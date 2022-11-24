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Зачем в Китае под эстакадами и мостами ставят бетонные пирамидки

Зачем в Китае под эстакадами и мостами ставят бетонные пирамидки

Автор:
24 ноября 2022 10:16
Метки: Китай   бетонные пирамидки   в мире   интересно   удивительно   факты   фото   
927
5

Под некоторыми эстакадами, которые формируют сложные транспортные развязки, вместо пешеходного тротуара стоят маленькие бетонные пирамидки.

Некоторые также полагают, что эти бетонные надолбы нужны для того, чтобы там не тусовались лица без определённого места жительства.

И это утверждение не совсем верное, потому что эти меры нужны для того, чтобы там в принципе никто не ходил. Но главное назначение этих выступов кроется в другом. Дело в том, что эта область является разделительной частью двух разнонаправленных полос движения.

У некоторых автомобилистов может возникнуть желание сократить путь и просто переехать на автомобиле эту область, чтобы не делать огромный круг по всем правилам. И разумеется эти надолбы служат препятствием.

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Почему не поставить забор?

Потому что такое количество бетона дешевле, чем нормальный стальной забор. Также забор не защитит эту область от ходьбы пешеходов. А вот пирамидки эти защищают.

На самом деле они гораздо коварнее, чем кажутся на первый взгляд. Потому что если попытаться походить между ними, то очень легко споткнуться. И соответственно падение на такую пирамидку чревато печальными последствиями.

Также эти бетонные пирамидки можно встретить и между проезжими частями, у которых движение транспорта в одну сторону.

В этом случае они нужны, чтобы машины просто не заезжали на эту область под эстакадой. Дело в том, что китайские любители тюнинга и прочие стритрейсеры, а также дрифтуны и т.д. любят попонтоваться друг перед другом своими автомобильными тюнячками, но им особо негде.

Так вот, они облюбовали эти места, дубасили там своими сабвуферами и громкими выхлопными системами. Многих это раздражало, на них стали жаловаться, и власти просто распорядились закрыть эти зоны бетонными пирамидками.

Также нужно отметить, что эти надолбы довольно легко отбить и сдвинуть с места.

И вы наверное скажите: ну кто же этих китайцев научил делать бетонные пирамидки? Сразу видно - китайская халтура! Всё сделано тяп-ляп. Не умеют они, чего уж тут говорить, пирамидки бетонные ставить.

То ли дело мы! У нас пирамидки так пирамидки!

Во-первых, снегогрязь - это лучший способ отвадить желающих потусить в этих местах.

Во-вторых, пирамидки должны быть прямо как в песне поётся: скованные одной цепью, связанные одной целью... Захочешь сдвинуть одну, так соседние же не дадут.

Захочет кто-нибудь нарушить ПДД, например на танке или самоходке, то в цепях сразу запутается своими гусянками.

Так что китайцам есть чему у нас поучиться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   бетонные пирамидки   в мире   интересно   удивительно   факты   фото   
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8  комментариев
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1k
Лимонадный Джо 20 минут назад
Что бы бомжи на своих машинах не тусовались, где не надо.
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Example 6.2.6 10 минут назад
Если дело в автомобилистах, не дешевле ли под мостом повесить видео камеру, а потом просто рассылать всем штрафы за нарушение ПДД?
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51k
Олег 13 минут назад
Китайцы едят рис, а у слона куй больше
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2k
DVPET Полчаса назад
"У некоторых автомобилистов может возникнуть желание сократить путь и просто переехать на автомобиле эту область, чтобы не делать огромный круг по всем правилам. И разумеется эти надолбы..."

Не сразу понял что "надолбы" это не автомобилисты.
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16k
сеньор Леонсио Полчаса назад

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63k
Татьяна Юсова 37 минут назад
Начали про Китай, закончили про Россию.
Но в Китае такие молодцы, а в России всё через одно место.

Откуда аффтор пишет?
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