Жёсткие правила для китайских прислужниц

Для китайских прислужниц правила были весьма жёсткими.
Ксу просила не обривать ей голову, но Момо была непреклонна. Она руководила служанками Запретного города уже двадцать шесть лет, и не собиралась делать исключения для новенькой. Внутри императорского дворца традиции соблюдались неукоснительно. И для китайских прислужниц правила были весьма жёсткими.
У императора Канси было шестьдесят четыре супруги, а еще двадцать четыре сына и двенадцать дочерей. Обслуживать это огромное семейство были призваны сотни слуг. Например, в личном распоряжении только одной императрицы находились двенадцать девушек. Учитывая, что «срок службы» одних прекращался, другие болели или умирали, Запретному городу регулярно требовались новые прислужницы.
Шестнадцать молодых служанок
Придут, чтоб угождать тебе,
Наскучат – замени другими!
(Цюй Юань, в переводе Н.Федоренко)
Ежегодно проводили отбор, и желающих попасть в близкий круг императора всегда находилось немало. За усердную службу их могли наградить или удачно выдать замуж. Иногда прислужницы получали щедрые подарки, украшения или золото. А набирали их, когда кандидаткам исполнялось не более тринадцати лет. Считалось, что в этом возрасте они уже достаточно смышлёные, чтобы изучить многочисленные правила, и из них ещё можно «вылепить» идеальных слуг.
А правила внутри Запретного города были весьма строгими! Во-первых, не позволялось даже малейшее неповиновение. Во-вторых, следовало всегда держать в голове, на какой ступени иерархии находится тот или иной человек во дворце. Звания женщин, проживающих в императорской резиденции, были весьма разнообразны. И круг их полномочий и прав также. Поэтому сметливой служанке приходилось, в первую очередь, изучать «кто кому приходится». Чтобы не попасть впросак! А вдруг она забудет поклониться важной персоне?
Девушки вроде Ксу – что в переводе означает «снег» - первым делом проходили обучение у Момо, у наставницы. У неё же получали одежду и обувь. Дворец полностью обеспечивал прислужниц, но и требовал с них сполна. Например, было даже особое правило… как укладываться спать! Обязательно переместившись на бок и вытянув руки. И за этим тщательно следили! Со временем девушки выучивались засыпать только таким образом, не шевелясь до самого утра.
В двадцать пять лет у них был выбор – можно было оставить дворец и устроить свою судьбу. Иное дело, если речь шла о прислужницах, которых продали в богатый дом. Часто бедные семьи шли на это, чтобы поправить своё благосостояние.
«В домах богатых горожан семье прислуживают до тридцати человек, - писал Джон Генри Грэй в своей книге «История Древнего Китая», - а даже не слишком состоятельные считают важным набрать одного-двух… Родители, разоренные наводнившими Гуанси мародерами, продавали дочерей в Кантоне по пять долларов за каждую. В услужение отдавали также детей игроков, которым требовалось покрыть свой проигрыш».
Положение прислуги, которую приобрели, было совсем иным, нежели у тех, кого добровольно набирали в Запретный город. По сути, эти люди были навсегда лишены личной свободы, вроде крепостных. Иногда их сначала брали в дом на месяц, чтобы посмотреть, на что они годятся и как себя ведут, и только потом принимали решение о покупке.
Прислужницы в богатом доме выполняли не только обычные обязанности – убирались, готовили, ухаживали за садом и маленькими детьми, но ещё и буквальным образом носили на руках свою хозяйку. Дело в том, что из-за традиции бинтовать знатным девочкам ноги, некоторые из них со временем практически лишались возможности ходить. И тогда приставляли служанку, которая должна была везде носить госпожу. Это считалось обычным явлением, если дочь знатного вельможи могла максимум стоять или сделать один-два шага.
Но нередко случалось, чтобы положение прислужницы становилось принципиально иным. Например, Джон Грэй пишет в своей книге, что в 1851 году в Кантоне одна знатная женщина по имени Дун Люси, сама одобрила брак с прислужницей. Дело в том, что Дун Люси к тому времени плохо себя чувствовала и не могла подарить супругу ребёнка. Решить проблему она предпочла таким простым способом.
Разумеется, бесправные китайские прислужницы иногда пытались убежать. И у некоторых это получалось! Когда такое случалось, хозяйка отправлялась в храм, где привязывала кусочек веревки с просьбой «привязать обратно» её беглянку. После этого по городу расходились глашатаи, которые громко рассказывали о произошедшем и предлагали выдать девушку за вознаграждение.
«Китайское общество крайне сложно по устройству, - писал Джон Грэй, - но нигде я не видел таких строгих правил, как здесь».
К слову, попавшие в «вечное услужение» не могли выкупиться, даже если у них были на это деньги. Считалось, что таким правом может обладать только правнук проданного.
Источник:
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Пост, вроде бы, исторический, а фильм, иллюстрирующий пост, мягко скажем, псевдоисторический.
Да простят меня мужчины, но декольте просто режет глаз.) В плане того, что в Китае в Х веке в таких нарядах явно не щеголяли.