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Чудеса Севера: якутские останцы и хребет Улахан-Сис

Чудеса Севера: якутские останцы и хребет Улахан-Сис

Автор:
23 ноября 2022 18:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Улахан-Сис   останцы   останцы России   останцы Якутии   природные чудеса   русский север   якутия   
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В Якутии в 2016 году был повторно открыт удивительный горный хребет на границе Абыйского и Аллаиховского улусов. Нет, местные жители и так знали об этом месте. Но настоящий интерес к останцам Улахан-Сис стали проявлять после публикации фотографий Сергея Карпухина и снимков биолога Александра Кривошапкина.
Необычный хребет протяжённостью 150 км раскинулся на северо-восток от реки Индигирки.
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Посреди тундры словно хребет древнего чудища протянулся гигантский хребет из одиночных и групповых скальных останцев и горных рядов.
Хребет расположен в труднодоступной местности и добраться до него будет очень непросто.
На русский язык название Улахан-Сис переводится как "Большой хребет". Часть массива по-настоящему большая. Высота некоторых гор превышает 700 метров.
В горном массиве особо следует отметить гранитные одиночные столбы-останцы.
Помимо гранитных останцев встречаются и образования из песчаника.
Местами в тундре можно встретить "островки" редкостойных лесов.
Кстати, впервые хребет Улахан-Сис был нанесён на карту летом 1870 года географом и этнологом бароном Герхардом фон Майделем (1835–1894 гг.) во время его исследований Восточной Сибири.
Интересный факт: это одно из немногих мест на планете, где можно обнаружить байджарахи. Байджарахи представляют собой обрывистые склоны, сформированные в условиях крайнего Севера.

Завтра расскажем о базальтовом плато Путорана

Источник:

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Метки: Улахан-Сис   останцы   останцы России   останцы Якутии   природные чудеса   русский север   якутия   
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