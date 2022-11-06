Удивительные факты, о которых вы возможно не знали

В мире каждый день происходит слишком много замечательных и удивительных вещей, чтобы один человек мог знать обо всем. Есть довольно много вещей, которые заставят вас подумать: «Ого, кто бы мог подумать, что так бывает!» И сегодня вы узнаете о самом коротком перелете в мире, о самой необычной улице в мире и о лампочке, которая не гаснет уже более 100 лет.
Самый короткий перелет в мире
Чтобы стать пассажиром самого короткого авиарейса, необходимо отправиться в Шотландию. А именно – в аэропорт Уэстрей одного из самых северных островов архипелага Окрнейские острова. Самый короткий перелет в мире проходит между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей, расстояние между которыми составляет всего 2,7 километров.
Перелеты между Уэстрей и Папа-Уэстрей совершаются ежедневно, один раз в день. Оперирует на данном направлении самая крупная авиакомпания Шотландии – Loganair. Согласно расписанию – самый короткий авиарейс длится всего 2 минуты. Однако рекордное зафиксированное время перелета – 57 секунд- возможно такое лишь при попутном ветре.
Согласно сайту авиакомпании, минимальная цена авиабилета в обе стороны – 14,50 фунтов, приблизительно 1050 рублей. Перелет проходит на борту самолета Islander компании Britten-Norman. В салоне всего 8 мест эконом-класса. Данный рейс существует с 1967, и отпраздновал свою 50-ю годовщину в 2017 году. С недавнего времени всем пассажирам начали выдавать сертификат, подтверждающий, что они совершили самый короткий перелет в мире.
Самый большой айсберг в мире
Самый большой в мире айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в море Уэдделла на западе Антарктиды в мае этого года.
Площадь айсберга, получившего обозначение А-76, составляет около 4 320 кв. км, что в настоящее время делает его самым большим в мире. Айсберг имеет длину около 170 км и ширину 25 км. По размерам он немного превышает испанский остров Мальорка. До сегодняшнего дня самым крупным считался айсберг А-23А площадью 3880 квадратных километров. Он также расположен в море Уэдделла
Американец подарил дочке африканское «королевство»
Отец троих детей из американской Вирджинии Джеремия Хитон решил воплотить мечту семилетней дочери Эмили стать принцессой в реальность, для чего объявил «королевством» небольшую территорию между Египтом и Суданом, «Однажды зимой мы с Эмили играли, она все время говорила о принцессах. И тут она спросила меня всерьез, станет ли она когда-нибудь принцессой. Я ответил да», - рассказал Хитон предысторию.
Новое «королевство» расположено в Африке, в пустыне, занимает около 1300 квадратных километров, что составляет примерно половину площади Люксембурга. Ни Судан, ни Египет никогда не претендовали на эту территорию. Хитон прибыл в «королевство» и установил там флаг, придуманный и созданный его детьми. Затем мужчина подал в соответствующие инстанции документы с просьбой легально оформить «королевство». Поданные ранее онлайн-заявки были отвергнуты, однако в этот раз Хитон ожидает положительный ответ - ведь он предпринял путешествие и установил флаг. «Там красиво. Это безводная пустыня на северо-востоке Африки. По этой земле кочуют бедуины. Население фактически равно нулю», - рассказал мужчина.
Уютный дом назло соседям
Построенный еще в 1925 году в городе Монтлейк в пригороде Сиэтла, США симпатичный маленький домик имеет площадь всего 79 кв. метров и очень оригинальную планировку в форме удлиненного треугольника. С одной стороны его ширина составляет всего 4,57 метра, а с другой и вовсе 1,4 метра, чего вполне достаточно, чтобы разместить здесь входную дверь. История рассказывает, что Montlake Spite House в буквальном смысле был построен назло соседям.
Когда-то владелец этого небольшого участка площадью всего в 287 метров решил продать землю своим соседям под расширение. Те же предложили настолько ничтожную сумму, что просто привели его в ярость. Назло своим соседям владелец земли умудрился выстроить на своем участке вот такой длинный узкий дом. В итоге новое длинное здание полностью перекрыло соседям вид на улицу.
Озерный старик
В штате Орегон находится Национальный парк Озеро Крейтер, названный в честь своей главной достопримечательности. Этот водоем, образовавшийся примерно 7 700 лет назад после разрушения вулкана Мазама, является самым глубоким в США (597 м) и восьмым по глубине в мире. Помимо того, известность озеру принес «Озерный старик»: огромное бревно, плавающее вертикально уже более ста лет. Первые свидетельства о нем датируются 1896 годом, а радиоуглеродный анализ показал 450-летний возраст.
Скорее всего, «Старик» оказался в воде в результате оползня, сошедшего со склонов вулкана, а ледяная озерная вода «законсервировала» его, не позволяя древесине разрушаться. Как и десятилетия назад, в диаметре бревно достигает 61 см, над водой выступает 1,2 метра, а общая длина ствола составляет 9 метров. Надводная часть немного расщепилась, однако дерево настолько прочно, что способно выдержать вес взрослого человека. Изучая феномен «Старика», ученые отметили его активные перемещения по водоему. Только за период наблюдений (июль-сентябрь 1938 года) бревно проплыло почти 100 километров,
Каспер, автобусный кот
Около 10 лет назад вся Британия напряженно следила за насыщенной жизнью кота Каспера из Плимута, который любил кататься на автобусе. Черно-белый кот каждое утро ждал на остановке у своего дома автобус номер 3, садился в него и проезжал весь маршрут по кругу. Водитель аккуратно высаживал кота там же, где подбирал его утром.
Экстравагантное хобби Кастора было освящено в национальных средствах массовой информации, а его хозяйка Сюзан Финден даже написал про него книгу. Хозяйку Каспера благодарные поклонники кота заваливали письмами до самой ее смерти в 2017 году. Как вспоминает дочка Сюзан Ким Холланд, книга имела огромный успех.
«Приходило очень много писем. Некоторые просто писали на конверте: «Маме Каспера, Плимут», и почтальон доставлял все эти письма», - вспоминает она. С семьей даже связался один продюсер, который хотел снять художественный фильм, но, ему не удалось получить финансирование. К сожалению, приключения Каспера трагически оборвались в 2010 году, когда его насмерть сбила машина. «Бедного Каспера сбило такси прямо перед домом. Мама получила потом столько писем с соболезнованиями от водителей автобусов и местных жителей», - вспоминает Ким Холланд.
Смертельные граффити
Граффити - популярная, но не всегда законная форма выражения себя, которую можно встретить по всему миру. Почти все может стать холстом для граффити-художников - дороги, стены, обочины дорог, небоскребы и даже бетонные тротуары. В большинстве стран закон приравнивает граффити на общественной или частной собственности к вандализму. Некоторые граффити-художники идут на большой риск и преодолевают немалые расстояния, чтобы оставить после себя след. И не всегда риск сопряжен с опасностью быть пойманным полицейским. Порой художника приходится создавать свои работы в очень опасных местах.
Одни из самых опасных граффити были созданы в Мексике. Вот видео, на которым ребята идут по нижнему краю моста. Определенно, их граффити увидят многие. Вот только не понятно, тот, кто снимает этот ролик, хочет запечатлеть все происходящее на память или же снимает доказательство преступления, которое потом хочет отдать полицейским? На краю очень много людей, и вероятность того, что произойдет что-то плохое, только растет. Создание графитти на мосту на высоте сотни метров от дороги – очень рискованное занятие. Графитти являются частью нашей культуры начиная с
незапамятных времен и будут ей еще очень долго, нравится нам это или нет.
Столетняя лампа
Срок жизни обычной электрической лампочки накаливания около тысячи часов. И то, если сделана качественно и используется в самых благоприятных условиях. Тем интереснее узнать, что в мире есть одна лампочка, которая исправно светит почти постоянно уже около 120 лет, с 1901 года. Известно всего два раза, когда лампу выключали: первый раз лампу «потушили» в 1976 году на двадцать две минуты, когда переносили на другое место, второй — в 2013 году на 7 часов, для замены источника питания. Лампочка мощностью всего четыре ватта (по другим данным — восемь) имеет собственное имя - «Столетняя лампа», собственный сайт и постоянно наблюдающую за работой персональную веб-камеру.
Лампа была произведена компанией ShelbyElectricCo, имеет не привычную вольфрамовую нить накаливания, а углеродную (угольную), причем толщиной в восемь раз больше современных, и стеклянную колбу «ручного» изготовления мастеров-стеклодувов начала 20 века. Лампочку спроектировал главный конкурент Томаса Эдисона в сфере изобретений для освещения — Адольф Шайе. Кстати говоря, в 1912 году ShelbyElectricCo, проиграв гонку «световых источников», перестала существовать.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Без лица. История одной фотографии
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
- Интересные и загадочные события из прошлого
- Интересные факты про Канаду
- Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов
Намедни поезд насмерть сбил двух молодых дегенератов, под покровом ночи расписывающих своей мазнёй пассажирские вагоны.
Мир стал немного чище.
А вот и этот домик (ссылка): https://goo.gl/maps/cx2pZ9DRQ8jnWqo98https://goo.gl/maps/cx2pZ9DRQ8jnWqo98
Тогда адрес: 2022 24th Ave E, Seattle, WA 98112, Соединенные Штаты