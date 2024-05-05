Красный пляж в Китае: загорать нельзя, можно только любоваться

К сожалению, не все так радужно на Красном пляже. Да, туристам в этом районе беспокоиться не о чем, ничего страшного там с ними не случится. Зато экосистема находится в опасности, несмотря на то, что ее взяло под охрану государство более тридцати лет назад. Дело в том, что на водно-болотных угодьях расположено крупное месторождение нефти, очень важное для региона. Другая серьезная проблема – фермы морепродуктов и рисовые поля, наличие которых не очень-то полезно для представителей дикой природы, потому что конкуренцию за ресурсы пока никто не отменял. Но есть и хорошие новости – китайские власти не просто не закрывают глаза на имеющиеся проблемы, но и пытаются с ними справиться, осознавая, какой высокой ценностью и для Китая, и для всего мира обладает местное биоразнообразие.