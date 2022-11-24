Зачем в Китае под эстакадами и мостами ставят бетонные пирамидки

Некоторые также полагают, что эти бетонные надолбы нужны для того, чтобы там не тусовались лица без определённого места жительства.

И это утверждение не совсем верное, потому что эти меры нужны для того, чтобы там в принципе никто не ходил. Но главное назначение этих выступов кроется в другом. Дело в том, что эта область является разделительной частью двух разнонаправленных полос движения.

У некоторых автомобилистов может возникнуть желание сократить путь и просто переехать на автомобиле эту область, чтобы не делать огромный круг по всем правилам. И разумеется эти надолбы служат препятствием.