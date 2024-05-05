Красный пляж в Китае: загорать нельзя, можно только любоваться

В мире немало мест, в существование которых сложно поверить. Они кажутся плодами чьей-то богатой фантазии, а их снимки – умелой работой мастера Photoshop. Одно из таких – пляж Паньцзинь(Panjin), ключевая природная достопримечательность китайской провинции Ляонин, что на северо-востоке страны. Почему же на нем не получится позагорать и чем он тогда привлекает туристов?
Главная ассоциация со словом «пляж» - золотистый песок. Ну, на худой конец, камешки. Паньцзинь, расположенный в дельте реки Ляохэ, не может похвастаться ни тем, ни другим. Необычным его делает растение под названием сведа. Оно начинает расти еще весной, в июле окрашивается в красный цвет, который приобретает максимальную яркость в сентябре и октябре, превращая пляж в чудесный ковер.
Вообще существует порядка ста разновидностей сведы. Это растение встречается в более-менее засоленных местах по всему земному шару. Но тот вид, который произрастает на Красном пляже, поистине уникален. Местная почва отличается высоким содержанием щелочи. Из-за этого она не подходит для многих растений, но сведе такое нравится, что позволяет ей расти в изобилии.
Полюбоваться Красным пляжем ежегодно приезжают порядка двух миллионов туристов. Вот только брать с собой купальники им не стоит. На пляже не просто нельзя загорать, по нему и ходить-то запрещено. С 1988 года большая его часть – заповедник. Там же, куда пускают туристов, им разрешено перемещаться только по специально предназначенной для этого деревянной дорожке. Не так давно появилась зимняя туристическая программа. Красным ковром полюбоваться не выйдет, зато можно посмотреть на не менее впечатляющий мир льда. Он создан природой из слоев огромных ледяных гряд – даров Бохайского моря.
Не только благодаря цвету знаменит Красный пляж, вызывающий ассоциации с фантастическими инопланетными пейзажами. Этот район стал домом для более чем 260 видов птиц и 399 видов животных. Среди них – журавль с красной короной, которого также называют маньчжурским или японским журавлем.
Он считается одним из самых редких журавлей в мире и известен как символ долголетия, верности и удачи. В свое время его даже выбрали кандидатом на звание национального животного Китая, но не сложилось. А еще он дал второе название Красному пляжу – Дом журавлей. Другая редкая птица, обитающая здесь, - китайская чайка. По последним оценкам, в мире осталось около 21-22 тысяч особей, но надо понимать, что это число постоянно уменьшается. В результате вид имеет статус находящегося под угрозой.
К сожалению, не все так радужно на Красном пляже. Да, туристам в этом районе беспокоиться не о чем, ничего страшного там с ними не случится. Зато экосистема находится в опасности, несмотря на то, что ее взяло под охрану государство более тридцати лет назад. Дело в том, что на водно-болотных угодьях расположено крупное месторождение нефти, очень важное для региона. Другая серьезная проблема – фермы морепродуктов и рисовые поля, наличие которых не очень-то полезно для представителей дикой природы, потому что конкуренцию за ресурсы пока никто не отменял. Но есть и хорошие новости – китайские власти не просто не закрывают глаза на имеющиеся проблемы, но и пытаются с ними справиться, осознавая, какой высокой ценностью и для Китая, и для всего мира обладает местное биоразнообразие.
Источник:
- Зачем в Китае под эстакадами и мостами ставят бетонные пирамидки
- Как Китай превратил пустыни в цветущие сады?
- 17 интересных сравнений, которые описывают разницу лучше, чем любые слова и цифры
- Почему китайцы подсели на «слепые ящики»
- Русские пирамиды, о которых мало кто знает