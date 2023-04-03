В Китае обнаружена богато украшенная 1000-летняя кирпичная гробница

В гробнице были найдены останки двух взрослых в возрасте от 50 до 60 лет и одного ребёнка в возрасте от 6 до 8 лет. Некоторые специалисты полагают, что похороненные являлись ханьскими китайцами, а не этническими чжурчжэнями — кочевниками, под чьей властью находился регион в то время.