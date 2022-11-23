Чудеса Севера: якутские останцы и хребет Улахан-Сис

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В Якутии в 2016 году был повторно открыт удивительный горный хребет на границе Абыйского и Аллаиховского улусов. Нет, местные жители и так знали об этом месте. Но настоящий интерес к останцам Улахан-Сис стали проявлять после публикации фотографий Сергея Карпухина и снимков биолога Александра Кривошапкина.
Необычный хребет протяжённостью 150 км раскинулся на северо-восток от реки Индигирки.
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Посреди тундры словно хребет древнего чудища протянулся гигантский хребет из одиночных и групповых скальных останцев и горных рядов.
Хребет расположен в труднодоступной местности и добраться до него будет очень непросто.
На русский язык название Улахан-Сис переводится как "Большой хребет". Часть массива по-настоящему большая. Высота некоторых гор превышает 700 метров.
В горном массиве особо следует отметить гранитные одиночные столбы-останцы.
Помимо гранитных останцев встречаются и образования из песчаника.
Местами в тундре можно встретить "островки" редкостойных лесов.
Кстати, впервые хребет Улахан-Сис был нанесён на карту летом 1870 года географом и этнологом бароном Герхардом фон Майделем (1835–1894 гг.) во время его исследований Восточной Сибири.
Интересный факт: это одно из немногих мест на планете, где можно обнаружить байджарахи. Байджарахи представляют собой обрывистые склоны, сформированные в условиях крайнего Севера.
Завтра расскажем о базальтовом плато Путорана
Источник:
АНТИФИШКИ
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