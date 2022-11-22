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Каньон Большие Ворота — оазис среди тундры

Каньон Большие Ворота — оазис среди тундры

Автор:
22 ноября 2022 18:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Архангельская область   Большие Ворота   Ненецкий АО   Река Белая   каньоны Архангельской области   каньоны Ненецкого АО   каньоны России   русский север   
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Река Белая в течение многих лет выточила каньон. В защищённым углублении вдоль русла реки сформировалась уникальная экосистема. По-настоящему впечатляющее зрелище.
В 1987 году каньон реки Белой, расположенный в Ненецком АО, получил статус особо охраняемой природной территории. Каньон сформирован водами реки Белой (одним из притоков р. Индига).
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Площадь охраняемой территории составляет 212 га. Каньон расположен в 40 км южнее от посёлка Индига.

Вдоль берегов реки Белой в защищённых "карманах" каньона произрастают осины, берёзы, ели и рябины. Встречаются заросли можжевельника и красной смородины. Каньон стал настоящим оазисом жизни посреди тундры. Здесь водятся зайцы, песцы, лисы, волки, горностаи, лоси, росомахи, а также более 30 видов птиц; воды реки богаты рыбой.
Почти 400 млн лет назад данная территория была дном доисторического моря, поэтому вдоль течения реки обнаруживаются окаменелости древнейших рыб, кораллов и трилобитов.
Геологов могут порадовать богатые вкрапления агата и аметиста, дымчатого кварца и горного хрусталя. Кстати, некоторые туристы отправляются в эти места исключительно ради полудрагоценных камней.

Хотели бы побывать здесь?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Архангельская область   Большие Ворота   Ненецкий АО   Река Белая   каньоны Архангельской области   каньоны Ненецкого АО   каньоны России   русский север   
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3  комментария
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17k
Анатолий Соколов Полчаса назад
метки у поста "классные" ... Архангельская область и Ненецкий АО ... прям совсем рядом расположены ...
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6k
Leo Sun 17 минут назад
"В защищённОм углублении..." Исправьте)
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Никифоридис

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