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Китовая аллея — уникальный объект Севера

Китовая аллея — уникальный объект Севера

Автор:
17 ноября 2022 18:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Китовая аллея   Ытыгран   берингово море   русский север   чукотка   чукотская культура   
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Продолжаем публиковать посты о Севере России. На этот раз вернёмся к Чукотке. Полсотни скелетов китов ушло на создание необычного архитектурного комплекса на острове Итыгран. Небольшой остров площадью 55 км2 отделён от материка проливом Сенявина. А примечателен он тем, что в 1976 году на острове была обнаружена так называемая "Китовая Аллея".
Исследователи полагают, что Китовая аллея являлась объектом культа у эскимосов и служали местом сбора и пира большого числа охотников на китов. Объект открыла в 1976 году группа исследователей из Института этнографии АН СССР под руководством Михаила Анатольевича Членова.
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Китовая аллея состоит из вкопанных в грунт огромных челюстей и черепов гренландских китов.

Между костями исследователи обнаружили порядка 150 специальных ям, применявшихся для хранения мяса. Вокруг ям кругами выложены камни. Рядом имеется каменная дорога протяжённостью 50 метров. В центре импровизированной площадки находится гигантский плоский камень, а также каменный очаг со следами золы.

Считается, что ранее Китовая аллея была ещё больше. Часть костей была выкопана из грунта.

Примечательно, что у китового архитектурного комплекса не обнаружены позвонки или рёбра.
Анализ костей показал, что комплекс был возведён примерно в XIV веке нашей эры и широко использовался вплоть до XVI века. Именно в тот момент началось похолодание. Киты ушли южнее и культура охотников на китов пришла в упадок. Но Китовая аллея оставила свой отпечаток на культурах эскимосов и чукчей.
Вес большинства костей варьируется от 200 до 300 кг. Учитывая, что поблизости не растут деревья, которые можно бы было использовать в качестве рычагов, задача по установке таких громадин в условиях крайнего Севера становится крайне непростой.

В настоящее время Китовая аллея является объектом культурного наследия народов РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китовая аллея   Ытыгран   берингово море   русский север   чукотка   чукотская культура   
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1  комментарий
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sssss3 24 минуты назад
Читал что коряки и чукчи прибрежных районов использовали старые китовые кости как топливо, наверно поэтому рёбер и мелких позвонков нет, а атланты присутствуют.
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