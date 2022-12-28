Жёсткие правила для китайских прислужниц

А правила внутри Запретного города были весьма строгими! Во-первых, не позволялось даже малейшее неповиновение. Во-вторых, следовало всегда держать в голове, на какой ступени иерархии находится тот или иной человек во дворце. Звания женщин, проживающих в императорской резиденции, были весьма разнообразны. И круг их полномочий и прав также. Поэтому сметливой служанке приходилось, в первую очередь, изучать «кто кому приходится». Чтобы не попасть впросак! А вдруг она забудет поклониться важной персоне?

Девушки вроде Ксу – что в переводе означает «снег» - первым делом проходили обучение у Момо, у наставницы. У неё же получали одежду и обувь. Дворец полностью обеспечивал прислужниц, но и требовал с них сполна. Например, было даже особое правило… как укладываться спать! Обязательно переместившись на бок и вытянув руки. И за этим тщательно следили! Со временем девушки выучивались засыпать только таким образом, не шевелясь до самого утра.

В двадцать пять лет у них был выбор – можно было оставить дворец и устроить свою судьбу. Иное дело, если речь шла о прислужницах, которых продали в богатый дом. Часто бедные семьи шли на это, чтобы поправить своё благосостояние.