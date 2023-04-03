В Китае обнаружена богато украшенная 1000-летняя кирпичная гробница

По данным Института археологии Шаньси (провинция Китая), кирпичная гробница была обнаружена рабочими, проводившими ремонт ливневых стоков, в середине 2019 года недалеко от деревни Дунфэншань в уезде Юаньцюй, примерно в 650 км к юго-западу от Пекина.
В гробнице обнаружены три тела — двое взрослых и ребёнок, а также несколько гончарных изделий и «земельный сертификат» с надписями, указывающий на то, что гробница построена между 1190 и 1196 годами нашей эры, когда регион находился под властью чжурчжэньского государства Цзинь.
Археологи провели раскопки. Гробница с лицевой стороны имеет сходство с другими гробницами того времени, найденными в этом регионе. Например, церемониальная «сторожка» на её северной стене, которая, согласно отчёту, довольно проста, имеется во всех подобных гробницах.
Сооружение состоит из «могильной дороги» к лестнице, ведущей вниз к двери во внутреннюю погребальную камеру, которая представляет собой квадратное помещение длиной 2 на 2 метра под сложным восьмиугольным потолком из ступенчатых кирпичей.
Вся камера облицована кирпичами в форме резного дерева, которые, по словам археологов, не были окрашены. Стены гробницы украшены львами, морскими анемонами, цветами и двумя фигурами, которые, как считается, представляют духов-хранителей.
В гробнице были найдены останки двух взрослых в возрасте от 50 до 60 лет и одного ребёнка в возрасте от 6 до 8 лет. Некоторые специалисты полагают, что похороненные являлись ханьскими китайцами, а не этническими чжурчжэнями — кочевниками, под чьей властью находился регион в то время.
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