефан провёл почти 40 лет.
О. Стефан принадлежал РПЦз, но принимал всех, кто обращался к нему за советом и помощью. Во время своего пребывания на Каруле о. Стефан служил ежедневно Божественную Литургию. Причём часто ему приходилось служить в одиночестве, так как все эти годы он практически не имел послушников.
Написал четыре брошюры, содержащие духовные наставления общедоступного характера, которые были напечатаны его греческими друзьями. О. Стефан иногда юродствовал, иногда был серьёзен и делился своим опытом афонской жизни с теми, кто мог его воспринять.
В 1998 году пожар уничтожил келью о. Стефана, и две зимы старцу пришлось прожить в пещере. Оттуда его в феврале 2000-го и увезли в Сербию, в монастырь Сланцы под Белградом, который является метохом (подворьем) Хиландаря.
Там о. Стефан и встретил свою кончину на праздник Введения Пресвятой Богородицы в 2001 году
А на счет спасения на территории России вполне вероятных факт. Начиная от затопления регионов, где у нас выше шанс сохранить территории, то различных конфликтов, влекущих заражение территорий. Опять остаётся Россия. Или Австралия, но там жуткие зверюги и неудобно добираться.