Удивительные факты, о которых вы возможно не знали

Чтобы стать пассажиром самого короткого авиарейса, необходимо отправиться в Шотландию. А именно – в аэропорт Уэстрей одного из самых северных островов архипелага Окрнейские острова. Самый короткий перелет в мире проходит между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей, расстояние между которыми составляет всего 2,7 километров.

Перелеты между Уэстрей и Папа-Уэстрей совершаются ежедневно, один раз в день. Оперирует на данном направлении самая крупная авиакомпания Шотландии – Loganair. Согласно расписанию – самый короткий авиарейс длится всего 2 минуты. Однако рекордное зафиксированное время перелета – 57 секунд- возможно такое лишь при попутном ветре.