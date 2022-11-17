Китовая аллея — уникальный объект Севера

Китовая аллея состоит из вкопанных в грунт огромных челюстей и черепов гренландских китов.



Между костями исследователи обнаружили порядка 150 специальных ям, применявшихся для хранения мяса. Вокруг ям кругами выложены камни. Рядом имеется каменная дорога протяжённостью 50 метров. В центре импровизированной площадки находится гигантский плоский камень, а также каменный очаг со следами золы.



Считается, что ранее Китовая аллея была ещё больше. Часть костей была выкопана из грунта.



Примечательно, что у китового архитектурного комплекса не обнаружены позвонки или рёбра.