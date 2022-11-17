Китовая аллея — уникальный объект Севера

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Продолжаем публиковать посты о Севере России. На этот раз вернёмся к Чукотке. Полсотни скелетов китов ушло на создание необычного архитектурного комплекса на острове Итыгран. Небольшой остров площадью 55 км2 отделён от материка проливом Сенявина. А примечателен он тем, что в 1976 году на острове была обнаружена так называемая "Китовая Аллея".
Исследователи полагают, что Китовая аллея являлась объектом культа у эскимосов и служали местом сбора и пира большого числа охотников на китов. Объект открыла в 1976 году группа исследователей из Института этнографии АН СССР под руководством Михаила Анатольевича Членова.
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Китовая аллея состоит из вкопанных в грунт огромных челюстей и черепов гренландских китов.
Между костями исследователи обнаружили порядка 150 специальных ям, применявшихся для хранения мяса. Вокруг ям кругами выложены камни. Рядом имеется каменная дорога протяжённостью 50 метров. В центре импровизированной площадки находится гигантский плоский камень, а также каменный очаг со следами золы.
Считается, что ранее Китовая аллея была ещё больше. Часть костей была выкопана из грунта.
Примечательно, что у китового архитектурного комплекса не обнаружены позвонки или рёбра.
Между костями исследователи обнаружили порядка 150 специальных ям, применявшихся для хранения мяса. Вокруг ям кругами выложены камни. Рядом имеется каменная дорога протяжённостью 50 метров. В центре импровизированной площадки находится гигантский плоский камень, а также каменный очаг со следами золы.
Считается, что ранее Китовая аллея была ещё больше. Часть костей была выкопана из грунта.
Примечательно, что у китового архитектурного комплекса не обнаружены позвонки или рёбра.
Анализ костей показал, что комплекс был возведён примерно в XIV веке нашей эры и широко использовался вплоть до XVI века. Именно в тот момент началось похолодание. Киты ушли южнее и культура охотников на китов пришла в упадок. Но Китовая аллея оставила свой отпечаток на культурах эскимосов и чукчей.
Вес большинства костей варьируется от 200 до 300 кг. Учитывая, что поблизости не растут деревья, которые можно бы было использовать в качестве рычагов, задача по установке таких громадин в условиях крайнего Севера становится крайне непростой.
В настоящее время Китовая аллея является объектом культурного наследия народов РФ
В настоящее время Китовая аллея является объектом культурного наследия народов РФ
Источник:
АНТИФИШКИ
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