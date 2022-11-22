Кто такие поморы и как они создали цивилизацию Русского Севера

Как говорят и о чем поют поморы?

У поморов - особенный северный говор, который современный русский человек понял бы с большим трудом. Например, баркас они назвают «карбасом», косу серпообразный формы - «горбушей». Про умершего человека говорили - «море взяло». Эти слова дошли до нас благодаря этнографу Ивану Дурову и его словарю из 12 тысяч слов 1934 года.

«У жителей деревень еще сохранилась интонационность - они окают и цокают», - рассказывает руководитель Поморского народного хора Виктор Васильев. Почти полвека он собирает поморский фольклор, приезжая в отдаленные села Белого моря. Ему удалось записать десятки тысяч старинных песен в оригинальном исполнении. «Поморы поют про любовь, про ветра, про море, про ожидание возвращения своих мужчин с промысла, причем песни, как правило, поются несколькими голосами, без инструментального сопровождения и с сохранением своего говора». Артисты хора под его руководством и сегодня поют так, как пели раньше поморы.